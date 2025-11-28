HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 28 de noviembre, en Extremadura?
Loterías y apuestas

Dos acertantes del sorteo de Bonoloto se reparten másde 178.000 euros este viernes

La recaudación del sorteo ascendió a 2.862.667 euros

R. H.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:34

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 28 de noviembre de 2025, ha estado formada por los números 5, 9, 16, 29, 33 y 43. El número complementario es el 47 y el reintegro, el 8.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.862.667 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, premiados con 89.002,42 euros cada uno y que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de Teror (Las Palmas), situada en Real de la Plaza, 16, y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El PP vencería en las elecciones del 21-D pero quedaría lejos de la mayoría absoluta, según el CIS
  2. 2 Sanidad alerta a Extremadura y otras comunidades por un agua embotellada contaminada
  3. 3 100.000 funcionarios extremeños cobrarán un 2,5% en sus nóminas de diciembre
  4. 4 El sorteo de La Primitiva deja 53.443,20 euros en Extremadura este jueves
  5. 5

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  6. 6 Ayuda de 480 euros para amas de casa: requisitos y cómo solicitarla
  7. 7 Los cuerpos de seguridad de Plasencia denuncian agresiones a sus agentes
  8. 8

    La Junta Electoral Central sanciona a Guardiola y Morán por hacer campaña con fondos públicos en periodo electoral
  9. 9

    Más de 300 vehículos y 2.000 militares: así se prepara la Brigada de Extremadura para el combate
  10. 10 Mirandilla entierra a Miguel Fuertes Molina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Dos acertantes del sorteo de Bonoloto se reparten másde 178.000 euros este viernes

Dos acertantes del sorteo de Bonoloto se reparten másde 178.000 euros este viernes