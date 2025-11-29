HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Dominique Pelicot busca editorial

Uno de los peores delincuentes sexuales del país quiere comercializar los relatos que hizo para entretenerse en prisión y con «voluntad terapéutica»

Enric Bonet

Enric Bonet

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

Uno de los peores delincuentes sexuales en Francia quiere que su nombre aparezca en las portadas de los libros que se venden en quioscos y ... librerías. Dominique Pelicot, que violó decenas de veces a su exmujer Gisèle tras haberla drogado y adormecido y reclutó a más de 80 hombres para que hicieran lo mismo, busca una editorial para publicar un libro escrito en la prisión, según ha revelado la emisora de radio France Inter. 'Las confesiones de Dominique Pelicot escritas desde su celda', así se titula esta obra que incluye poemas, relatos de ficción y otros escritos autobiográficos.

