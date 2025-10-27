Tal día como HOY 28 de octubre

Marta Etura Palenzuela, actriz, 28 de octubre de 1978: 47 años.

1848.- Inauguración del primer ferrocarril en España, la línea Barcelona-Mataró.

1885.- Debuta en el Teatro de la Princesa, en Madrid, la actriz María Guerrero, con 18 años.

1886.- El presidente estadounidense, Grover Cleveland, inaugura la estatua de la Libertad en el puerto de Nueva York.

1892.- Emile Reynaud presenta en París sus «Pantomimas luminosas», consideradas las primeras películas de dibujos.

1900.- Ultima intentona armada carlista en varios lugares de Cataluña, Valencia y Alicante.

1913.- Eduardo Dato ocupa por primera vez la Presidencia del Gobierno español.

1918.- Proclamación de la independencia de Checoslovaquia.

1924.- Francia reconoce al Gobierno de la URSS.

1937.- Proclamación del estado independiente de Mongolia Interior.

1940.- Segunda Guerra Mundial. Tropas italianas cruzan la frontera griega después de un ultimátum por el que exigían paso franco para la invasión.

1954.- Se firma en París el protocolo adicional de la UEO, que da paso el 6 de mayo de 1955 a la creación de este organismo defensivo.

1958.- Elegido Papa el cardenal Angelo Giuseppe Roncalli, que toma el nombre de Juan XXIII y sucede a Pío XII.

1962.- Fin de la Crisis de los misiles: la URSS retira los misiles instalados en Cuba y EEUU se compromete a no invadir la isla.

1982.- El PSOE gana las elecciones legislativas, por mayoría absoluta y gobierna por primera vez en solitario en España.

1992.- El Parlamento Europeo aprueba el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), el mayor mercado sin fronteras del mundo.

1993.- El presidente ruso, Borís Yeltsin, decreta la propiedad privada del suelo.

1994.- El Gobierno español aprueba la creación de la Siderurgia Integral, sustituta de los Altos Hornos de Vizcaya y Ensidesa.

– Inauguración en Dublín del Foro Nacional por la Paz y la Reconciliación en Irlanda.

1995.- La inhalación de un gas tóxico causa 289 muertos en el metro de Bakú, Azerbaiyán.

1998.- El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales determina que Pinochet goza de inmunidad en su condición de antiguo jefe de Estado.

1999.- El Parlamento de Montenegro emite una ley que establece la existencia de una nacionalidad montenegrina y no, como hasta el momento, una ciudadanía yugoslava.

2004.- Se celebra en el Senado de España la I Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas.

2006.- TVE celebra su 50 cumpleaños.

2009.- Mueren 106 personas por la explosión de un coche-bomba en Peshawar (Pakistán).

2013.- Mueren seis mineros en el pozo Emilio del Valle de Llombera de Gordón, en león, por un escape de gas.

El 28 de octubre nacieron:

1466.- Erasmo de Rotterdam, escritor humanista holandés.

1866.- Ramón María del Valle Inclán, escritor español.

1906.- Ramón Rubial, presidente del PSOE.

1909.- Francis Bacon, pintor británico.

1926.- Jorge Siles Salinas, escritor y académico boliviano.

1930.- Bernard Charles Ecclestone, patrón de Fórmula 1 inglés.

1931.- Analía Gadé, actriz argentina.

1943.- Charo López, actriz española.

1955.- Bill Gates, informático, empresario estadounidense.

1958.- Concha García Campoy, periodista española.

1963.- Eros Ramazzotti, cantante italiano.

1968.- Simoneta Gómez-Acebo de Borbón, hija de la infanta Doña Pilar y sobrina del rey Juan Carlos.

1978.- Marta Etura Palenzuela, actriz española.

El 28 de octubre murieron:

1704.- John Locke, filósofo inglés.

1938.- Ramón Franco Bahamonde, aviador militar.

1975.- Georges Carpentier, boxeador francés.

1977.- Miguel Mihura, escritor, dibujante y humorista español.

1982.- Eugenio Montes, escritor y académico español.

1999.- Rafael Alberti, poeta español.

2003.- Joan Perucho Gutiérrez, escritor, periodista y académico catalán.

2004.- Pedro Antonio Hernández Escorial, político y arquitecto español.

2007.- Bao Zunxin, científico y líder opositor chino.

2008.- Antonio López Arenas, guitarrista español.

2009.- Bernarda Jiménez Peña, cantaora española conocida como «Bernarda de Utrera».

2011.- Juan María Bandrés Molet, político español.

2013.- Tadeusz Mazowiecki, político y exprimer ministro polaco.

2014.- José María Manzanares, torero español.

