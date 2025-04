Mujeres de acción contra los peligros cotidianos

Doménico Chiappe Madrid Jueves, 20 de junio 2024, 09:13 | Actualizado 17:54h. Comenta Compartir

La entereza y el conocimiento son dos de las cualidades que tienen en común las participantes del congreso de liderazgo femenino de Vocento, el Santander WomenNow. La segunda jornada comenzó con la intervención de Verity Harding, experta en inteligencia artificial de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) que alertó de un peligro que surge con esta nueva tecnología: el miedo y la poca información de los ciudadanos. «Lo primero que quieren saber es si van a perder su empleo o si la IA tomará el relevo a la humanidad. ¿Estamos en un escenario de 'Terminator'?», explicó. «Las personas están asustadas y eso un problema, porque tienden a apartarse y no participan en un debate que abarca la regulación para mitigar sus riesgos y cómo aprovecharla para mejorar sus vidas. Por ejemplo, puede ser fantástica para la colaboración internacional en causas como la lucha contra el cambio climático».

En esta discusión pública hay un ruido, que Harding intenta combatir. «Se habla demasiado de una distopía que es muy poco probable y que distrae sobre lo urgente: la IA no debe sustituir a la gente en la toma de decisiones y tiene sus sesgos. No habrá una criatura consciente a partir de la IA, es software y hardware. No es vida de ningún modo. Es peligroso hablar de la IA como si se pudiera convertir en un ser vivo, porque hace que las personas confíen en ella».

En pleno surgimiento de la innovación resulta útil aclarar la realidad frente a los bulos de ciencia ficción. «La tecnología está muy influenciada por el contexto del momento. La innovación cambia la sociedad pero también ocurre un proceso inverso, ya que la financiación está determinada por la cultura».

La tecnología también es una de las herramientas que usa Eva Nogales, catedrática en biofísica de la Universidad de Berkeley, para luchar contra enfermedades como el cáncer, mediante la investigación de los procesos esenciales de las células. Un largo camino que comenzó influida por sus padres y por sus profesoras de instituto. «Una educación excelente es la que hace que quieras seguir aprendiendo», sostuvo. «Para ser científico, además de tu formación técnica, que es enorme, tienes que tener entereza, sobre todo si haces cosas punteras, porque siempre existe la posibilidad de que no funcionen. Empujar la barrera de lo conocido implica que puedes fallar. Cuando fallas, debes aprender y cuando algo funciona, ganar energía. Hay que tener capacidad emocional para la frustración. No hay que tener miedo a equivocarse».

Sobre la búsqueda de la eternidad, Nogales alertó: «No debemos buscar la inmortalidad. Conllevaría muchos problemas porque los recursos del planeta son limitados, pero sí podemos alargar la vida con dignidad. Más allá de lo ético, hay razones biológicas de peso que lo impiden. Las células inmortales son los tumores. Yo tengo ningún interés en ser un tumor. Prefiero seguir siendo un ser pensante».

Después de Nogales se abordaron algunas de las amenazas constantes de nuestra época. Hazel Díez Castaño, jefa global de ciberseguridad del Grupo Santander, puso la lupa sobre los ciberdelincuentes. «El crimen se ha transformado. Ya no son ladrones que van a las oficinas de bancos a robar, sino chavales sentados en su casa atacando por internet hasta poner en jaque a muy grandes organizaciones». Y Silvia Macedo, directora general de L'Oréal Paris, Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, y la actriz Abril Zamora charlaron sobre el acoso callejero y cómo frenarlo.

Educación y actitud

«La alternativa es no aprender nada, el inmovilismo», señaló Juan Luis Arsuaga, paleontólogo de Atapuerca. «Aprender cada día es la alegría, es un placer. La vida en la prehistoria era continuamente resolver problemas, y así es la vida en general. Puede existir miedo a adaptarte y aprender, pero somos una especie designada para eso».

El estudio sirve tanto para rebuscar el pasado como para decidir el futuro. «Un emprendedor es quien sabe ver una necesidad no cubierta por el mercado, le das una solución con un valor añadido y el cliente está dispuesto a pagar por ello porque es lanzada en el momento oportuno», mantuvo Hortensia Roig, presidente de la Escuela de Empresarios y consejera de Mercadona. «El emprendedor es un artista que crea, una persona muy creativa que quiere arriesgarse». Su receta tiene tres ingredientes: cultura del esfuerzo, formación y actitud, «que es lo que marca la diferencia».

Como ejemplo de esa norma de esfuerzo y constancia, Paula Mayorga, investigadora del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC), habló de su trabajo para desarrollar nanomateriales para luchar contra el cáncer. «La ciencia es una carrera muy larga, tienes que tener una actitud tranquila y mucha resiliencia», aseguró. «Tienes que aguantar, si realmente es tu vocación. El premio merece la pena, porque la ciencia fundamental es el marco para desarrollarme profesionalmente. Es como hacer un puzle de 10.000 piezas. Empiezas una a una, algunas las pones a la primera, otras te cuestan más, pero cuando lo tienes completo, qué más puedes pedir». El punto final para cerrar el congreso de este año lo puso la tenista Garbiñe Muguruza, que habló del mundo del deporte profesional.