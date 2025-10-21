Tal día como HOY, 22 de octubre

Tal día como hoy cumple años:

Laureano León Rodríguez, diputado de la Asamblea de Extremadura (PP), 22 de octubre de 1966

Las efemérides del día:

1768.- Se dictan las Ordenanzas de Carlos III sobre régimen, disciplina y servicios de los Ejércitos.

1859.- El Gobierno de España declara la guerra a Marruecos.

1867.- Garibaldi, que había logrado reunir un Ejército con ayuda extraoficial, traspasa la frontera de los Estados Pontificios.

1883.- Inauguración en Nueva York del Metropolitan, con el estreno de «Fausto», de Gounod.

1885.- Dictamen arbitral del papa León XIII, por el que se reconoce el derecho de posesión de España sobre las Carolinas frente a las pretensiones alemanas hacia estas islas del Pacífico.

1922.- Dimite el Gobierno italiano. El rey encarga a Mussolini formar Gabinete, con lo que comienza la dictadura fascista.

1931.- La Sociedad de Naciones exige de Japón que abandone los territorios chinos ocupados.

1944.- Segunda Guerra mundial. Comienza la batalla naval de Leyte, que duró cinco días y en la que EE.UU. destruyó el poder naval japonés.

1951.- EE.UU. realiza en el desierto de Nevada el ensayo de una bomba atómica táctica, de débil potencia.

1962.- El presidente Kennedy anuncia el bloqueo de Cuba por la armada de EE.UU. hasta que la URSS retire los misiles instalados en la isla.

1967.- Numerosas manifestaciones contra la guerra de Vietnam en EEUU y otros países.

1970.- Se entrega el primer Boeing 747 «Jumbo» a Iberia, el cual fue bautizado con el nombre de Cervantes.

1975.- Una estación espacial soviética se posa en Venus y envía una fotografía del suelo del planeta.

1989.- El presidente del Parlamento húngaro, Matyas Szuros, proclama el fin del Estado comunista, implantado en 1948.

2002.- Gerhard Schroeder es reelegido canciller por el Parlamento alemán.

2004.- El Príncipe Felipe de Borbón entrega por primera vez, junto a su esposa Letizia Ortiz, los premios Príncipe de Asturias.

– La Duma rusa aprueba la ratificación del Protocolo de Kioto.

2007.- El responsable del PKK, Abdelrahman al Yaderyl, anuncia un alto el fuego unilateral.

– El presidente chino, Hu Jintao, reelegido secretario general del Partido Comunista.

2009.- Se da a conocer que representantes de Israel e Irán participaron en septiembre en un foro secreto sobre armas nucleares, su primer contacto oficial desde 1979.

2011.-Secuestran a los cooperantes españoles, Enric Gonyalons y Ainhoa Fernández junto a los campamentos saharauis de Tinduf en Argelia.

2013.-La etarra Inés Del Río sale de la cárcel tras anular la doctrina Parot el Tribunal de Estrasburgo.

2014.-La Audiencia de Madrid anula la indemnización a los afectados por la talidomida al considerar prescrito el caso.

El 22 de octubre nacieron:

1811.- Franz Listz, compositor húngaro.

1818.- Charles Leconte de Lisle, poeta francés.

1898.- Dámaso Alonso, poeta y académico español.

1902.- Leni Riefenstahl, directora de cine y fotógrafa alemana.

1911.- José María Díez-Alegría y Gutiérrez, religioso y teólogo español.

1917.- Joan Fontaine, actriz estadounidense.

1919.- Doris Lessing, escritora británica.

1927.- Felipe de la Morena y Calvet, diplomático español.

1930.- Estela Barnes de Carlotto, presidenta de la asociación argentina «Abuelas de la Plaza de Mayo».

1938.- César Luis Menotti, entrenador de fútbol argentino.

1939.- Joaquim Chissano, político mozambiqueño.

1943.- Catherine Deneuve, actriz francesa.

1949.- Gonzalo Herralde, director de cine español.

– Rafael Matesanz Acedos, médico español.

1950.- Alfonso Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart, duque de Aliaga.

1954.- Pedro Barthe Céspedes, periodista español.

1964.- Drazen Petrovic, jugador de baloncesto yugoslavo.

1966.- Francis Llorente, periodista español.

1967.- Ulrique Maier, esquiadora austríaca.

1968.- Rosario Nadal y Fuster-Puig de Orfila, esposa de Kyril de Sajonia-Coburgo.

1969.- Jorge Malla Valle, «Coque Malla», músico y actor español.

El 22 de octubre murieron:

1725.- Alejandro Scarlatti, compositor italiano.

1906.- Paul Cezanne, pintor francés.

1973.- Pablo Casals, violoncelista español.

1975.- Arnold Toynbee, historiador británico.

1989.- Ramón Trías Fargas, político español.

1990.- Louis Althusser, filósofo francés.

1995.- Aurelio Biosca, pintor y galerista español.

2000.- Ramón del Corral Diez del Corral, periodista y ejecutivo de banca español.

2002.- Francisco Pino Gutiérrez, poeta español.

– Richard Helms, estadounidense, ex director de la CIA.

2011.- Antonio Chenel, «Antoñete», torero.

– Sultán bin Abdulaziz, príncipe heredero saudí.

