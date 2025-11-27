Tal día como HOY 28 de noviembre
Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:42
Hoy cumple años:
Ramón García, 'Ramontxu', presentador de radio y televisión, 28 de noviembre de 1961
Fue noticia
Hace 25 años:
Hace 50 años:
Hace 75 años:
Las efemérides del día:
1095.- En el concilio de Clermont, Urbano II predica la Primera Cruzada.
1848.- La ciudad suiza de Berna es reconocida como capital única de la Confederación Helvética.
1885.- La reina viuda de Alfonso XII, María Cristina, proclamada unos días antes Regente de España, jura fidelidad al heredero de la Corona (aún por nacer) y a la Constitución.
1912.- La Asamblea Nacional proclama la independencia de Albania.
1924.- Publicación de la novela «La montaña mágica», del alemán Thomas Mann.
1936.- Guerra Civil: Fusilado en Paracuellos del Jarama (Madrid) el dramaturgo Pedro Muñoz Seca.
1942.- Mueren abrasadas cerca de 500 personas al incendiarse una sala de fiestas en Boston (EEUU).
1943.- Conferencia de Teherán entre Churchill, Roosevelt y Stalin para la organización futura del mundo tras la prevista victoria de los aliados.
1951.- Un golpe de Estado en Siria da el poder al coronel Chichakli.
1971.- Asesinado en El Cairo el primer ministro de Jordania, Wasfi Tell, por tres terroristas palestinos.
1992.- Un incendio destruye parte del palacio imperial vienés de Hofburg, antigua residencia de la emperatriz Isabel (Sissi).
1994.- Noruega rechaza en referéndum su integración en la UE.
1996.- Argelia aprueba una reforma constitucional que refuerza el presidencialismo y prohíbe el Islam con fines políticos.
2001.- Los presidentes Aznar y Bush sellan en la Casa Blanca la cooperación entre EEUU y España en materia de terrorismo.
2002.- Atentado en Mombasa (Kenia): 17 muertos y 80 heridos al estallar un coche bomba en el Hotel Paraíso, de propiedad israelí.
2004.- El rey Abdalá de Jordania firma un decreto que retira el título de príncipe heredero a su hermanastro Hamzeh el Husein.
2010.- La web Wikileaks filtra 250.000 documentos que revelan que el Gobierno de EEUU dio instrucciones a sus diplomáticos para que espiasen a políticos extranjeros y altos funcionarios de la ONU.
.- La UE acuerda un programa de asistencia financiera a Irlanda por valor de 85.000 millones de euros.
2013.- En España, la séptima reforma educativa de la democracia recibe su aprobación en el Congreso gracias a la mayoría absoluta del PP.
2014.- Más de 100 personas mueren en un atentado contra una mezquita de la ciudad de Kano, en Nigeria.
2016.- Mueren 71 de los 77 ocupantes de un avión que se estrella cerca de Medellín (Colombia) y en el que viajaban 22 jugadores del equipo de fútbol brasileño Chapecoense.
2017.- El ministro español de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ordena que Cataluña devuelva los bienes del Monasterio de Sijena (Huesca).
El 28 de noviembre nacieron:
1820.- Friedrich Engels, filósofo alemán.
1857.- Alfonso XII, rey de España.
1895.- José Iturbi, pianista y director de orquesta español.
1907.- Alberto Moravia, novelista italiano.
1908.- Claude Levi-Strauss, filósofo y etnólogo francés.
1912.- Eugenio Fernández Granell, pintor y escritor español.
1918.- Kiko Ledgard, presentador y actor peruano.
1936.- Philippe Sollers (Philippe Joyaux), escritor francés.
1941.- Laura Antonelli (Antonaz), actriz italiana.
1950.- Ed Harris, actor norteamericano.
1957.- Gaspar Llamazares, político español.
1958.- Francesc Antich, presidente del Gobierno balear.
1960.- John Galliano, diseñador de moda británico.
.- Alfonso Cuarón, cineasta mexicano.
1975.- Pablo Ruz, juez español.
El 28 de noviembre murieron:
1859.- Washington Irving, escritor estadounidense.
1947.- Philippe Leclerc, militar francés.
1954.- Enrico Fermi, físico italiano, Premio Nobel en 1938.
1962.- Guillermina, reina de Holanda.
1966.- José Isbert, actor español.
1994.- Vicente Enrique y Tarancón, cardenal español.
2007.- Agustín Úbeda-Romero, pintor español
.- Elly Beinhom, primera aviadora alemana.
2010.- Leslie Nielsen, actor canadiense.
.- Samuel T. Cohen, físico estadounidense, inventor de la bomba de neutrones.
2011.- Jaime González Chas, tirador olímpico español.
2013.- Danny Wells, actor canadiense.
2014.- Roberto Gómez Bolaños «Chespirito», humorista mexicano.
2015.- José María Mendiluce, político español y mediador internacional de la ONU.