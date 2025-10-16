HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente En libertad los tres presuntos autores de una supuesta doble agresión sexual en Almendralejo
Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY, 17 de octubre

R.H.

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:47

Tal día como hoy cumple años:

Pablo Iglesias Turrión, ex vicepresidente segundo del Gobierno de España, 17 de octubre de 1978.

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1755.- Fundación del Jardín Botánico de Madrid.

1911.- Aprobadas las bases de la Mancomunidad Catalana.

1912.- Estalla la primera guerra balcánica. Bulgaria, Grecia, Serbia y Montenegro declaran la guerra a Turquía.

1919.- El Rey Alfonso XIII inaugura la primera línea del Metro madrileño, de 3,5 km, entre las estaciones de Cuatro Caminos y Sol.

1923.- Alzamiento popular en Filipinas contra la dominación de Estados Unidos.

1934.- Tras doce días de lucha, es sofocada militarmente la revolución de Asturias que, según las cifras oficiales ocasionó 1.335 muertos y 2.932 heridos. Alrededor de 15.000 sublevados fueron encarcelados.

1947.- Se firma en Londres el tratado por el que Gran Bretaña reconoce la independencia de Birmania.

1951.- Los británicos ocupan el canal de Suez.

1965.- El «New York Times» inicia la publicación de dominicales de gran volumen, con un ejemplar de 946 páginas y que pesaba 3,4 kilos.

1966.- Un terremoto de grado VIII en la escala modificada de Mercalli, asola la zona costera de Perú y causa 101 muertos, más de 1.500 heridos y graves daños materiales.

1988.- La reina Isabel II de Inglaterra llega a Madrid en la primera visita oficial de un soberano británico a España.

1989.- Un terremoto de 7,1 en la escala de Richter, sacude el norte de California y provoca la muerte a 70 personas, 3.000 heridos y daños materiales de miles de millones.

1991.- La OTAN decide en Taormina (Italia) eliminar el 80 por ciento de su arsenal táctico en Europa, el mayor recorte de armamento nuclear de su historia.

.- Tres atentados de ETA se suceden en Madrid y causan la muerte de un teniente y graves heridas a un comandante, una mujer y la hija de ésta.

1994.- Israel y Jordania llegan a un acuerdo de paz, que supone la reconciliación histórica entre dos países que durante 40 años se mantuvieron en estado de guerra.

2001.- El ministro israelí de Turismo, Rejabam Zehevi, es asesinado por extremistas palestinos.

2004.- El motorista español Dani Pedrosa (Honda) gana el de 250 cc.

2012.- La artillería turca bombardea territorio sirio en represalia por el lanzamiento de un obús que impactó en suelo turco.

El 17 de octubre nacieron:

1797.- Juan Lavalle, militar destacado en la guerra de la independencia de Argentina.

1912.- Albino Luciani, papa Juan Pablo I, de origen italiano.

1915.- Arthur Miller, dramaturgo estadounidense.

1918.- Rita Hayworth (Margarita Cansino), actriz estadounidense.

1919.- José López Rega, político argentino, cofundador del peronismo.

1920.- Miguel Delibes, escritor y periodista español.

.- Montgomery Clift, actor estadounidense.

1937.- José María Álvarez del Manzano, político español.

1947.- Alicia Tomás, bailarina, actriz y torera española.

1958.- Melchor Miralles, periodista español.

1968.- Ziggy Marley, cantante, hijo de Bob Marley

1969.- Jesús Ángel García Bragado, atleta.

1974.- Eminem, cantante de rap estadounidense, llamado Marshall Bruce Mathers.

1978.- Pablo Manuel Iglesias Turrión, profesor y político.

El 17 de octubre murieron:

1757.- René Reaumur, físico francés.

1849.- Frederic Chopin, compositor polaco.

1934.- Santiago Ramón y Cajal, médico español, premio Nobel en 1906.

1994.- Concepción Carro Alcaraz, actriz española conocida como Conchita Montes.

2005.- Ba Jin, escritor chino.

2009.- Rosanna Schiaffino, actriz italiana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse
  2. 2 Adiós a TGB en El Faro: una reconocida cafetería llega al centro comercial de Badajoz
  3. 3 Ingresa en la UCI el hombre trasladado crítico tras el incendio de su casa en Badajoz
  4. 4

    Verónica, tercera víctima de violencia de género en Extremadura en 2025
  5. 5 Tres heridos en un choque por alcance en la EX-310 cerca de Valverde de Leganés
  6. 6 La prensa nacional se rinde a María Morais, mujer de Gragera: el motivo por el que todo el mundo habla de ella
  7. 7 Evacúan al hospital a un joven de 19 años tras ser atropellado cuando iba en bici en Badajoz
  8. 8 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  9. 9

    Juzgan a un guardia civil que provocó un accidente mientras estaba ebrio en acto de servicio en Cáceres
  10. 10

    Una defensa pide que testifiquen cuatro funcionarios más de la Diputación de Badajoz en el juicio al hermano del presidente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tal día como HOY, 17 de octubre

Tal día como HOY, 17 de octubre