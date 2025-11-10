Dos acertantes del sorteo de La Bonoloto ganan más de un millón de euros este lunes

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 10 de noviembre de 2025, ha estado formada por los números 22, 27, 33, 39, 42 y 43. El número complementario es el 30 y el reintegro, el 8.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.483.723,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 3 de Vic (Barcelona), situada en Manlleu, 48 y en el Despacho Receptor Nº 41.100 de Torreblascopedro (Jaén), situado en Federico García Lorca, 24. Cada uno ha ganado 1.006.892,45 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 65.480 de Irún (Gipuzkoa), situado en Ricardo Alberdi, 1. El afortunado se ha llevado 156.166,32 euros.