Castilla y León busca solución en los Next Spain para la brecha digital en la España Rural

La digitalización de la España Rural, el momento actual que vive y los horizontes que se plantean a corto plazo centraron el foro Next Spain en Valladolid. La iniciativa impulsada por Vocento y organizada por El Norte de Castilla en la capital vallisoletana, abordó la forma de acabar con la brecha digital en las zonas rurales, con Castilla y León como escenario, pero con una realidad que se repite en una gran parte de nuestro país.

La comunidad castellano y leonesa sirvió de ejemplo para plasmar «la brecha digital» que actualmente existe entre el medio rural y la ciudad, como admitió el alcalde de Valladolid, Óscar Puente; y a la que también aludió la consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, María González del Corral.

La consejera, representante de un organismo de nueva creación y que nace precisamente con el objetivo de «potenciar la conectividad de la comunidad», incidió en ese mensaje en su intervención en un foro que contó con la participación CaixaBank, Telefónica y Gran Thornton como global partners y el patrocinio de Cepsa, Grupo Red Eléctica, la Junta de Castilla y León y Mapfre.

Arriba, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. A la derecha, Rodrigo Carrillo y Alba Carrillo, en una de las mesas moderada por la periodista Silvia García Rojo. A la izquierda, La consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, María González del Corral.

«Tenemos que trabajar en que todos los ciudadanos, también los de las zonas rurales más apartadas tengan las mismas oportunidades, y para ello es preciso romper la brecha digital», insistió González del Corral, quien recalcó que esa brecha «tiene un carácter dual». «Es clave la conectividad a la banda ancha para que la ciudadanía y pymes y autónomos puedan conectarse a Internet, pero también es fundamental trabajar en la capacitación digital de la ciudadanía», agregó antes de subrayar que el desarrollo deberá ir «en colaboración» con los operadores.

A la hora de hablar de aplazos, la consejera aludió al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que asegura que en 2023 «al menos el 90% de la población de Castilla y León tendrá acceso a redes 100 megas», un objetivo que será del 100% «con la ayuda de los Fondos Europeos» para 2025.

El foro Next Spain, apadrinado por el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, y para el que el director de El Norte de Castilla, Ángel Ortiz, sirvió para destacar «la digitalización que vive el periódico», contó con dos ejemplos de jóvenes emprendedores que han desarrollado su actividad en el medio rural.

Rodrigo Carrillo, de Villar de Cañas (Cuenca), y Alba Carrillo, de Guardo, en la Montaña Palentina, protagonizaron una de las mesas de la jornada, en las que acercaron su «vuelta al pueblo» junto con la periodista Silvia García Rojo, que ejerció de moderadora.

Rodrigo, más conocido como Tractorista de Castilla en las redes sociales con legiones de seguidores, concentró buena parte de las miradas, debido a la forma de comunicar su labor en el campo como agricultor. «Hace diez años, me vi en la tesitura de qué hacer tras la universidad y mi punto de fuga fue el pueblo y la agricultura. Fue una decisión acertada. Hice el sentido contrario, de Madrid a Villar de Cañas, y no me arrepiento, porque he tenido una salida laboral bastante digna y una vida más tranquila», destacó el tractorista más famoso del país.

Por su parte, Alba Carrillo, promotora cultural y responsable del festival 'En un lugar del Norte' en la Montaña Palentina, profundizó en esa «dualidad necesaria» entre el mundo rural y el urbano. «Me gusta mi vida en Madrid, pero necesito mi vida en Guardo», indicó. «Tuve que marcharme para formarme, pero mi experiencia me ha permitido volver para hacer algo por mi tierra, donde me gusta estar», señaló.

Los dos jóvenes, que aceleraron sus proyectos durante la pandemia de la covid y el confinamiento, también cargaron contra el concepto de España Vaciada. «No lo debemos usar, y además no queremos llenar todos los pueblos de cincuenta personas, queremos la dinamización de estos, y el acceso a unos servicios que puede ser la digitalización, pero también un centro de salud digno, educación o que no nos cierren las sucursales bancarias», exclamó Rodrigo Carrillo

En la última mesa de la jornada conducida por Carlos Aganzo, director de Relaciones Institucionales de El Norte de Castilla y subdirector de la Fundación Vocento, los representantes de distintas empresas con un papel activo en el desarrollo digital del medio rural plasmaron su visión a corto y medio plazo.

El director de Telefónica en Castilla y León, Javier Alonso, recogió el guante que le lanzaron sus predecesores en la mesa, y recordó que España es el país «más avanzado en conectividad» y puso el foco en la necesidad de que esa conectividad del territorio lleve aparejada «esa formación a la que aludía la consejera».

Por su parte, la director del área de negocio en Castilla y León de Caixabank, Carmen Rodríguez, incidió en la necesidad además de acabar con «la brecha de género» acentuada en el mundo rural, y recordó el compromiso de la firma financiera con los pueblos, a los que no dejará sin servicio «si no existen otras entidades», recalcó.

En la última charla, Roberto Arranz, director de Castilla y León del Grupo Red Eléctrica, destacó la importancia de la digitalización en el proceso de renovación energética que vive el país. En este sentido, el representante de Red Eléctrica valoró la necesidad de «seguir trabajando en la eficiencia enérgética», y aludió a los proyectos en los que colaboran para favorecer la sostenibilidad de edificios municipales y escuelas en el medio rural.

Por su parte, el director territorial de Castilla Este de Mapfre España, Francisco José Cenador, recordó que la aseguradora nació como servicio de seguros para fincas rústicas y para asegurar el campo. «Vivimos un proceso dual, en el que tenemos que tener esa APP para que el usuario gestione sus servicios, pero también dar el servicio para esa persona que necesita a su agente de toda la vidad. Tenemos doscientos agentes en los pueblos, y el 40% en municipios de menos de 5.000 habitantes en Castilla y León», concluyó.