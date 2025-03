¿Cuál es la donación máxima que queda fuera del radar de la Agencia Tributaria?

REDACCIÓN Miércoles, 19 de octubre 2022, 13:58 Comenta Compartir

Las donaciones deben declararse, pero la Agencia Tributaria se centra en las grandes cantidades de dinero y no suele investigar cifras menores, por lo que hay cuantías que escapan al radar de Hacienda.

Para rendir cuentas, si se recibe una donación hay que pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. La Agencia Tributaria indica que los españoles están «obligados a presentar declaración o autoliquidación por este impuesto por los bienes y derechos que adquieran por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e inter vivos».

La presentación se debe realizar 30 días hábiles desde el día siguiente a la celebración del acto o contrato a través del modelo 651 en la entidad que presta el servicio de caja en los Servicios Fiscales de la Dirección General de Tributos o en las entidades financieras colaboradoras en la recaudación con la Junta de Extremadura.

El Impuesto de Sucesiones grava los incrementos de patrimonio obtenidos por personas físicas por herencia, legado y cualquier otro título sucesorio, así como la percepción de cantidades por los beneficiarios de seguros sobre la vida, cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario.

También grava la adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e inter vivos. Se realiza en las adquisiciones mortis causa, el heredero o legatario; en los seguros sobre la vida, el beneficiario; y en las donaciones, el donatario.

Trámite obligatorio

Las donaciones consisten en la transmisión de dinero, bienes o inmuebles mientras el donante está vivo. Además, se trata de una transferencia económica con resultado positivo, ya que en el caso de una herencia, puede suponer también el traspaso de las deudas de las que se tienen que hacer cargo los herederos.

Se trata de un trámite obligatorio, aunque las cantidades inferiores a 3.000 euros no suelen ser examinadas por parte de la Agencia Tributaria por un motivo: las entidades bancarias no tienen la obligación de informar de movimientos que no sobrepasen esta cifra. Por ello, si las transferencias e ingresos superan la cantidad, lo más probable es que no escapen al radar de Hacienda.