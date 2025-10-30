Tal día como HOY 31 de octubre

Cumpleaños de HOYTal día como HOY 31 de octubre
R. H.
Jueves, 30 de octubre 2025, 16:03
Hoy cumple años:
Nora de Liechtenstein, condesa de Rietberg y marquesa viuda de Mariño, 31 de octubre de 1950.
Fue noticia:
Hace 25 años:
Hace 50 años:
Hace 75 años:
Las efemérides del día:
1517.- Lutero comienza en Wittenberg (Alemania) sus ataques a la Iglesia de Roma. Inicios de la Reforma protestante.
1571.- Se recibe en Madrid la primera noticia de la victoria de Lepanto.
1714.- Coronación de Jorge I de Inglaterra como rey de Gran Bretaña y de Irlanda, primer monarca de la Casa de Hannover que reinó en estos países.
1794.- El físico británico John Dalton descubre la enfermedad de la vista conocida popularmente como daltonismo o ceguera de los colores.
1850.- Sesión inaugural de las Cortes Españolas en su nueva sede de la Carrera de San Jerónimo de Madrid.
1902.- Estreno en Madrid de la zarzuela «El puñao de rosas», con letra de Arniches y música de Chapí.
1905.- Publicación de la primera Constitución política de Montenegro.
1918.- Primera Guerra Mundial (1914-1918). Turquía capitula y los ingleses entran en Mosul (hoy en Irak).
– Huida de Carlos I, emperador de Austria y rey de Hungría, tras producirse la revolución austro-húngara.
1924.- Se suprimen las autorizaciones para la explotación de los juegos de azar en España.
1950.- Una comisión de la ONU revoca el acuerdo de 1946 que recomendaba la retirada de embajadores de Madrid y la exclusión de España de los organismos técnicos internacionales.
1956.- Pío Baroja, enterrado en Madrid. Hemingway fue uno de los que llevó el féretro a hombros.
– Crisis de Suez: fuerzas aéreas británicas y francesas bombardean los aeródromos egipcios.
1978.- Aprobada la nueva Constitución española por las Cortes. La Carta Magna sería refrendada el 6 de diciembre siguiente por el pueblo español.
1982.- El papa Juan Pablo II llega a Madrid. Primera visita a España.
1984.- La primera ministra india, Indira Gandhi, es asesinada.
1986.- El Gobierno español rehabilita a los militares de la Unión Militar Democrática.
1989.- Turgut Ozal es elegido presidente de Turquía.
1992.- 350 años después de la muerte de Galileo, el papa Juan Pablo II reconoce solemnemente que la condena al astrónomo italiano fue injusta.
1994.- El Gobierno de Angola y la guerrilla de UNITA alcanzan en Lusaka un acuerdo de paz.
1998.- El huracán «Mitch» azota Centroamérica durante una semana. Mueren más de 10.000 personas y desaparecen más de 12.000.
1999.- Católicos y protestantes firman en Alemania la «Declaración común sobre la gracia». La Iglesia de Roma acepta por primera vez que el hombre se salva por la fe y el amor a Dios y no por sus obras. El Vaticano levanta la excomunión a Martin Lutero.
2005.- Nace la primogénita de los príncipes de Asturias, Leonor, infanta de España y futura heredera de la Corona española.
2007.- En España, la Audiencia Nacional condena a los responsables de los atentados del 11-M y atribuye la autoría a grupos terroristas de tipo yihadista.
2010.- Dilma Rousseff, se convierte en la primera mujer jefa de Estado de Brasil.
2011.- La UNESCO reconoce a Palestina como Estado miembro de pleno derecho.
– El planeta alcanza los 7.000 millones de habitantes.
2013.- Siria completa la destrucción de su arsenal químico. 2015.- Mueren los 224 pasajeros de un avión ruso que se estrella en la península del Sinaí (Egipto) a causa de un atentado.
2014.- La justicia argentina ordena la detención de los exministros españoles Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina por crímenes del franquismo.
2017.- En España, el Tribunal Constitucional suspende la declaración de independencia de Cataluña.
El 31 de octubre nacieron:
1795.- John Keats, poeta inglés.
1833.- Alexander Borodin, compositor ruso.
1903.- María Teresa León, escritora, esposa de Rafael Alberti.
1922.- Norodom Sihanuk, rey de Camboya.
1929.- Luis Feito, pintor español.
1937.- María Rosa Orad, «María Rosa», bailaora española.
1947.- Carmen Alborch, política española.
1950.- Nora Isabel de Liechtenstein, princesa de Liechtenstein.
1951.- Luis Antonio de Villena, poeta y novelista español.
1960.- Ciro Reza Pahlevi, heredero del trono de Irán, hijo del derrocado sha Mohamed Reza Pahlevi.
1964.- Marco Van Basten, futbolista holandés.
1976.- José María Gutiérrez «Guti», futbolista español.
2005.- Leonor, infanta de España.
El 31 de octubre murieron:
1945.- Ignacio Zuloaga, pintor español.
1969.- Lola Membrives, actriz española nacida en Argentina.
1984.- Indira Gandhi, exprimera ministra de la India.
1993.- Federico Fellini, cineasta italiano.
– River Phoenix, actor.
2003.- Mohamed Yazid, figura histórica de la revolución argelina.
2005.- Joan Capella, pintor español.
2006.- Pieter Willem Botha, expresidente sudafricano.
2009.- Cluade Gustave Lévi-Strauss, antropólogo francés.
2010.- Carla Duval, actriz española.
2012.- Fernando Díaz-Plaja, escritor español.
2014.- Iván Tenorio, coreógrafo cubano. EFE