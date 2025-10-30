HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Nora de Liechtenstein, condesa de Rietberg y marquesa viuda de Mariño. MARIO ROJAS

Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY 31 de octubre

R. H.

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:03

Hoy cumple años:

Nora de Liechtenstein, condesa de Rietberg y marquesa viuda de Mariño, 31 de octubre de 1950.

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1517.- Lutero comienza en Wittenberg (Alemania) sus ataques a la Iglesia de Roma. Inicios de la Reforma protestante.

1571.- Se recibe en Madrid la primera noticia de la victoria de Lepanto.

1714.- Coronación de Jorge I de Inglaterra como rey de Gran Bretaña y de Irlanda, primer monarca de la Casa de Hannover que reinó en estos países.

1794.- El físico británico John Dalton descubre la enfermedad de la vista conocida popularmente como daltonismo o ceguera de los colores.

1850.- Sesión inaugural de las Cortes Españolas en su nueva sede de la Carrera de San Jerónimo de Madrid.

1902.- Estreno en Madrid de la zarzuela «El puñao de rosas», con letra de Arniches y música de Chapí.

1905.- Publicación de la primera Constitución política de Montenegro.

1918.- Primera Guerra Mundial (1914-1918). Turquía capitula y los ingleses entran en Mosul (hoy en Irak).

– Huida de Carlos I, emperador de Austria y rey de Hungría, tras producirse la revolución austro-húngara.

1924.- Se suprimen las autorizaciones para la explotación de los juegos de azar en España.

1950.- Una comisión de la ONU revoca el acuerdo de 1946 que recomendaba la retirada de embajadores de Madrid y la exclusión de España de los organismos técnicos internacionales.

1956.- Pío Baroja, enterrado en Madrid. Hemingway fue uno de los que llevó el féretro a hombros.

– Crisis de Suez: fuerzas aéreas británicas y francesas bombardean los aeródromos egipcios.

1978.- Aprobada la nueva Constitución española por las Cortes. La Carta Magna sería refrendada el 6 de diciembre siguiente por el pueblo español.

1982.- El papa Juan Pablo II llega a Madrid. Primera visita a España.

1984.- La primera ministra india, Indira Gandhi, es asesinada.

1986.- El Gobierno español rehabilita a los militares de la Unión Militar Democrática.

1989.- Turgut Ozal es elegido presidente de Turquía.

1992.- 350 años después de la muerte de Galileo, el papa Juan Pablo II reconoce solemnemente que la condena al astrónomo italiano fue injusta.

1994.- El Gobierno de Angola y la guerrilla de UNITA alcanzan en Lusaka un acuerdo de paz.

1998.- El huracán «Mitch» azota Centroamérica durante una semana. Mueren más de 10.000 personas y desaparecen más de 12.000.

1999.- Católicos y protestantes firman en Alemania la «Declaración común sobre la gracia». La Iglesia de Roma acepta por primera vez que el hombre se salva por la fe y el amor a Dios y no por sus obras. El Vaticano levanta la excomunión a Martin Lutero.

2005.- Nace la primogénita de los príncipes de Asturias, Leonor, infanta de España y futura heredera de la Corona española.

2007.- En España, la Audiencia Nacional condena a los responsables de los atentados del 11-M y atribuye la autoría a grupos terroristas de tipo yihadista.

2010.- Dilma Rousseff, se convierte en la primera mujer jefa de Estado de Brasil.

2011.- La UNESCO reconoce a Palestina como Estado miembro de pleno derecho.

– El planeta alcanza los 7.000 millones de habitantes.

2013.- Siria completa la destrucción de su arsenal químico. 2015.- Mueren los 224 pasajeros de un avión ruso que se estrella en la península del Sinaí (Egipto) a causa de un atentado.

2014.- La justicia argentina ordena la detención de los exministros españoles Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina por crímenes del franquismo.

2017.- En España, el Tribunal Constitucional suspende la declaración de independencia de Cataluña.

El 31 de octubre nacieron:

1795.- John Keats, poeta inglés.

1833.- Alexander Borodin, compositor ruso.

1903.- María Teresa León, escritora, esposa de Rafael Alberti.

1922.- Norodom Sihanuk, rey de Camboya.

1929.- Luis Feito, pintor español.

1937.- María Rosa Orad, «María Rosa», bailaora española.

1947.- Carmen Alborch, política española.

1950.- Nora Isabel de Liechtenstein, princesa de Liechtenstein.

1951.- Luis Antonio de Villena, poeta y novelista español.

1960.- Ciro Reza Pahlevi, heredero del trono de Irán, hijo del derrocado sha Mohamed Reza Pahlevi.

1964.- Marco Van Basten, futbolista holandés.

1976.- José María Gutiérrez «Guti», futbolista español.

2005.- Leonor, infanta de España.

El 31 de octubre murieron:

1945.- Ignacio Zuloaga, pintor español.

1969.- Lola Membrives, actriz española nacida en Argentina.

1984.- Indira Gandhi, exprimera ministra de la India.

1993.- Federico Fellini, cineasta italiano.

– River Phoenix, actor.

2003.- Mohamed Yazid, figura histórica de la revolución argelina.

2005.- Joan Capella, pintor español.

2006.- Pieter Willem Botha, expresidente sudafricano.

2009.- Cluade Gustave Lévi-Strauss, antropólogo francés.

2010.- Carla Duval, actriz española.

2012.- Fernando Díaz-Plaja, escritor español.

2014.- Iván Tenorio, coreógrafo cubano. EFE

