DiverXO, el restaurante de Dabiz Muñoz, se traslada a un bosque

irene toribio Viernes, 1 de julio 2022, 18:18 Comenta Compartir

Cambia de ubicación y filosofía, y es que los clientes de el chef Dabiz Muñoz bien conocen que el caracter de DiverXO iba acompañado con ese aire sofisticado que le proporcionaba el Eurobuilding, donde se encontraban hasta el momento. Ahora tendrán más espacio y otro aire, ya que se trasladan a 20 minutos de Madrid a un bosque. «DiverXO está ahora en un local de 600 metros cuadrados y se nos ha quedado muy pequeño en todos los aspectos. Y a parte yo hice este DiverXo hace 8 años, con lo cual yo como cocinero y como persona era diferente«, ha asegurado el cocinero en su aparición en 'MasterChef'.

El restaurante de 3 estrellas Michelín contará con 1.900 metros y va «a tener mejores instalaciones, voy a tener una cocina de creatividad... Va a haber alguna sorpresita más. Quiero redefinir qué es DiverXO», añade. Eso sí, aún no ha revelado la fecha de apertura ni la ubicación exacta.

Precisamente este 1 de julio abre el plazo de reservas para la nueva temporada. El precio del menú 'La cocina de los cerdos voladores' es de 365€, a los que hay que sumar 150 euros por personas por la selección de vinos y hasta 300 euros por personas por el maridaje de altos vuelos. «La vida es actitud; Y Diver️XO es actitud. El presente y futuro de DiverXO tiene un compromiso irrenunciable con abrir caminos y asumir riesgos como nunca antes. Aquí nos vemos, en el templo️. Abrimos reservas para Julio y Agosto este miércoles 1 de junio a las 16:00pm», anunciaba en sus redes hace unos días.

El propio chef reconocía que aunque su carrera no ha dejado de cosechar éxitos en los últimos años, tampoco ha sido un camino fácil: «Tengo una relación tormentosa con el éxito».Tanto que no ha dudado en pedir ayuda profesional a una psicóloga: «Estoy mejorando muchas cosas a nivel personal, empresa y como cocinero. Voy a una psicóloga que me viene muy bien y me está ayudando mucho a contextualizar según qué cosas y a vivir la vida un poco más feliz».

No será el único cambio que se le avecina a Dabiz, porque StreetXO, su local más informal en lo alto del Corte Inglés de Serrano, abre un nuevo local.

Temas

Restaurantes

Gastroeconomia