Tal día como HOY 28 de noviembre

Hoy cumple años:

Ramón García, 'Ramontxu', presentador de radio y televisión, 28 de noviembre de 1961

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1095.- En el concilio de Clermont, Urbano II predica la Primera Cruzada.

1848.- La ciudad suiza de Berna es reconocida como capital única de la Confederación Helvética.

1885.- La reina viuda de Alfonso XII, María Cristina, proclamada unos días antes Regente de España, jura fidelidad al heredero de la Corona (aún por nacer) y a la Constitución.

1912.- La Asamblea Nacional proclama la independencia de Albania.

1924.- Publicación de la novela «La montaña mágica», del alemán Thomas Mann.

1936.- Guerra Civil: Fusilado en Paracuellos del Jarama (Madrid) el dramaturgo Pedro Muñoz Seca.

1942.- Mueren abrasadas cerca de 500 personas al incendiarse una sala de fiestas en Boston (EEUU).

1943.- Conferencia de Teherán entre Churchill, Roosevelt y Stalin para la organización futura del mundo tras la prevista victoria de los aliados.

1951.- Un golpe de Estado en Siria da el poder al coronel Chichakli.

1971.- Asesinado en El Cairo el primer ministro de Jordania, Wasfi Tell, por tres terroristas palestinos.

1992.- Un incendio destruye parte del palacio imperial vienés de Hofburg, antigua residencia de la emperatriz Isabel (Sissi).

1994.- Noruega rechaza en referéndum su integración en la UE.

1996.- Argelia aprueba una reforma constitucional que refuerza el presidencialismo y prohíbe el Islam con fines políticos.

2001.- Los presidentes Aznar y Bush sellan en la Casa Blanca la cooperación entre EEUU y España en materia de terrorismo.

2002.- Atentado en Mombasa (Kenia): 17 muertos y 80 heridos al estallar un coche bomba en el Hotel Paraíso, de propiedad israelí.

2004.- El rey Abdalá de Jordania firma un decreto que retira el título de príncipe heredero a su hermanastro Hamzeh el Husein.

2010.- La web Wikileaks filtra 250.000 documentos que revelan que el Gobierno de EEUU dio instrucciones a sus diplomáticos para que espiasen a políticos extranjeros y altos funcionarios de la ONU.

.- La UE acuerda un programa de asistencia financiera a Irlanda por valor de 85.000 millones de euros.

2013.- En España, la séptima reforma educativa de la democracia recibe su aprobación en el Congreso gracias a la mayoría absoluta del PP.

2014.- Más de 100 personas mueren en un atentado contra una mezquita de la ciudad de Kano, en Nigeria.

2016.- Mueren 71 de los 77 ocupantes de un avión que se estrella cerca de Medellín (Colombia) y en el que viajaban 22 jugadores del equipo de fútbol brasileño Chapecoense.

2017.- El ministro español de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ordena que Cataluña devuelva los bienes del Monasterio de Sijena (Huesca).

El 28 de noviembre nacieron:

1820.- Friedrich Engels, filósofo alemán.

1857.- Alfonso XII, rey de España.

1895.- José Iturbi, pianista y director de orquesta español.

1907.- Alberto Moravia, novelista italiano.

1908.- Claude Levi-Strauss, filósofo y etnólogo francés.

1912.- Eugenio Fernández Granell, pintor y escritor español.

1918.- Kiko Ledgard, presentador y actor peruano.

1936.- Philippe Sollers (Philippe Joyaux), escritor francés.

1941.- Laura Antonelli (Antonaz), actriz italiana.

1950.- Ed Harris, actor norteamericano.

1957.- Gaspar Llamazares, político español.

1958.- Francesc Antich, presidente del Gobierno balear.

1960.- John Galliano, diseñador de moda británico.

.- Alfonso Cuarón, cineasta mexicano.

1975.- Pablo Ruz, juez español.

El 28 de noviembre murieron:

1859.- Washington Irving, escritor estadounidense.

1947.- Philippe Leclerc, militar francés.

1954.- Enrico Fermi, físico italiano, Premio Nobel en 1938.

1962.- Guillermina, reina de Holanda.

1966.- José Isbert, actor español.

1994.- Vicente Enrique y Tarancón, cardenal español.

2007.- Agustín Úbeda-Romero, pintor español

.- Elly Beinhom, primera aviadora alemana.

2010.- Leslie Nielsen, actor canadiense.

.- Samuel T. Cohen, físico estadounidense, inventor de la bomba de neutrones.

2011.- Jaime González Chas, tirador olímpico español.

2013.- Danny Wells, actor canadiense.

2014.- Roberto Gómez Bolaños «Chespirito», humorista mexicano.

2015.- José María Mendiluce, político español y mediador internacional de la ONU.

