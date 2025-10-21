Tal día como HOY, 22 de octubre

Cumpleaños de HOYTal día como HOY, 22 de octubre
R.H.
Martes, 21 de octubre 2025, 16:22
Tal día como hoy cumple años:
Laureano León Rodríguez, diputado de la Asamblea de Extremadura (PP), 22 de octubre de 1966
1768.- Se dictan las Ordenanzas de Carlos III sobre régimen, disciplina y servicios de los Ejércitos.
1859.- El Gobierno de España declara la guerra a Marruecos.
1867.- Garibaldi, que había logrado reunir un Ejército con ayuda extraoficial, traspasa la frontera de los Estados Pontificios.
1883.- Inauguración en Nueva York del Metropolitan, con el estreno de «Fausto», de Gounod.
1885.- Dictamen arbitral del papa León XIII, por el que se reconoce el derecho de posesión de España sobre las Carolinas frente a las pretensiones alemanas hacia estas islas del Pacífico.
1922.- Dimite el Gobierno italiano. El rey encarga a Mussolini formar Gabinete, con lo que comienza la dictadura fascista.
1931.- La Sociedad de Naciones exige de Japón que abandone los territorios chinos ocupados.
1944.- Segunda Guerra mundial. Comienza la batalla naval de Leyte, que duró cinco días y en la que EE.UU. destruyó el poder naval japonés.
1951.- EE.UU. realiza en el desierto de Nevada el ensayo de una bomba atómica táctica, de débil potencia.
1962.- El presidente Kennedy anuncia el bloqueo de Cuba por la armada de EE.UU. hasta que la URSS retire los misiles instalados en la isla.
1967.- Numerosas manifestaciones contra la guerra de Vietnam en EEUU y otros países.
1970.- Se entrega el primer Boeing 747 «Jumbo» a Iberia, el cual fue bautizado con el nombre de Cervantes.
1975.- Una estación espacial soviética se posa en Venus y envía una fotografía del suelo del planeta.
1989.- El presidente del Parlamento húngaro, Matyas Szuros, proclama el fin del Estado comunista, implantado en 1948.
2002.- Gerhard Schroeder es reelegido canciller por el Parlamento alemán.
2004.- El Príncipe Felipe de Borbón entrega por primera vez, junto a su esposa Letizia Ortiz, los premios Príncipe de Asturias.
– La Duma rusa aprueba la ratificación del Protocolo de Kioto.
2007.- El responsable del PKK, Abdelrahman al Yaderyl, anuncia un alto el fuego unilateral.
– El presidente chino, Hu Jintao, reelegido secretario general del Partido Comunista.
2009.- Se da a conocer que representantes de Israel e Irán participaron en septiembre en un foro secreto sobre armas nucleares, su primer contacto oficial desde 1979.
2011.-Secuestran a los cooperantes españoles, Enric Gonyalons y Ainhoa Fernández junto a los campamentos saharauis de Tinduf en Argelia.
2013.-La etarra Inés Del Río sale de la cárcel tras anular la doctrina Parot el Tribunal de Estrasburgo.
2014.-La Audiencia de Madrid anula la indemnización a los afectados por la talidomida al considerar prescrito el caso.
El 22 de octubre nacieron:
1811.- Franz Listz, compositor húngaro.
1818.- Charles Leconte de Lisle, poeta francés.
1898.- Dámaso Alonso, poeta y académico español.
1902.- Leni Riefenstahl, directora de cine y fotógrafa alemana.
1911.- José María Díez-Alegría y Gutiérrez, religioso y teólogo español.
1917.- Joan Fontaine, actriz estadounidense.
1919.- Doris Lessing, escritora británica.
1927.- Felipe de la Morena y Calvet, diplomático español.
1930.- Estela Barnes de Carlotto, presidenta de la asociación argentina «Abuelas de la Plaza de Mayo».
1938.- César Luis Menotti, entrenador de fútbol argentino.
1939.- Joaquim Chissano, político mozambiqueño.
1943.- Catherine Deneuve, actriz francesa.
1949.- Gonzalo Herralde, director de cine español.
– Rafael Matesanz Acedos, médico español.
1950.- Alfonso Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart, duque de Aliaga.
1954.- Pedro Barthe Céspedes, periodista español.
1964.- Drazen Petrovic, jugador de baloncesto yugoslavo.
1966.- Francis Llorente, periodista español.
1967.- Ulrique Maier, esquiadora austríaca.
1968.- Rosario Nadal y Fuster-Puig de Orfila, esposa de Kyril de Sajonia-Coburgo.
1969.- Jorge Malla Valle, «Coque Malla», músico y actor español.
El 22 de octubre murieron:
1725.- Alejandro Scarlatti, compositor italiano.
1906.- Paul Cezanne, pintor francés.
1973.- Pablo Casals, violoncelista español.
1975.- Arnold Toynbee, historiador británico.
1989.- Ramón Trías Fargas, político español.
1990.- Louis Althusser, filósofo francés.
1995.- Aurelio Biosca, pintor y galerista español.
2000.- Ramón del Corral Diez del Corral, periodista y ejecutivo de banca español.
2002.- Francisco Pino Gutiérrez, poeta español.
– Richard Helms, estadounidense, ex director de la CIA.
2011.- Antonio Chenel, «Antoñete», torero.
– Sultán bin Abdulaziz, príncipe heredero saudí.