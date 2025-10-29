Tal día como HOY 30 de octubre

Juan Luis Cebrián, periodista y académico, 30 de octubre de 1944.

Las efemérides del día:

1340.- Fuerzas cristianas de Castilla y Portugal derrotan a las musulmanas en la batalla del Salado, una de las más decisivas de la Reconquista.

1520.- Carta de Hernán Cortés a Carlos I, desde México, en la que comunica al Emperador que le ha dado el nombre de Nueva España al territorio donde se había establecido.

1813.- Guerra de la independencia: capitulación de las tropas francesas en Pamplona.

1822.- Congreso de Verona. Las potencias monárquicas europeas acuerdan la intervención armada en España a favor de Fernando VII, incómodo con los gobiernos liberales.

1864.- Paz de Viena, que pone fin a la guerra que libraba Dinamarca con Prusia y Austria. Primera gran victoria de Bismarck.

1907.- Un terremoto destruye la ciudad de Karatoch (Asia Central). Mueren cerca de sus 15.000 habitantes.

1910.- Se celebra en Barcelona el congreso constitutivo de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

1938.- Anexión de los Sudetes por Alemania y desmembramiento de Checoslovaquia.

– La emisión radiofónica de «La guerra de los mundos», de H.G. Wells, realizada por Orson Welles, provoca el pánico en varias ciudades de EE.UU.

1943.- Segunda Guerra mundial: el general estadounidense Dwight Eisenhower es nombrado comandante supremo de las tropas aliadas para la invasión de Francia.

1946.- Finalizan las hostilidades entre los franceses y el Vietminh (Liga por la independencia del Vietnam).

1968.- Inauguración del Teatro Nacional Calderón de la Barca de Barcelona.

1975.- El príncipe Juan Carlos de Borbón asume interinamente la Jefatura del Estado español por enfermedad del general Franco.

1980.- Ahmed Ben Bella, presidente de Argelia (1963) derrocado en 1965, es puesto en libertad, tras permanecer 15 años encarcelado.

1985.- El Consejo de Ministros aprueba el reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

1987.- Sentencia caso Sofico: Eugenio Peydró, presidente de la empresa, condenado a 9 años de cárcel por estafa y falsedad.

1988.- Liberado en Madrid Emiliano Revilla, tras pagar un rescate de unos dos mil millones de pesetas a ETA, que le mantuvo secuestrado 249 días.

1989.- Una ceremonia en el aeropuerto de Luanda señala el fin de la retirada de 25.000 soldados cubanos que permanecían en Angola.

1991.- Se inaugura en Madrid (España) la Conferencia de Paz para Oriente Medio en Madrid.

1995.- La provincia francófona de Quebec decide en referéndum mantener la unidad de Canadá.

1998.- Incendio en la discoteca de la Asociación Macedonia de Gotemburgo. Causa 63 muertos y 190 heridos.

1999.- Los últimos soldados indonesios abandonan Timor Oriental, poniendo fin a 24 años de ocupación.

2001.- Ucrania destruye el último de sus silos para misiles intercontinentales heredados de la Guerra Fría.

2003.- El Tribunal Supremo italiano absuelve al exprimer ministro Giulio Andreotti del asesinato del periodista Mino Pecorelli en 1979.

2007.- La Asamblea General de la ONU pide el levantamiento del embargo de EEUU a Cuba.

2014.- Suecia reconoce a Palestina como estado independiente.

2015.- En Bucarest, un incendio en una discoteca causa 30 muertos y más de un centenar de heridos.

2016.- UE y Canadá forman el acuerdo de libre comercio CETA.

El 30 de octubre nacieron:

1735.- John Adams, presidente estadounidense.

1809.- Claudio Moyano, político español.

1871.- Paul Valery, escritor francés.

1900.- Rodolfo Halffter, compositor.

1910.- Miguel Hernández, poeta español.

1912.- José Ferrater Mora, filósofo y escritor español.

1921.- Alberto Closas, actor español.

1930.- Néstor Almendros, director de fotografía español.

1932.- Louis Malle, cineasta francés.

1944.- Juan Luis Cebrián, periodista y académico español.

1960.- Diego Armando Maradona, futbolista argentino.

El 30 de octubre murieron:

1953.- Emmerich Kalman, compositor húngaro.

1956.- Pío Baroja, escritor español.

1989.- Pedro Vargas, cantante mexicano.

1997.- Samuel Fuller, director de cine estadounidense.

1999.- Herbert Euteldge Southworth, historiador estadounidense.

2000.- José Francisco Querol Lombardero, militar y jurista español.

2002.- Juan Antonio Bardem, director de cine español.

2004.- Fernando Chueca Goitia, arquitecto español.

2005.- Emiliano Zuleta, cantautor colombiano.

2008.- Cundo Bermúdez, pintor cubano.

2012.- José Yepes Cardo, actor español.

