Tal día como HOY, 17 de octubre
R.H.
Jueves, 16 de octubre 2025, 16:47
Tal día como hoy cumple años:
Pablo Iglesias Turrión, ex vicepresidente segundo del Gobierno de España, 17 de octubre de 1978.
Fue noticia
Hace 25 años:
Hace 50 años:
Hace 75 años:
Las efemérides del día:
1755.- Fundación del Jardín Botánico de Madrid.
1911.- Aprobadas las bases de la Mancomunidad Catalana.
1912.- Estalla la primera guerra balcánica. Bulgaria, Grecia, Serbia y Montenegro declaran la guerra a Turquía.
1919.- El Rey Alfonso XIII inaugura la primera línea del Metro madrileño, de 3,5 km, entre las estaciones de Cuatro Caminos y Sol.
1923.- Alzamiento popular en Filipinas contra la dominación de Estados Unidos.
1934.- Tras doce días de lucha, es sofocada militarmente la revolución de Asturias que, según las cifras oficiales ocasionó 1.335 muertos y 2.932 heridos. Alrededor de 15.000 sublevados fueron encarcelados.
1947.- Se firma en Londres el tratado por el que Gran Bretaña reconoce la independencia de Birmania.
1951.- Los británicos ocupan el canal de Suez.
1965.- El «New York Times» inicia la publicación de dominicales de gran volumen, con un ejemplar de 946 páginas y que pesaba 3,4 kilos.
1966.- Un terremoto de grado VIII en la escala modificada de Mercalli, asola la zona costera de Perú y causa 101 muertos, más de 1.500 heridos y graves daños materiales.
1988.- La reina Isabel II de Inglaterra llega a Madrid en la primera visita oficial de un soberano británico a España.
1989.- Un terremoto de 7,1 en la escala de Richter, sacude el norte de California y provoca la muerte a 70 personas, 3.000 heridos y daños materiales de miles de millones.
1991.- La OTAN decide en Taormina (Italia) eliminar el 80 por ciento de su arsenal táctico en Europa, el mayor recorte de armamento nuclear de su historia.
.- Tres atentados de ETA se suceden en Madrid y causan la muerte de un teniente y graves heridas a un comandante, una mujer y la hija de ésta.
1994.- Israel y Jordania llegan a un acuerdo de paz, que supone la reconciliación histórica entre dos países que durante 40 años se mantuvieron en estado de guerra.
2001.- El ministro israelí de Turismo, Rejabam Zehevi, es asesinado por extremistas palestinos.
2004.- El motorista español Dani Pedrosa (Honda) gana el de 250 cc.
2012.- La artillería turca bombardea territorio sirio en represalia por el lanzamiento de un obús que impactó en suelo turco.
El 17 de octubre nacieron:
1797.- Juan Lavalle, militar destacado en la guerra de la independencia de Argentina.
1912.- Albino Luciani, papa Juan Pablo I, de origen italiano.
1915.- Arthur Miller, dramaturgo estadounidense.
1918.- Rita Hayworth (Margarita Cansino), actriz estadounidense.
1919.- José López Rega, político argentino, cofundador del peronismo.
1920.- Miguel Delibes, escritor y periodista español.
.- Montgomery Clift, actor estadounidense.
1937.- José María Álvarez del Manzano, político español.
1947.- Alicia Tomás, bailarina, actriz y torera española.
1958.- Melchor Miralles, periodista español.
1968.- Ziggy Marley, cantante, hijo de Bob Marley
1969.- Jesús Ángel García Bragado, atleta.
1974.- Eminem, cantante de rap estadounidense, llamado Marshall Bruce Mathers.
1978.- Pablo Manuel Iglesias Turrión, profesor y político.
El 17 de octubre murieron:
1757.- René Reaumur, físico francés.
1849.- Frederic Chopin, compositor polaco.
1934.- Santiago Ramón y Cajal, médico español, premio Nobel en 1906.
1994.- Concepción Carro Alcaraz, actriz española conocida como Conchita Montes.
2005.- Ba Jin, escritor chino.
2009.- Rosanna Schiaffino, actriz italiana.