Roberto Benigni.

Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY 27 de octubre

R. H.

Domingo, 26 de octubre 2025, 15:23

Hoy cumple años:

Roberto Benigni, actor y director de cine italiano, 27 octubre de 1952.

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1553.- Miguel Servet, médico español descubridor de la circulación menor de la sangre, es quemado vivo en Ginebra por orden de Calvino.

1795.- España y Estados Unidos firman un tratado de Amistad, Límites y Navegación, primero entre ambos países.

1807.- Tratado de Fontainebleau por el que Napoleón logra de Godoy que las tropas francesas penetren en territorio español para atacar y repartirse Portugal con España, lo que origina la invasión francesa y la posterior Guerra de la Independencia.

1870.- Guerra franco-prusiana: el mariscal Bazaine capitula ante los prusianos y les entrega la ciudad de Metz, con 170.000 hombres y todo el armamento.

1922.- Termina la «Marcha sobre Roma» de Benito Mussolini.

1931.- Gran victoria de los conservadores en las elecciones británicas.

1951.- Winston Churchill vuelve a ser encargado de formar Gobierno en Gran Bretaña tras el triunfo en las elecciones, dos días antes, del Partido Conservador.

1969.- La ciudad yugoslava de Banja Luka queda destruida en un 80 por ciento por dos terremotos en 24 horas.

1977.- Dirigentes de los principales partidos políticos españoles firman un acuerdo político de los Pactos de la Moncloa. Dos días antes se firmó el acuerdo económico.

1978.- El presidente egipcio, Anuar El-Sadat, y el primer ministro israelí, Menahem Beguin, distinguidos con el Premio Nobel de la Paz.

1986.- En Asís (Italia), se concentran para rezar por la paz mundial representantes de las principales religiones del mundo, encabezados por el papa Juan Pablo II.

1990.- Descubierta una nueva galaxia sesenta veces mayor que la Vía Láctea.

1992.- Brasil y España entran como miembros no permanentes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

1995.- Felipe de Borbón entrega en Oviedo los Premios Príncipe de Asturias 1995, entre otros al rey Hussein de Jordania; al presidente de Portugal, Mario Soares; a la atleta argelina Bulmerka, a la Agencia EFE y al profesor José Luis López Aranguren.

1998.- Gerhard Schroeder es investido como nuevo canciller federal alemán.

1999.- El primer ministro de Armenia, Vazguén Sarkisián, y otros seis políticos son asesinados en el Parlamento de Eriván por nacionalistas radicales que irrumpieron a tiros en la sede del Legislativo.

2001.- Dirigentes del mundo crean el Club de Madrid, un foro para ayudar a las democracias incipientes.

2003.- 42 personas mueren y otras 224 resultan heridas en la oleada de atentados contra la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja y cuatro comisarías de policía en Bagdad (Irak).

– Los Reyes de España inauguran en Málaga el Museo Picasso.

2004.- En la isla de Flores (Indonesia) aparecen los restos del Homo Floresiensis.

2006.- El dictador Augusto Pinochet, procesado por secuestros y torturas.

2011.- El príncipe Nayef bin Abdulaziz, designado heredero al trono saudí.

2012.- El huracán «Sandy» abandona las islas Bahamas tras causar al menos 38 muertos y decenas de miles de desplazados en una amplia zona del Caribe.

2017.- EEUU, Alemania, Reino Unido y Francia, e instituciones como UE, ONU y OTAN rechazan independencia de Cataluña.

El 27 de octubre nacieron:

1728.- James Cook, navegante y descubridor inglés.

1782.- Nicolás Paganini, violinista italiano.

1793.- Baldomero Espartero, general y regente español.

1858.- Theodore Roosevelt, expresidente de EEUU y Premio Nobel de la Paz 1906.

1914.- Dylan Thomas, escritor galés.

1917.- Oliver Tambo, político sudafricano.

1920.- Raman Narayanan, undécimo presidente de la República de la India.

1922.- Carlos Andrés Pérez, expresidente de Venezuela.

1923.- Roy Lichtenstein, pintor y escultor estadounidense.

1930.- Jorge Grau, director español de cine.

1934.- Elías Querejeta, cineasta español.

1937.- Conchita Bautista, cantante y actriz española.

1945.- Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.

1952.- Roberto Benigni, actor y director de cine italiano.

El 27 de octubre murieron:

1666.- Agustín Moreto, comediógrafo español.

1990.- Xavier Cugat, músico español.

1995.- Carlos Lucena, actor teatral español.

1998.- Luis Prendes, actor español.

2006.- Ghulam Ishaq Khan, expresidente de Pakistán.

2008.- José María Cuevas, expresidente de la CEOE.

2009.- Carmela Arias y Díaz de Rábago, condesa de Fenosa.

2010.- Néstor Kirchner, expresidente de Argentina.

2013.- Lou Reed, músico y cantante

