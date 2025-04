WomenNOW: Las distintas caras de la verdad

D.C.H. Miércoles, 19 de junio 2024, 09:20 | Actualizado 19:52h. Comenta Compartir

La búsqueda de la verdad, para imponerla frente a la ignorancia, los prejuicios y las noticias falsas, sirvió de hilo conductor a la primera parte del congreso de liderazgo femenino de Vocento, el Santander WomenNow, «un espacio vital para el intercambio de ideas y la promoción del progreso social», definió Ignacio Ybarra, presidente de Vocento. «Queremos saber cómo abrazar el cambio de la forma más sana para nuestra democracia y nuestra sociedad».

La primera ponente en intervenir fue la activista Frances Haugen, que en 2021 denunció la opacidad de Facebook e Instagram y los daños que provocan en los jóvenes. Como ingeniera, trabajaba en la matriz Meta y decidió enfrentarse a la poderosa empresa con la filtración de miles de datos y documentos que nutrieron una investigación periodística. «Facebook sabía que la plataforma se usa para reclutar terroristas o para que los carteles de droga trabajaran libremente en México», sostuvo en el 'summit' inaugurado ayer, en Madrid. «Ha sido fascinante ver la respuesta del mundo al tener acceso a la verdad. Cuando eres un denunciante estás poniendo tu fe en el público y en su respuesta».

Después tocó el turno a dos periodistas, por separado. La primera fue la editora de Reuters Europa, Rachel Armstrong, que destacó la importancia comprobar los hechos que se convierten en noticias. «La desinformación es un reto enorme para la sociedad y para los gobiernos», dijo. Su receta es «verificar la fuente de información», «educar a los usuarios» y «desacreditar a esas fuentes no fiables». Sobre la función hoy de su oficio, mantuvo que «es intentar darle un sentido al mundo en el que vivimos, sobre todo en este entorno actual, con esta polarización, estos conflictos, intentar entender el mundo y explicar a la gente lo que está ocurriendo».

La segunda periodista en subir al escenario fue Sonsoles Ónega, que habló de la responsabilidad de informar en un programa televisivo de gran audiencia. «Tenemos una misión importante de hacer país y de educar»», mantuvo en el foro, que cuenta con el apoyo de Banco Santander como Global Partner, el patrocinio de Cepsa, Iberdrola, Iberia, Leroy Merlin, L'Oréal Paris, Multiópticas y Roberto Verino y la colaboración académica de la Universidad Europea de Madrid. «Mostramos las miserias y alguna grandeza del mundo en que vivimos». A su público le ofrece «esas pequeñas historias de las que no se ocupa nadie: peleas vecinales, inseguridad en las calles o las violencias en sus distintas versiones»

La última conferencia de la mañana la impartió una de las grandes escritoras que muestra la verdad en la ficción, Camilla Läckberg, quien, con sus tramas del crimen perfecto, también señala las posibles rutas para hallar esa verdad. «Yo soy una escritora muy orgánica», sostuvo. «Tengo amigos que escriben novela negra y tienen paredes llenas de post its donde están todas las escenas que quieren llegar a escribir. Yo tengo un título, un punto de partida y el personaje que será el asesino o asesina. Después, me pongo a escribir… y es como conducir. Sé dónde quiero llegar, pero no la carretera que me llevará hasta allí o si cogeré algún desvío o no».

La búsqueda de la verdad se retomó en la tarde, esta vez con la ciencia como aliada, con la intervención de Carola García de Vinuesa, que confesó que era «muy escéptica con el 'true crime' porque se han escrito historias sobre las peores asesinas que eran, al final, inocentes». Con la satisfacción de dar con el diagnóstico de un niño con una enfermedad rara, a través de los estudios genéticos que detectan mutaciones, García de Vinuesa también logró liberar a una mujer que era acusada de matar a sus cuatro hijos. Ella determinó, después de una ardua investigación validada por otros expertos, que las muertes se debieron a causas naturales provocadas por un gen. «Nunca se debió condenar a Kathleen Folbigg. Pero como las mutaciones más letales no se han visto nunca en la primera revisión del caso no nos dejaron discutir las variantes que no estaban catalogadas como patogénicas, a pesar de que podíamos hacer predicciones muy certeras. Con evidencia y estadísticas publicamos un artículo en una revista científica y varios científicos firmamos una petición para un indulto. Se hizo una segunda revisión». Folbigg fue liberada en 2023. El peso de la verdad cambia vidas.

Liderazgo y éxito

La tarde comenzó con una conversación entre la autora Elísabet Benavent y la humorista Carolina Iglesias, que reflexionaron sobre el costo del éxito, más siendo mujer. «El éxito tiene muchas trampas. Cuando las cosas van bien puedes convertir el amor propio en un ego feroz, que termina por comerte a ti. Hay que hacer concesiones de tiempo y espacio, y mucho esfuerzo», dijo Benavent e Iglesias refrendó sus palabras. «Ir por poco a poco, los objetivos pequeños son importantes, para no venirse abajo. Hay que tener suerte e ir a terapia». «Sentimentalmente he pagado peajes porque el éxito de la mujer no está acompañado y se duerme poco», prosiguió Benavent. «Tienes la sensación de que no sabes a dónde vas ni qué rumbo quieres tomar. Una sensación de poco control derivado en ansiedad».

A primera hora ya se había introducido el tema que dominó la sesión de la tarde, el liderazgo. Después del descanso, hablaron Sandra Orta, directora general de Bristol Myers Squibb para España y Portugal; Alice Acuña, directora de trading de Cepsa, Otilia de la Fuente, presidenta y CEO de la Universidad Europea, Begoña García-Rozado, directora global de Fiscalidad de Iberdrola, Ella Fontanals Cisneros, fundadora The Cisneros Fontanals Art Foundation, y la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien abogó por emprender nuevas medidas que allanen el camino a las mujeres que se preparan para liderar el país y marcar la diferencia.

Sobre el liderazgo en áreas que habían sido dominadas por los hombres habló la comandante Beatriz Guasch, que gestiona el trabajo de unos 600 pilotos de Iberia. «He tenido las mismas oportunidades que los hombres, con las mismas tablas salariales. Cuando empecé era un 2% de pilotos mujeres y ahora no llega al 7%. Sigue siendo una profesión que no interesa a la mujer, es una pena».

Dos mujeres líderes en el negocio del entretenimiento, Sandra García-Sanjuán, presidenta ejecutiva del Grupo Starlite, y María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, charlaron sobre los comienzos de este macrofestival y lo hermosa que puede ser la vida con la música, y Fuencisla Clemares, vicepresidente en la estrategia de producto de Google para Europa, Oriente Medio y África, abordó cómo darle «el mensaje más relevante» a los usuarios gracias a la inteligencia artificial. «Es la tercera revolución digital, después del e-commerce, el móvil y ahora ésta», afirmó. «Tenemos capacidad como sociedad para abrazar la innovación. Cuando miro España veo una transformación impresionante».

Para cerrar, prosiguió con el liderazgo en el 'show business' con una conversación entre Verónica Fernández, directora de ficción de Netflix en España y Portugal, y los directores y productores Javier Calvo y Javier Ambrossi. «Nos mueve la pasión por contar historias que no ha hecho nadie», dijo Fernández. «Yo estoy en un puesto de responsabilidad para conectar el talento de los que hacen las series con la audiencia. Siempre va a haber historias. A mi equipo le digo que no nos limitemos».