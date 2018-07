La dama del hielo Chus Lago, en plena travesía por la isla ártica de Baffin, en Canadá. Ha sido su última aventura y la hizo en compañía de Verónica Romero y Rocío García. :: archivo de Chus Lago / FOTOS: DIARIO DE UN EXPLORADOR Chus Lago, la segunda española en subir al Everest y la primera en cruzar en solitario la Antártida, es una aventurera sin límite. Digna sucesora de los Amundsen, Scott, Shackleton..., a la alpinista, y concejal, gallega le espera Siberia a la vuelta del verano JOSÉ ANTONIO GUERRERO Lunes, 30 julio 2018, 11:09

Cuando al explorador español que más lejos ha llegado en la galaxia le nombraron ministro, surgió ese chiste que dice que Pedro Duque siempre ganaría los debates en el Congreso con la frase: «¿Pero tú has estado en el espacio? Pues entonces te callas». A Chus Lago le podría suceder lo mismo en los plenos del Ayuntamiento de Vigo, del que es concejal de Medio Ambiente. ¿Pero tú has subido al Everest sin oxígeno? ¿Pero tú has atravesado en solitario el Polo Sur? ¿Pero tú has escalado la mayor cumbre de la Antártida?... Las hazañas de esta gallega nacida el día de Navidad de 1964 alcanzan tal calibre que es mejor callarse y dejar que hablen por sí mismas.

Chus holló el Everest en 1999 (la segunda española, tras Araceli Segarra, y la primera en hacerlo sin oxígeno embotellado) y por su cabeza pasó como una película la imagen de una niña de diez años jugando entre los castaños del vigués monte Vixiador, a donde subía caminando con su padre. Apenas eran 400 metros de altitud, pero ya ahí anidaba el espíritu de montañera que le ha acompañado siempre, al Vixiador y también a los 8.848 metros de la mayor cima del mundo, que escaló con 35 años.

Ese amor por la alta montaña no prendió en un momento concreto de su vida, sino que ha sido «una escalera continua», que le ha llevado de un pico pequeño a otro más alto. En esa sucesión de cumbres conquistadas (en los Pirineos, los Andes, el Himalaya...), la alpinista lo coronó todo hasta que decidió salir de su círculo de confort (si por confort se entiende jugarse el pellejo colgada de una arista de hielo al borde de la hipoxia, la deshidratación y la congelación) y buscar nuevas motivaciones en las travesías de otros círculos: los polares.

En 2009 se convirtió en la primera española en cruzar el Polo Sur, recorriendo en solitario durante 59 días 1.200 kilómetros del desierto antártico. En realidad ella fue la primera persona (hombres incluidos) de nacionalidad española en lograr semejante proeza. Y en 2017 también culminó con éxito el reto de cubrir los 150 kilómetros del casquete polar de Barnes, en la isla de Baffin (Canadá), una de las regiones más aisladas e inaccesibles del Ártico. Lo hizo junto a otras dos mujeres, Verónica Romero y Rocío García, convirtiéndose en la primera expedición femenina en lograrlo. A esta mujer menuda y fibrosa, enamorada de la poesía gallega, de los libros de Cristina Morató, las novelas de García Márquez y Rosa Montero, y del chelo, quizá su asignatura más pendiente, no hay desafío que la detenga. El próximo, en otoño, la llevará a Siberia.

Osos polares y las luces del hielo La aventura más 'fresca', por lo reciente y los 60 grados bajo cero que soportó, es la que lideró el año pasado en Baffin, territorio salvaje del que el oso polar es amo y señor, y donde no hay posibilidad de rescate si las cosas se ponen feas. Ni avioneta, ni helicóptero, ni motos de nieve. Nada. Chus y sus compañeras Verónica y Rocío se propusieron atravesar en un mes ese gigantesco trozo de hielo y aprovechar la aventura para alertar al mundo de los efectos del cambio climático, patentes en el deshielo. Y luego, claro, abrigaban un anhelo más íntimo, ese que tiene que ver con el esfuerzo, el apoyo mutuo, la voluntad de ir más allá y ese punto de superación personal, grabado en el ADN de todo explorador. En aquella remota isla del Ártico vivió uno de esos instantes mágicos que describe divinamente: «El paisaje es de una belleza brutal por el contraste de luces que tiene el hielo, por ese azul de las lenguas de mar congeladas bajo unos acantilados enormes, y por el sol, que nunca acaba de ponerse y no acaba de salir..., es extraño y maravilloso. Daban ganas de arrodillarte y decir 'entiendo por qué la gente tiene dioses y reza'».

El silencio opresorEl contrapunto a la belleza de esos eternos horizontes blancos de Baffin lo puso la dificultad para calibrar las distancias, pues en esas latitudes los paisajes se empastan y un punto que asoma a 300 metros se encuentra realmente a 30 kilómetros. «Crees que vas a tardar una hora en llegar a un montículo que ves a lo lejos y te pones a andar y nunca llegas». La travesía no les dio tregua. Arrastraban trineos de 70 kilos («te pasas todo el día tirando, con perdón, del puto trineo») y sufrieron una tormenta de tres días que les obligó a parar, montar la tienda y parapetarla bien. La temperatura permanecía estable en los treinta grados bajo cero, pero el viento no dejaba de soplar, con lo que la sensación térmica descendía a -60º. Aguantaron durante 74 horas las embestidas del aire dentro de la tienda, hasta que pudieron reanudar la marcha.

También sufrieron el 'whiteout', esa niebla tan densa «como la miga de pan de centeno», que oculta completamente el sol y dificulta el avance. «Vas tropezando con los esquís con trozos de hielo que no ves y hay una sensación sensorial en la que el silencio se espesa y se hace más silencio». Bajo el 'whiteout', relata, «tu sistema sensorial está totalmente taponado, los oídos, la vista..., la voz parece que no se te aleja de la boca, todo resulta muy angustioso». ¿Y los osos polares? «No los vimos, pero el último día, cuando llegamos al destino y nos recogieron los inuits, lo primero que nos dijeron es que habían seguido nuestro rastro, y nuestras huellas estaban mezcladas con las huellas de un oso polar. Y eran bien recientes. O sea que estuvieron bien cerca. Joder. No tenía gracia».

El lugar más solitario del planeta

Una huella aún más profunda y tremenda que la del oso polar es la que dejó a Chus su titánico periplo en solitario justo al otro extremo del globo, en la Antártida, el paraje más frío, ventoso, inhóspito y desolador de la Tierra. Recorrió en 59 días («siete maravillosos, el resto para olvidar») y en completa soledad (no se cruzó ni con un pingüino) 1.200 kilómetros tirando de un trineo que le doblaba en peso hasta alcanzar el Polo Sur Geográfico, el lugar más meridional del planeta. Lo hizo entre el 11 de noviembre de 2008 y el 9 de enero de 2009, y así recuerda el momento en que la avioneta despegó tras dejarla en el punto de partida, la Bahía de Hércules, con la certeza de que en ese aparato volaba lo más parecido al mundo civilizado que vería en meses: «Me acordé de una historia infantil que me contaba mi padre. Me decía que el abuelo Antonio, siendo un adolescente, se marchó a la Argentina y cuando llegó al Río de la Plata lanzó al agua la única moneda que le quedaba. Pero nadie me contaba por qué lo había hecho. Y yo de pequeña me preguntaba: ¿por qué lo hizo? Pues cuando la avioneta me dejó allí supe por qué tiró esa moneda. Lo hizo para no pensar en lo que no tenía y sí en lo que de verdad tenía por delante, la oportunidad, el reto, el desafío... Él tuvo por delante su Antártida y yo ahora tenía la mía».

Chus no lanzó ninguna moneda al mar; se lanzó a sí misma a una gesta más propia de aquellos intrépidos exploradores que hace cien años buscaron la gloria en el Polo Sur, nombres esculpidos en hielo como Scott, Amundsen, Shackleton... Desde el principio, se impuso una férrea disciplina para sobrevivir en ese desierto helado de vientos huracanados y temperaturas de 50 grados bajo cero. La rutina arrancaba a la una de la madrugada (hizo la travesía durante el verano austral, con luz constante las 24 horas) con el sonido del despertador. Las siguientes dos horas las empleaba en derretir nieve, preparar el desayuno (un cacao caliente con un cuarto de mantequilla flotando y galletas), los termos de agua y los kits de comida para el camino. A las tres en punto se enganchaba al trineo cargado con queroseno, cocinillas, teléfonos satélite, botiquín, clavos, piolets... «Tiraba hasta las cuatro menos cinco. Cinco minutos para beber, hacer un pis (al estilo tradicional) y comer una galleta. Solo cinco minutos. Porque luego seguía hasta las cinco, las seis, las siete, las ocho, las nueve, las diez, las once, las doce, la una, las dos, las tres, las cuatro. y a veces hasta las cinco de la tarde. Es decir, tiraba de 113 kilos cuesta arriba entre doce y catorce horas. Después montaba la tienda, 'construía' un perímetro de bloques de hielo para protegerla, colocaba el saco y derretía nieve en un hornillo. Cenaba comida liofilizada, que mezclaba con agua; solía ser un puré de pescado. Luego estudiaba el mapa del día siguiente y dormía seis horas, hasta que a la una volvía a sonar el despertador».

El recuerdo de Clint Eastwood

Cuando el viento superaba los 50 kilómetros por hora, Chus evitaba levar anclas. Pero un día le pilló el toro. Le sorprendió un huracán en plena travesía. Con rachas de 90 kilómetros, no podía ni montar la tienda, ni quedarse parada a merced del frío y la explosión de nieve que le ametrallaba cara y cuerpo como una balacera. A 40 o 50 grados bajo cero, los minutos no avanzan sin dejar secuelas: «Son los mismos minutos que tienes para decidir si vives o mueres». En esas circunstancias tan al límite, Chus sintió que la brújula de su cerebro se desimantaba. «Empezó a señalar hacia todas las direcciones a la vez: Norte, Sur, Este, Oeste, derecha, izquierda , adelante, atrás... En consecuencia, mi cuerpo se detuvo, negándose a dar un paso más, como si las pilas se hubieran descargado». Entonces, por alguna misteriosa razón, se acordó de una de esas frases redondas que el cine ha legado a la historia. «Vino a mi cabeza una película de Clint Eastwood en la que decía algo así como: 'En este mundo hay dos tipos de personas, los que tienen revólver y los que cavan'. Y yo me dije que no iba a cavar, que si iba a morir, sería matando. En esos momentos te vuelves audaz, así que me tiré al suelo y monté como pude un poquito de la tienda y allí estuve 72 horas, sin saco, sin teléfono, sin comida y escuchando cómo el viento iba rasgándolo todo». De aquel trance salió reforzada en su motivación de seguir, seguir y seguir frente a la adversidad. Y se obligó a pensar en cosas positivas porque se dio cuenta de que cada vez que tropezaba y caía al suelo por su mente pasaba alguna circunstancia angustiosa, como el recuerdo de algún compañero fallecido en la montaña. Eso, ¡qué cosas!, lo acabó arreglando el hambre. «Tenía tanta que al final solo pensaba en comida».

Chus Lago (con ese apellido su vida tenía que estar necesariamente ligada a la naturaleza) nació en Vigo hace 53 años. Está casada, es técnico superior de animación deportiva y desde hace once años concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de esa ciudad por el PSOE.

Es una de las más respetadas alpinistas del mundo; ha subido todas las cumbres imaginables y desde hace unos años ha encaminado sus pasos hacia los confines polares. De sus experiencias el límite han salido libros como 'Everest, fuera de la tierra', 'Una mujer en la cumbre' y 'Sobre huellas de gigantes'. Su travesía en solitario por la Antártida fue objeto del documental 'Chus Lago, sola ante el hielo', que recibió cinco nominaciones a los Goya 2010. Su próxima aventura la llevará a Siberia.