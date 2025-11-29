Tal día como HOY 30 de noviembre

Hoy cumple años:

Gael García Bernal, actor, productor y director. Nació el 30 de noviembre de 1978 en Guadalajara, México.

Las efemérides del día:

1645.- Un terremoto destruye la catedral de Manila, erigida en 1614.

1831.- Tratado entre Francia e Inglaterra para suprimir la trata de negros.

1833.- Real decreto por el que España queda dividida en 49 provincias.

1919.- Se permite por primera vez en Francia el voto de las mujeres en unas elecciones legislativas.

1939.- Tropas de la URSS invaden Finlandia.

1983.- El Consejo de Ministros español establece el 6 de diciembre como «Día de la Constitución».

1987.- La dictadura del general Jaruzelski pierde el referéndum sobre las reformas económicas y políticas en Polonia.

1988.- Un tifón en Bangladesh causa más de 1.000 muertos.

1989.- Checoslovaquia elimina el «telón de acero» en su frontera con Austria.

1999.- Entra en funciones el Gobierno autónomo del Ulster, encabezado por el unionista David Trimble y con participación del Sinn Fein, exbrazo político del IRA.

.- Debuta en Seattle (EEUU) el movimiento antiglobalización. 50.000 manifestantes impiden que se celebre la ceremonia inaugural de la cumbre de la OMC.

2004.- El Gobierno cubano libera por motivos de salud al poeta Raúl Rivero, símbolo de la disidencia interna cubana, y al opositor Oswaldo Alfonso, del Partido Liberal Democrático.

2005.- Arranca en España la Televisión Digital Terrestre, TDT.

2008.- El ministro indio del Interior, Shivraj Patil, dimite tras asumir la responsabilidad por los ataques terroristas del 26 de noviembre en Bombay.

2011.- Funcionarios del Reino Unido llevan a cabo la mayor huelga del sector en varias décadas.

2013.- Mueren 33 personas al estrellarse un avión en un parque natural de Namibia.

El 30 de noviembre nacieron:

1736.- Andrés Torrejón, alcalde de Móstoles que levantó a los madrileños contra los franceses.

1835.- Samuel Clemens («Mark Twain»), escritor estadounidense.

1874.- Winston Churchill, estadista inglés.

1911.- Jorge Negrete, cantante y actor mexicano.

1915.- Henry Taube, científico estadounidense, Nobel de Química en 1983.

1920.- Virginia Mayo (Virginia Clara Jones), actriz estadounidense.

1937.- Ridley Scott, director de cine británico.

1938.- Margarita Salas, bioquímica española.

1939.- Walter Weller, director de orquesta austriaco.

1940.- José Pedro Pérez-Llorca, político español.

1943.- Terence Malick, director de cine estadounidense.

1946.- Marina Abramovic, artista serbia de performances.

1961.- Benjamín Prado, escritor español.

1990.- Magnus Carlsen, ajedrecista noruego

El 30 de noviembre murieron:

1900.- Oscar Wilde, escritor irlandés.

1928.- José Eustasio Rivera, escritor colombiano.

1947.- Ernst Lubitsch, director de cine estadounidense de origen alemán.

1979.- Pedro Lazaga, cineasta español.

1987.- James Baldwin, novelista estadounidense

1999.- Germán Arciniegas, escritor colombiano.

2003.- Alfonso Álvarez Miranda, político español.

2007.- Albert Dueso, actor español.

2011.- Diego Puerta, torero español.

2012.- Kumar Gujral, exprimer ministro indio.

2014.- Luise Rainer, actriz de origen alemán nacionalizada estadou.

