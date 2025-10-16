Tal día como HOY, 17 de octubre

R.H. Jueves, 16 de octubre 2025, 16:47 Compartir

Tal día como hoy cumple años:

Pablo Iglesias Turrión, ex vicepresidente segundo del Gobierno de España, 17 de octubre de 1978.

Las efemérides del día:

1755.- Fundación del Jardín Botánico de Madrid.

1911.- Aprobadas las bases de la Mancomunidad Catalana.

1912.- Estalla la primera guerra balcánica. Bulgaria, Grecia, Serbia y Montenegro declaran la guerra a Turquía.

1919.- El Rey Alfonso XIII inaugura la primera línea del Metro madrileño, de 3,5 km, entre las estaciones de Cuatro Caminos y Sol.

1923.- Alzamiento popular en Filipinas contra la dominación de Estados Unidos.

1934.- Tras doce días de lucha, es sofocada militarmente la revolución de Asturias que, según las cifras oficiales ocasionó 1.335 muertos y 2.932 heridos. Alrededor de 15.000 sublevados fueron encarcelados.

1947.- Se firma en Londres el tratado por el que Gran Bretaña reconoce la independencia de Birmania.

1951.- Los británicos ocupan el canal de Suez.

1965.- El «New York Times» inicia la publicación de dominicales de gran volumen, con un ejemplar de 946 páginas y que pesaba 3,4 kilos.

1966.- Un terremoto de grado VIII en la escala modificada de Mercalli, asola la zona costera de Perú y causa 101 muertos, más de 1.500 heridos y graves daños materiales.

1988.- La reina Isabel II de Inglaterra llega a Madrid en la primera visita oficial de un soberano británico a España.

1989.- Un terremoto de 7,1 en la escala de Richter, sacude el norte de California y provoca la muerte a 70 personas, 3.000 heridos y daños materiales de miles de millones.

1991.- La OTAN decide en Taormina (Italia) eliminar el 80 por ciento de su arsenal táctico en Europa, el mayor recorte de armamento nuclear de su historia.

.- Tres atentados de ETA se suceden en Madrid y causan la muerte de un teniente y graves heridas a un comandante, una mujer y la hija de ésta.

1994.- Israel y Jordania llegan a un acuerdo de paz, que supone la reconciliación histórica entre dos países que durante 40 años se mantuvieron en estado de guerra.

2001.- El ministro israelí de Turismo, Rejabam Zehevi, es asesinado por extremistas palestinos.

2004.- El motorista español Dani Pedrosa (Honda) gana el de 250 cc.

2012.- La artillería turca bombardea territorio sirio en represalia por el lanzamiento de un obús que impactó en suelo turco.

El 17 de octubre nacieron:

1797.- Juan Lavalle, militar destacado en la guerra de la independencia de Argentina.

1912.- Albino Luciani, papa Juan Pablo I, de origen italiano.

1915.- Arthur Miller, dramaturgo estadounidense.

1918.- Rita Hayworth (Margarita Cansino), actriz estadounidense.

1919.- José López Rega, político argentino, cofundador del peronismo.

1920.- Miguel Delibes, escritor y periodista español.

.- Montgomery Clift, actor estadounidense.

1937.- José María Álvarez del Manzano, político español.

1947.- Alicia Tomás, bailarina, actriz y torera española.

1958.- Melchor Miralles, periodista español.

1968.- Ziggy Marley, cantante, hijo de Bob Marley

1969.- Jesús Ángel García Bragado, atleta.

1974.- Eminem, cantante de rap estadounidense, llamado Marshall Bruce Mathers.

1978.- Pablo Manuel Iglesias Turrión, profesor y político.

El 17 de octubre murieron:

1757.- René Reaumur, físico francés.

1849.- Frederic Chopin, compositor polaco.

1934.- Santiago Ramón y Cajal, médico español, premio Nobel en 1906.

1994.- Concepción Carro Alcaraz, actriz española conocida como Conchita Montes.

2005.- Ba Jin, escritor chino.

2009.- Rosanna Schiaffino, actriz italiana.

