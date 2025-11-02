Dos acertantes del sorteo de la Bonoloto ganan más de 67.000 euros este domingo

R. H. Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:59 Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 2 de noviembre, ha estado formada por los números 12, 16, 18, 41, 46 y 49. El número complementario es el 5 y el reintegro, el 1.

La recaudación ha ascendido a 2.088.971 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.900.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 3 de Granada, situada en Caldereros, 2, y en la nº 4 de Irun (Gipuzkoa), situada en Paseo de Colón, 28. Estos dos afortunados se llevan 67.557,30 euros cada uno.

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 71 boletos y cada uno de ellos se lleva 951,51 euros.