«Ser distinto a los demás está bien»

Se llama Miguel Ángel López González (A Coruña, 1982), pero le pareció un nombre tan corriente que eligió un pseudónimo para darse a conocer. «Si ... haces una búsqueda en internet de Miguel López te aparecen dentistas, boticarios... cualquier cosa», razona. Y se quedó con El Hematocrítico. Escritor, guionista, podcaster y hasta hace poco profesor de inglés, Educación Infantil y Primaria, este maestro de las redes sociales que suma cerca de 159.000 seguidores en Twitter ha publicado un buen número de libros para niños, como 'Misión Princesa', 'El lobo con botas', 'Feliz Feroz' o 'Max Burbuja', y hasta un ensayo para adultos, 'Escúchalos'.

Sus dos décadas de actividad como tutor y su experiencia como padre -tiene dos hijas- le permiten abordar con conocimiento de causa temas tan controvertidos como los deberes -piensa que deberían estar prohibidos-, las extraescolares, el aburrimiento y el respeto a los niños, a quienes anima «a ser distintos a los demás, está bien, porque en la variedad está el encanto de la vida». Alejado desde hace dos años de la docencia, admite que su vida «es bastante caótica. Me cuesta mucho tener rutinas, porque vivo por etapas».

Lunes

07.45 horas. Estoy en la etapa en la que visito muchos colegios, no como hace cuatro meses que estaba en casa escribiendo. Así que me levanto, desayuno -tostadas con tomate y aceite o un sándwich mixto- y. miro mi agenda, qué ruta tengo.

09.00 horas. Básicamente me muevo por Galicia -vivo en A Coruña-, aunque también suelo viajar a Asturias y hace poco estuve una semana en Marruecos, Suelo trabajar con tres grupos de escolares en una mañana, hasta la hora de comer. Son niños que habitualmente han trabajado o leído algún libro mío. Les cuento el origen del proyecto, les hablo de la ilustradora, de la editorial, que organiza estas jornadas... Luego tengo una sesión de firmas con ellos y me hacen preguntas, muestran curiosidad por mi trabajo. Puedo reunirme con niños de Infantil o de quinto curso y les hablo adaptándome a su nivel. es muy entretenido. Hay cuatro meses al año, de febrero a junio, que son fuertes de visitas escolares.

14.30 horas. Me voy a comer. Me cuido... todo lo que puedo.

Martes

17.30 horas. Después de los colegios, por la tarde me toca retomar el resto de mis asuntos, que pueden ser de lo más variados. Desde grabar un episodio de un podcast a escribir un artículo para una revista o avanzar en algún proyecto literario. Si tengo la tarde libre la dedicaré a alguna de estas cosas. La verdad es que tengo muchos huevos en la cesta. Hago muchas cosas diferentes.

20.00 horas. Me relajo escuchando música. Soy muy obsesivo con la música desde que era pequeño y me encanta descubrir estilos nuevos, investigar... y el festival de Eurovisión. Soy muy aficionado a las grandes experiencias colectivas en Twitter, y Eurovisión es como la gran fiesta tuitera anual. Un festín. También me gusta bucear en internet y la lectura. Leer cómics, literatura infantil, para adultos, de todo.

«Soy muy aficionado a las grandes experiencias colectivas en Twitter y Eurovisión es como la gran fiesta tuitera anual»

- ¿Y los videojuegos? Tengo entendido que le apasionan.

- Sí, me encanta jugar con la Nintendo Switch, los juegos de Zelda. Es como un meteorito que no te deja mucho sitio para hacer nada más.

Miércoles

10.00 horas. Cuando no tengo visitas a colegios aprovecho para quedarme en casa a escribir. ¿Cuántas horas? Depende de cómo tenga las fechas de entrega, pero por lo general me gusta escribir por las mañanas. Con toda la tranquilidad del mundo, con un café, tomándome mis pausas...

16.30 horas. Después de comer y descansar un rato continúo escribiendo, pero sin estrés. No me gusta hacerlo cuando se me viene una fecha encima y tengo que andar corriendo para poder arañar una hora. Me resulta desagradable. Pero en general, dedico a trabajar más horas de las que debería. Mi trabajo no tiene horarios.

21.00 horas. Si tengo un rato veo la tele. Pero no soporto los debates de política en los que parece que hablan de fútbol, con insultos y aplausos. Me encantan las series. Hace un par de años, y sí, a estas alturas, descubrí 'Colombo', y casi se ha convertido en mi favorita. Pero veo de todo.

Jueves

20.00 horas. Me gusta mucho salir de cañas, ir al cine más que al teatro. pero nada de fútbol. No me interesa. No tengo un día concreto para salir. Me da igual que sea lunes o domingo, aunque es verdad que el domingo puedo hacer más cosas, hay más tranquilidad. No me llaman por teléfono, no me mandan tantos correos... Los fines de semana y las vacaciones son bastante guais para eso, porque tienes tiempo para avanzar.

00.00 horas. Es la hora a la que me suelo acostar, como cuando era tutor. Cualquier otro trabajo es menos estresante que el de tutor. La carga mental y emocional que supone serlo, por ejemplo, de un grupo infantil, como yo fui muchos años... Creo que llegaba al final del día más machacado que ahora. Ahora acabo, digamos, satisfecho y feliz. Y a veces incluso con ganas de despertarme para continuar así. Es una cosa un poco termita, pero es que llevaba doce años deseando escribir. Me parece un privilegio que estoy disfrutando.

Viernes

12.00 horas. El verano pasado empecé a trabajar en un proyecto televisivo que se llamaba 'Mapi' y me tuvo todo el tiempo ocupado. Me acaba de salir otra propuesta, que todavía no puedo anunciar, también para el verano. Soy una persona que trabaja muchísimo. No es que no sepa parar, es que no veo el momento para empezar.

19.00 horas. Soy muy aficionado a utilizar las gafas oculus para hacer gimnasia. Estoy suscrito a un gimnasio virtual, muy divertido, con entrenadores virtuales. Dejas en el salón un hueco de unos dos metros y te pones a sudar que no veas, te lo pasas pipa. Es como jugar con un videojuego. Clases de boxeo, aeróbic, de artes marciales, tonificación... y con temazos de Lady Gaga. Te juro que es lo máximo.