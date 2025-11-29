Tal día como HOY 30 de noviembre

Cumpleaños de HOYTal día como HOY 30 de noviembre
Hoy cumple años:
Gael García Bernal, actor, productor y director. Nació el 30 de noviembre de 1978 en Guadalajara, México.
Las efemérides del día:
1645.- Un terremoto destruye la catedral de Manila, erigida en 1614.
1831.- Tratado entre Francia e Inglaterra para suprimir la trata de negros.
1833.- Real decreto por el que España queda dividida en 49 provincias.
1919.- Se permite por primera vez en Francia el voto de las mujeres en unas elecciones legislativas.
1939.- Tropas de la URSS invaden Finlandia.
1983.- El Consejo de Ministros español establece el 6 de diciembre como «Día de la Constitución».
1987.- La dictadura del general Jaruzelski pierde el referéndum sobre las reformas económicas y políticas en Polonia.
1988.- Un tifón en Bangladesh causa más de 1.000 muertos.
1989.- Checoslovaquia elimina el «telón de acero» en su frontera con Austria.
1999.- Entra en funciones el Gobierno autónomo del Ulster, encabezado por el unionista David Trimble y con participación del Sinn Fein, exbrazo político del IRA.
.- Debuta en Seattle (EEUU) el movimiento antiglobalización. 50.000 manifestantes impiden que se celebre la ceremonia inaugural de la cumbre de la OMC.
2004.- El Gobierno cubano libera por motivos de salud al poeta Raúl Rivero, símbolo de la disidencia interna cubana, y al opositor Oswaldo Alfonso, del Partido Liberal Democrático.
2005.- Arranca en España la Televisión Digital Terrestre, TDT.
2008.- El ministro indio del Interior, Shivraj Patil, dimite tras asumir la responsabilidad por los ataques terroristas del 26 de noviembre en Bombay.
2011.- Funcionarios del Reino Unido llevan a cabo la mayor huelga del sector en varias décadas.
2013.- Mueren 33 personas al estrellarse un avión en un parque natural de Namibia.
El 30 de noviembre nacieron:
1736.- Andrés Torrejón, alcalde de Móstoles que levantó a los madrileños contra los franceses.
1835.- Samuel Clemens («Mark Twain»), escritor estadounidense.
1874.- Winston Churchill, estadista inglés.
1911.- Jorge Negrete, cantante y actor mexicano.
1915.- Henry Taube, científico estadounidense, Nobel de Química en 1983.
1920.- Virginia Mayo (Virginia Clara Jones), actriz estadounidense.
1937.- Ridley Scott, director de cine británico.
1938.- Margarita Salas, bioquímica española.
1939.- Walter Weller, director de orquesta austriaco.
1940.- José Pedro Pérez-Llorca, político español.
1943.- Terence Malick, director de cine estadounidense.
1946.- Marina Abramovic, artista serbia de performances.
1961.- Benjamín Prado, escritor español.
1990.- Magnus Carlsen, ajedrecista noruego
El 30 de noviembre murieron:
1900.- Oscar Wilde, escritor irlandés.
1928.- José Eustasio Rivera, escritor colombiano.
1947.- Ernst Lubitsch, director de cine estadounidense de origen alemán.
1979.- Pedro Lazaga, cineasta español.
1987.- James Baldwin, novelista estadounidense
1999.- Germán Arciniegas, escritor colombiano.
2003.- Alfonso Álvarez Miranda, político español.
2007.- Albert Dueso, actor español.
2011.- Diego Puerta, torero español.
2012.- Kumar Gujral, exprimer ministro indio.
2014.- Luise Rainer, actriz de origen alemán nacionalizada estadou.