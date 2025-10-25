Tal día como HOY 26 de octubre

Cumpleaños de HOYTal día como HOY 26 de octubre
R. H.
Sábado, 25 de octubre 2025, 15:31
Hoy cumple años:
Manuel Rivas, periodista y escritor, 26 de octubre de 1957.
Fue noticia:
Hace 25 años:
Hace 50 años:
Hace 75 años:
Las efemérides del día:
1806.- Napoleón entra en Berlín en su avance por Prusia.
1863.- Primera reunión, en Londres, de delegados de sociedades futbolísticas internacionales. Embrión de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA).
1878.- Atentado frustrado contra Alfonso XII, en la calle Mayor de Madrid.
1885.- Pasteur da a conocer sus trabajos sobre inmunización contra la rabia en la Academia de Ciencias de París.
1896.- Tratado de Addis Abeba: Italia reconoce la independencia de Abisinia (actual Etiopía).
1905.- Suecia reconoce a Noruega como Estado independiente.
1925.- Las fuerzas griegas se retiran de Bulgaria por decisión de la Sociedad de Naciones.
1936.- Guerra Civil española. Se embarcan en Cartagena, con destino a la URSS, 515 toneladas de oro del Banco de España.
1938.- Se marchan de España las Brigadas Internacionales.
1955.- Ngo Dinh Diem proclama la República de Vietnam, con capital en Saigón.
1958.- Vuelo inaugural de un Boeing 707, de Pan Am, entre Nueva York y París.
1961.- El Gobierno español confina en Canarias a los dirigentes de la OAS francesa, organización secreta favorable a una Argelia francesa.
1974.- Un grupo de españoles asciende por primera vez hasta la cima del Kilimanjaro en moto.
1979.- Asesinado el presidente surcoreano, Park Chung.
1982.- Entra en servicio la policía autónoma vasca.
1990.- Visita oficial de Mijail Gorbachov a España, la primera de un presidente soviético.
1992.- Los excomunistas del Partido Democrático del Trabajo ganan las primeras elecciones parlamentarias en Lituania.
1994.- Los primeros ministros de Israel, Isaac Rabin, y de Jordania, Abed Salam el-Mayali, firman el acuerdo de paz entre ambos países.
1998.- Los presidentes de Ecuador, Jamil Mahuad, y de Perú, Alberto Fujimori, firman en Brasilia un acuerdo de paz que pone fin a 170 años de divergencias fronterizas.
2002.- Fuerzas especiales rusas asaltan el Teatro Dubrovka de Moscú, donde un comando checheno mantenía secuestradas a más de 800 personas.
2009.- Se abre la vista del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) contra el exlíder serbobosnio Radovan Karadzic.
2010.- Mueren 454 personas y 88 desaparecen tras el terremoto de 7,5 grados en la escala Richter y posterior tsunami que sacudió la isla indonesia de Sumatra.
2012.- El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi es condenado a 4 años de prisión por el Tribunal Penal de Milán por un delito de fraude fiscal en el «Caso Mediaset».
2014.- Dilma Rousseff es reelegida presidenta de Brasil.
El 26 de octubre nacieron:
1785.- Evaristo San Miguel, militar y político español.
1856.- José Ortega Munilla, escritor y periodista español.
1878.- José Moscardó, militar español.
1912.- Donald Siegel, director de cine estadounidense.
1916.- Francois Mitterrand, presidente de Francia (1988-1995).
1919.- Mohamed Reza Pahlevi, sha de Irán (1967-1979).
1942.- Milton Nascimento, compositor y cantante brasileño.
1947.- Hillary Clinton, secretaria de EEUU.
1953.- Jaclyn Smith, actriz norteamericana.
1955.- Baltasar Garzón, magistrado español.
1957.- Manuel Rivas, escritor español.
1959.- Evo Morales Ayma, presidente de Bolivia.
1961.- Manuel Estiarte, deportista español.
El 26 de octubre murieron:
1608.- Pantoja de la Cruz, pintor español.
1994.- Yang Dezhi, dirigente chino.
1998.- José Augusto Cardoso Pires, escritor portugués.
1999.- Pedro Orive Riva, catedrático y periodista español.
2000.- Jesús Puente, actor español.
2005.- Rong Yiren, político chino.
2006.- Rogério Duprat, músico brasileño.
2007.- John L.Gaunt, fotógrafo estadounidense.
– Arthur Kornberg, estadounidense, Nobel de Medicina en 1959.
2009.- Sabino Fernández Campos, militar español, jefe de la Casa del Rey Juan Carlos I (1990-1993).
2011.- Francisco Villar, político español.