¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Juan Luis Cebrián. GOGO LOBATO

Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY 30 de octubre

R. H.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:08

Hoy cumple años:

Juan Luis Cebrián, periodista y académico, 30 de octubre de 1944.

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Las efemérides del día:

1340.- Fuerzas cristianas de Castilla y Portugal derrotan a las musulmanas en la batalla del Salado, una de las más decisivas de la Reconquista.

1520.- Carta de Hernán Cortés a Carlos I, desde México, en la que comunica al Emperador que le ha dado el nombre de Nueva España al territorio donde se había establecido.

1813.- Guerra de la independencia: capitulación de las tropas francesas en Pamplona.

1822.- Congreso de Verona. Las potencias monárquicas europeas acuerdan la intervención armada en España a favor de Fernando VII, incómodo con los gobiernos liberales.

1864.- Paz de Viena, que pone fin a la guerra que libraba Dinamarca con Prusia y Austria. Primera gran victoria de Bismarck.

1907.- Un terremoto destruye la ciudad de Karatoch (Asia Central). Mueren cerca de sus 15.000 habitantes.

1910.- Se celebra en Barcelona el congreso constitutivo de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

1938.- Anexión de los Sudetes por Alemania y desmembramiento de Checoslovaquia.

– La emisión radiofónica de «La guerra de los mundos», de H.G. Wells, realizada por Orson Welles, provoca el pánico en varias ciudades de EE.UU.

1943.- Segunda Guerra mundial: el general estadounidense Dwight Eisenhower es nombrado comandante supremo de las tropas aliadas para la invasión de Francia.

1946.- Finalizan las hostilidades entre los franceses y el Vietminh (Liga por la independencia del Vietnam).

1968.- Inauguración del Teatro Nacional Calderón de la Barca de Barcelona.

1975.- El príncipe Juan Carlos de Borbón asume interinamente la Jefatura del Estado español por enfermedad del general Franco.

1980.- Ahmed Ben Bella, presidente de Argelia (1963) derrocado en 1965, es puesto en libertad, tras permanecer 15 años encarcelado.

1985.- El Consejo de Ministros aprueba el reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

1987.- Sentencia caso Sofico: Eugenio Peydró, presidente de la empresa, condenado a 9 años de cárcel por estafa y falsedad.

1988.- Liberado en Madrid Emiliano Revilla, tras pagar un rescate de unos dos mil millones de pesetas a ETA, que le mantuvo secuestrado 249 días.

1989.- Una ceremonia en el aeropuerto de Luanda señala el fin de la retirada de 25.000 soldados cubanos que permanecían en Angola.

1991.- Se inaugura en Madrid (España) la Conferencia de Paz para Oriente Medio en Madrid.

1995.- La provincia francófona de Quebec decide en referéndum mantener la unidad de Canadá.

1998.- Incendio en la discoteca de la Asociación Macedonia de Gotemburgo. Causa 63 muertos y 190 heridos.

1999.- Los últimos soldados indonesios abandonan Timor Oriental, poniendo fin a 24 años de ocupación.

2001.- Ucrania destruye el último de sus silos para misiles intercontinentales heredados de la Guerra Fría.

2003.- El Tribunal Supremo italiano absuelve al exprimer ministro Giulio Andreotti del asesinato del periodista Mino Pecorelli en 1979.

2007.- La Asamblea General de la ONU pide el levantamiento del embargo de EEUU a Cuba.

2014.- Suecia reconoce a Palestina como estado independiente.

2015.- En Bucarest, un incendio en una discoteca causa 30 muertos y más de un centenar de heridos.

2016.- UE y Canadá forman el acuerdo de libre comercio CETA.

El 30 de octubre nacieron:

1735.- John Adams, presidente estadounidense.

1809.- Claudio Moyano, político español.

1871.- Paul Valery, escritor francés.

1900.- Rodolfo Halffter, compositor.

1910.- Miguel Hernández, poeta español.

1912.- José Ferrater Mora, filósofo y escritor español.

1921.- Alberto Closas, actor español.

1930.- Néstor Almendros, director de fotografía español.

1932.- Louis Malle, cineasta francés.

1944.- Juan Luis Cebrián, periodista y académico español.

1960.- Diego Armando Maradona, futbolista argentino.

El 30 de octubre murieron:

1953.- Emmerich Kalman, compositor húngaro.

1956.- Pío Baroja, escritor español.

1989.- Pedro Vargas, cantante mexicano.

1997.- Samuel Fuller, director de cine estadounidense.

1999.- Herbert Euteldge Southworth, historiador estadounidense.

2000.- José Francisco Querol Lombardero, militar y jurista español.

2002.- Juan Antonio Bardem, director de cine español.

2004.- Fernando Chueca Goitia, arquitecto español.

2005.- Emiliano Zuleta, cantautor colombiano.

2008.- Cundo Bermúdez, pintor cubano.

2012.- José Yepes Cardo, actor español.

Te puede interesar

