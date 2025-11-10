HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 10 de noviembre, en Extremadura?

Loterías y apuestas

Dos acertantes del sorteo de La Bonoloto ganan más de un millón de euros este lunes

La recaudación del sorteo ascendió a 2.483.723,50 euros

R. H.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:47

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 10 de noviembre de 2025, ha estado formada por los números 22, 27, 33, 39, 42 y 43. El número complementario es el 30 y el reintegro, el 8.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.483.723,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 3 de Vic (Barcelona), situada en Manlleu, 48 y en el Despacho Receptor Nº 41.100 de Torreblascopedro (Jaén), situado en Federico García Lorca, 24. Cada uno ha ganado 1.006.892,45 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 65.480 de Irún (Gipuzkoa), situado en Ricardo Alberdi, 1. El afortunado se ha llevado 156.166,32 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta suprime el teletrabajo durante las jornadas de paro convocadas por USO
  2. 2 Una ciudad extremeña, la más rentable para comprar una casa en España
  3. 3 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  4. 4 Isabel Gemio reivindica sus raíces extremeñas y presume orgullosa de su pueblo
  5. 5 El nuevo turrón de Mercadona del que todo el mundo habla y solo cuesta dos euros
  6. 6

    Transportes desvía el tráfico de la carretera de Sevilla por obras hasta mediados de 2026
  7. 7 Sanguijuelas del Guadiana agota las entradas para su concierto en la Alcazaba en cuestión de minutos
  8. 8 Black Friday 2025: cuándo empiezan las ofertas en Zara, El Corte Inglés, Mango y otras tiendas
  9. 9 Whanau: así nace una comparsa del Carnaval de Badajoz 2026
  10. 10

    El Gobierno confina las aves de corral en 99 municipios extremeños por la gripe aviar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Dos acertantes del sorteo de La Bonoloto ganan más de un millón de euros este lunes

Dos acertantes del sorteo de La Bonoloto ganan más de un millón de euros este lunes