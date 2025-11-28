Dos acertantes del sorteo de Bonoloto se reparten másde 178.000 euros este viernes

R. H. Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:34 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 28 de noviembre de 2025, ha estado formada por los números 5, 9, 16, 29, 33 y 43. El número complementario es el 47 y el reintegro, el 8.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.862.667 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, premiados con 89.002,42 euros cada uno y que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de Teror (Las Palmas), situada en Real de la Plaza, 16, y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.