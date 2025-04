«Me dijo 'Pablo me quieren hacer daño' y le pedí que me mandara la ubicación»

El hermano de la concejala secuestrada en el municpio granadino de Maracena fue la primera persona en recibir una llamada e la víctima. El diario ... IDEAL habló ayer con él en primera persona. Pablo Romero tiene claro , según ha comentado, que a la concejal de Maracena la la «secuestraron para hacerle daño»

La pregunta que se repite es qué motivación tenía el detenido para cometer este delito grave. «El porqué le quería hacer daño es por temas políticos. No creo que Berta (la alcaldesa de Maracena) quisiera que su expareja hiciera eso pero si tú alimentas un demonio y alimentas eso en la cabeza, llega un momento que explota», apunta el hermano de la secuestrada. El hermano de la víctima del secuestro prefiere no salir en un vídeo y opta por no salir en fotografías, pero sí accede a ser grabado para contar los pormenores de este secuestro.

Denuncia por corrupción

«Yo creo que mi hermana no tenía pensado denunciar ninguna trama de corrupción. Lo desconozco, pero creo que no. De todas formas la documentación que ella llevaba en el coche la tiene la Policía Judicial y no hay marcha atrás. Mi hermana tenía esos documentos y como los llevaba en el vehículo se los ha quedado la Policía. Sé que llevaba documentación de asuntos de política, pero tampoco sé el grado o el nivel al que llegaban para que este hombre hubiera podido hacer eso (secuestro). Esta persona puede estar mal (sufre depresión desde hace seis meses), pero si tú la alimentas más, peor se pone. Sé que mi hermana llevaba muchos papeles del Ayuntamiento en el coche, pero no sé si eran de algún tema más o menos conflictivo. Pese a todo, el secuestrador no se llevó la documentación del vehículo».

Enemistad política sí había, según ha confesado el hermano. Distanciamiento político entre la alcaldesa y la edil secuestrada, un matiz que puede dar juego a la imaginación pero que desgraciadamente en el ámbito de lo político es más frecuente de lo deseable. «Nunca sabíamos que pudiera llegar a tanto y tampoco estoy diciendo que Berta (la alcaldesa) haya hecho esto ni que haya convencido a su pareja para hacerlo. Enemistad política sí, como personas no. Políticamente tenían sus discrepancias, pero en el plano personal no puedo decir lo mismo. Yo pido que mi hermana se recupere pronto y que pase todo esto ya. Todo lo demás me da igual, la política, el cargo político, todo ello me da igual y ella piensa lo mismo que yo».

«Me quieren hacer daño»

La primera llamada de teléfono de la víctima la recibió Pablo Romero, su hermano. «La llamé dos o tres veces y no me cogía el teléfono, me pareció raro. Al cabo de una hora me llamó llorando y exaltada: 'Pablo que me quieren hacer, Pablo que me quieren hacer daño'. Le pregunté que dónde estaba y me dijo que en una cochera, pero que no sabía ubicarla. Le dije que se tranquilizara y no dejara de hablarme, al tiempo que le pedí la ubicación. A todo esto yo iba conduciendo y me encontré con un expolicía local de Maracena, muy amigo nuestro, muy buena persona, y él ya se puso en contacto con Guardia Civil y Policía Local después de contarle lo ocurrido».

En ese momento cuando ya se estaban movilizando la Guardia Civil y policías locales, «mi hermana logró salir del maletero del coche, porque es una tía fuerte, y pudo reventar los asientos traseros. Eso él no lo esperaba. Al final pudo salir del coche y del garaje, en ese momento pasó un hombre de Armilla por la puerta y fue el que la ayudó. Este hombre se puso en contacto con la Guardia Civil que vino al momento». Ella tenía sangre en la pierna, las medias y los zapatos rotos por la resistencia que había ofrecido durante toda esta pesadilla, de la que la víctima se recupera.