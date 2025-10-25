Tal día como HOY 26 de octubre

Manuel Rivas, periodista y escritor, 26 de octubre de 1957.

Las efemérides del día:

1806.- Napoleón entra en Berlín en su avance por Prusia.

1863.- Primera reunión, en Londres, de delegados de sociedades futbolísticas internacionales. Embrión de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA).

1878.- Atentado frustrado contra Alfonso XII, en la calle Mayor de Madrid.

1885.- Pasteur da a conocer sus trabajos sobre inmunización contra la rabia en la Academia de Ciencias de París.

1896.- Tratado de Addis Abeba: Italia reconoce la independencia de Abisinia (actual Etiopía).

1905.- Suecia reconoce a Noruega como Estado independiente.

1925.- Las fuerzas griegas se retiran de Bulgaria por decisión de la Sociedad de Naciones.

1936.- Guerra Civil española. Se embarcan en Cartagena, con destino a la URSS, 515 toneladas de oro del Banco de España.

1938.- Se marchan de España las Brigadas Internacionales.

1955.- Ngo Dinh Diem proclama la República de Vietnam, con capital en Saigón.

1958.- Vuelo inaugural de un Boeing 707, de Pan Am, entre Nueva York y París.

1961.- El Gobierno español confina en Canarias a los dirigentes de la OAS francesa, organización secreta favorable a una Argelia francesa.

1974.- Un grupo de españoles asciende por primera vez hasta la cima del Kilimanjaro en moto.

1979.- Asesinado el presidente surcoreano, Park Chung.

1982.- Entra en servicio la policía autónoma vasca.

1990.- Visita oficial de Mijail Gorbachov a España, la primera de un presidente soviético.

1992.- Los excomunistas del Partido Democrático del Trabajo ganan las primeras elecciones parlamentarias en Lituania.

1994.- Los primeros ministros de Israel, Isaac Rabin, y de Jordania, Abed Salam el-Mayali, firman el acuerdo de paz entre ambos países.

1998.- Los presidentes de Ecuador, Jamil Mahuad, y de Perú, Alberto Fujimori, firman en Brasilia un acuerdo de paz que pone fin a 170 años de divergencias fronterizas.

2002.- Fuerzas especiales rusas asaltan el Teatro Dubrovka de Moscú, donde un comando checheno mantenía secuestradas a más de 800 personas.

2009.- Se abre la vista del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) contra el exlíder serbobosnio Radovan Karadzic.

2010.- Mueren 454 personas y 88 desaparecen tras el terremoto de 7,5 grados en la escala Richter y posterior tsunami que sacudió la isla indonesia de Sumatra.

2012.- El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi es condenado a 4 años de prisión por el Tribunal Penal de Milán por un delito de fraude fiscal en el «Caso Mediaset».

2014.- Dilma Rousseff es reelegida presidenta de Brasil.

El 26 de octubre nacieron:

1785.- Evaristo San Miguel, militar y político español.

1856.- José Ortega Munilla, escritor y periodista español.

1878.- José Moscardó, militar español.

1912.- Donald Siegel, director de cine estadounidense.

1916.- Francois Mitterrand, presidente de Francia (1988-1995).

1919.- Mohamed Reza Pahlevi, sha de Irán (1967-1979).

1942.- Milton Nascimento, compositor y cantante brasileño.

1947.- Hillary Clinton, secretaria de EEUU.

1953.- Jaclyn Smith, actriz norteamericana.

1955.- Baltasar Garzón, magistrado español.

1957.- Manuel Rivas, escritor español.

1959.- Evo Morales Ayma, presidente de Bolivia.

1961.- Manuel Estiarte, deportista español.

El 26 de octubre murieron:

1608.- Pantoja de la Cruz, pintor español.

1994.- Yang Dezhi, dirigente chino.

1998.- José Augusto Cardoso Pires, escritor portugués.

1999.- Pedro Orive Riva, catedrático y periodista español.

2000.- Jesús Puente, actor español.

2005.- Rong Yiren, político chino.

2006.- Rogério Duprat, músico brasileño.

2007.- John L.Gaunt, fotógrafo estadounidense.

– Arthur Kornberg, estadounidense, Nobel de Medicina en 1959.

2009.- Sabino Fernández Campos, militar español, jefe de la Casa del Rey Juan Carlos I (1990-1993).

2011.- Francisco Villar, político español.

