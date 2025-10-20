Tal día como HOY, 21 de octubre

Tal día como hoy cumple años:

Blanca Suárez, actriz española, 21 de octubre de 1988

Las efemérides del día:

1805.- Combate de Trafalgar, ganado por la escuadra inglesa a la formada por españoles y franceses. Mueren Nelson, Churruca y Alcalá Galiano.

1861.- Nápoles y las Dos Sicilias, incorporadas a Italia por plebiscito.

1879.- Thomas Alva Edison inventa la lámpara eléctrica.

1909.- Dimisión del Gobierno Maura-La Cierva, tras el debate sobre la Semana Trágica de Barcelona y sobre la política en Marruecos. Segismundo Moret preside el nuevo Gobierno.

1934.- Inauguración oficial de la madrileña plaza de toros de Las Ventas.

1937.- Guerra Civil española: las fuerzas franquistas ocupan Gijón y Avilés, con lo que termina la campaña del norte.

1938.- Guerra chino-japonesa: los japoneses entran en Cantón.

1950.- Guerra de Corea: fuerzas estadounidenses, comandadas por el general MacArthur, y surcoreanas toman Pyongyang, capital del norte, y obligan al Ejército comunista a retirarse hacia el norte.

1976.- El Partido Comunista chino acusa a la «banda de los cuatro» de intentar un golpe de Estado.

1977.- Regresa a España Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat catalana en el exilio.

1983.- Cientos de miles de personas (500.000 en Madrid) se manifiestan en 40 ciudades españolas contra el terrorismo de ETA.

1984.- El piloto austriaco Niki Lauda, con un McLaren, se proclama campeón mundial de Fórmula 1.

1993.- Golpe militar en Burundi, cuyo presidente, Melchior Ndadaye, el primero elegido democráticamente, es asesinado.

1994.- El primer ministro británico, John Major, anuncia en Belfast la aceptación del alto el fuego del IRA.

1998.- El excomunista Massimo D'Alema es nombrado presidente del Gobierno italiano.

2003.- Naciones Unidas condena en una resolución la construcción del muro que Israel erige en Palestina.

2004.- El piloto español Carlos Sainz anuncia su retirada del Mundial de Rallys.

2011.- Tailandia declara el estado de desastre por las inundaciones, las peores en 50 años.

.- Europa lanza los primeros satélites del sistema Galileo, el GPS europeo.

2013.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos anula la doctrina Parot.

2014.- La enfermera española Teresa Romero, primera infectada por ébola en Europa en recuperarse.

.- El atleta sudafricano Oscar Pistorius es condenado a cinco años de prisión por matar a su novia.

2015.- La Fiscalía rumana acusa al expresidente Ion Iliescu de crímenes contra la Humanidad.

2016.- El brasileño Patrick Nogueira Gouveia se confiesa autor del cuádruple asesinato de sus tíos y primos en la localidad de Pioz (Guadalajara).

2017.- El Gobierno aprueba la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Miles de personas se manifiestan en Barcelona en contra.

.- El millonario «antisistema» Andrej Babis gana las legislativas de la República Checa, partidario de salir de la UE.

El 21 de octubre nacieron:

1790.- Alphonse Lamartine, escritor francés.

1807.- Hilarión Eslava, compositor español.

1833.- Alfred Nobel, inventor sueco.

1908.- Jorge de Oteiza, escultor y escritor español.

1911.- Juan de Ávalos, escultor y académico español.

1912.- Juan Gyenes, fotógrafo español.

1917.- Dizzy Gillespie, trompetista de jazz estadounidense.

1920.- Celia Cruz, cantante estadounidense de origen cubano.

1931.- Hugh Thomas, historiador y escritor británico.

1933.- Francisco Gento, futbolista español.

1945.- Nikita Mikhalkov, director soviético de cine.

1949.- Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí.

1956.- Carrie Fisher, actriz estadounidense.

1958.- Julio Medem, director español de cine.

.- Pilar Rahola, política española.

1965.- Juan Antonio Goikoetxea Lasa, futbolista español.

El 21 de octubre murieron:

1919.- Daniel Bayona Posada, escritor colombiano.

1949.- Jacques Copeau, dramaturgo francés.

1969.- Jack Kerouac, escritor norteamericano.

1984.- François Truffaut, cineasta francés.

2002.- Bernardino Pérez Elizaran, Pasieguito, futbolista español.

2009.- José María Rodríguez Méndez, dramaturgo español.

2014.- Ben Bradlee, director del Washington Post y responsable de la investigación del caso Watergate.

