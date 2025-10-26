Tal día como HOY 27 de octubre

Cumpleaños de HOYTal día como HOY 27 de octubre
R. H.
Domingo, 26 de octubre 2025, 15:23
Hoy cumple años:
Roberto Benigni, actor y director de cine italiano, 27 octubre de 1952.
Fue noticia:
Hace 25 años:
Hace 75 años:
Las efemérides del día:
1553.- Miguel Servet, médico español descubridor de la circulación menor de la sangre, es quemado vivo en Ginebra por orden de Calvino.
1795.- España y Estados Unidos firman un tratado de Amistad, Límites y Navegación, primero entre ambos países.
1807.- Tratado de Fontainebleau por el que Napoleón logra de Godoy que las tropas francesas penetren en territorio español para atacar y repartirse Portugal con España, lo que origina la invasión francesa y la posterior Guerra de la Independencia.
1870.- Guerra franco-prusiana: el mariscal Bazaine capitula ante los prusianos y les entrega la ciudad de Metz, con 170.000 hombres y todo el armamento.
1922.- Termina la «Marcha sobre Roma» de Benito Mussolini.
1931.- Gran victoria de los conservadores en las elecciones británicas.
1951.- Winston Churchill vuelve a ser encargado de formar Gobierno en Gran Bretaña tras el triunfo en las elecciones, dos días antes, del Partido Conservador.
1969.- La ciudad yugoslava de Banja Luka queda destruida en un 80 por ciento por dos terremotos en 24 horas.
1977.- Dirigentes de los principales partidos políticos españoles firman un acuerdo político de los Pactos de la Moncloa. Dos días antes se firmó el acuerdo económico.
1978.- El presidente egipcio, Anuar El-Sadat, y el primer ministro israelí, Menahem Beguin, distinguidos con el Premio Nobel de la Paz.
1986.- En Asís (Italia), se concentran para rezar por la paz mundial representantes de las principales religiones del mundo, encabezados por el papa Juan Pablo II.
1990.- Descubierta una nueva galaxia sesenta veces mayor que la Vía Láctea.
1992.- Brasil y España entran como miembros no permanentes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
1995.- Felipe de Borbón entrega en Oviedo los Premios Príncipe de Asturias 1995, entre otros al rey Hussein de Jordania; al presidente de Portugal, Mario Soares; a la atleta argelina Bulmerka, a la Agencia EFE y al profesor José Luis López Aranguren.
1998.- Gerhard Schroeder es investido como nuevo canciller federal alemán.
1999.- El primer ministro de Armenia, Vazguén Sarkisián, y otros seis políticos son asesinados en el Parlamento de Eriván por nacionalistas radicales que irrumpieron a tiros en la sede del Legislativo.
2001.- Dirigentes del mundo crean el Club de Madrid, un foro para ayudar a las democracias incipientes.
2003.- 42 personas mueren y otras 224 resultan heridas en la oleada de atentados contra la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja y cuatro comisarías de policía en Bagdad (Irak).
– Los Reyes de España inauguran en Málaga el Museo Picasso.
2004.- En la isla de Flores (Indonesia) aparecen los restos del Homo Floresiensis.
2006.- El dictador Augusto Pinochet, procesado por secuestros y torturas.
2011.- El príncipe Nayef bin Abdulaziz, designado heredero al trono saudí.
2012.- El huracán «Sandy» abandona las islas Bahamas tras causar al menos 38 muertos y decenas de miles de desplazados en una amplia zona del Caribe.
2017.- EEUU, Alemania, Reino Unido y Francia, e instituciones como UE, ONU y OTAN rechazan independencia de Cataluña.
El 27 de octubre nacieron:
1728.- James Cook, navegante y descubridor inglés.
1782.- Nicolás Paganini, violinista italiano.
1793.- Baldomero Espartero, general y regente español.
1858.- Theodore Roosevelt, expresidente de EEUU y Premio Nobel de la Paz 1906.
1914.- Dylan Thomas, escritor galés.
1917.- Oliver Tambo, político sudafricano.
1920.- Raman Narayanan, undécimo presidente de la República de la India.
1922.- Carlos Andrés Pérez, expresidente de Venezuela.
1923.- Roy Lichtenstein, pintor y escultor estadounidense.
1930.- Jorge Grau, director español de cine.
1934.- Elías Querejeta, cineasta español.
1937.- Conchita Bautista, cantante y actriz española.
1945.- Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.
1952.- Roberto Benigni, actor y director de cine italiano.
El 27 de octubre murieron:
1666.- Agustín Moreto, comediógrafo español.
1990.- Xavier Cugat, músico español.
1995.- Carlos Lucena, actor teatral español.
1998.- Luis Prendes, actor español.
2006.- Ghulam Ishaq Khan, expresidente de Pakistán.
2008.- José María Cuevas, expresidente de la CEOE.
2009.- Carmela Arias y Díaz de Rábago, condesa de Fenosa.
2010.- Néstor Kirchner, expresidente de Argentina.
2013.- Lou Reed, músico y cantante