¿Qué ha pasado este viernes, 19 de septiembre, en Extremadura?
Loterías y apuestas

Dos acertantes ganan más de 30.000 euros con el sorteo de Euromillones de este viernes

La recaudación ha ascendido a 53.660.268,20 euros

R. H.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:46

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado viernes,19 de septiembre, ha estado formada por los números 26, 32, 42, 08 y 10. Las estrellas son 9 y 12.

La recaudación ha ascendido a 53.660.268,20 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En España existen dos boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) que han sido validados en las Administraciones de Loterías nº 341 y 420, ambas de Madrid. Cada uno se lleva 32.732,76 euros.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 64 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón al código TCF03642 ha sido validado en la Administración de Loterías nº 3 de Carcaixent (Valencia), situada en Cándido Hernández, 20.

