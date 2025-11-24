HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 24 de noviembre, en Extremadura?

Loterías y apuestas

Dos acertantes de La Primitiva se reparten más de 116.000 euros este lunes

La recaudación del sorteo ascendió a 6.287.560 euros

R. H.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:40

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva celebrado este lunes, 24 de noviembre de 2025, está compuesto por los números 12, 19, 22, 26, 29 y 38. El número complementario ha sido el 33 y el reintegro, el 3. El Joker ha correspondido al 1680419.

La recaudación del sorteo ascendió a 6.287.560 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 46.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, premiados con 58.096,62 euros cada uno y que han sido validados en el Despacho Receptor nº 16.175 de Alonsotegi (Bizkaia), situado en Erdiko, 2, y en el nº 62.645 de Estella-Lizarra (Navarra), situado en Mayor, 38.

