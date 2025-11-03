HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 3 de noviembre, en Extremadura?
Loterías y apuestas

Dos acertantes del sorteo de La Primitiva ganan 63.000 euros este lunes

La recaudación del sorteo ha ascendido a 6.331.454 euros

R. H.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 22:26

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 3 de noviembre de 2025, ha estado formada por los números 14, 19, 29, 37, 40 y 41. El número complementario es el 48, el reintegro el 9, y el Joker, 3 179 563.

La recaudación del sorteo ha asecndido a 6.331.454 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 31.000.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 92.515 de Zaragoza, situado en Av. Cataluña, 126 y en el nº 97.680 de Carabaña (Madrid), situado en Plaza de España, 28. Estos dos afortunados se llevan 63.244,63 euros.

De Tercera Categoría (5 aciertos) hay 73 boletos ganadores y cada uno se lleva 3.176,67 euros.

