Dos acertantes del sorteo de la Bonoloto ganan más de 76.000 euros este martes

R. H. Martes, 18 de noviembre 2025, 22:53 | Actualizado 23:00h. Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de Bonoloto de este martes, 18 de noviembre de 2025, está compuesta por los números 05, 16, 24, 28, 35 y 42. El complementario ha sido el 8 y el reintegro, el 5.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.497.139 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.7000.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 108 de Sevilla situada en Francisco de Ariño, 4 L-E-2 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado. Cada uno ha ganado un precio de 76.296,86 euros.

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 93 boletos sellados y cada uno se lleva 820,40 euros.