Dos acertantes de la Bonoloto ganan más de 63.000 euros este martes

R. H. Martes, 11 de noviembre 2025, 22:34 | Actualizado 22:40h. Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 11 de noviembre, ha estado formada por los números 8, 12, 14, 16, 17 y 32. El número complementario es el 26 y el reintegro, el 7.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.145.350,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 336 de Barcelona y en el Despacho Receptor Nº 89.355 de Vitoria. Los dos afortunados han ganado 63.455,58 euros.