Tal día como HOY 26 de noviembre
Martes, 25 de noviembre 2025, 15:51
Hoy cumple años:
Lydia Bosch, actriz, 26 de noviembre de 1963
Fue noticia
Hace 25 años:
Hace 50 años:
Hace 75 años:
Las efemérides del día:
1865.- Se publica «Alicia en el País de las Maravillas», del escritor británico Lewis Carroll.
1942.- Se estrena en Estados Unidos la película «Casablanca», protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman.
1976.- Willy Brandt, presidente del Partido Socialista alemán, asume la Presidencia de la Internacional Socialista.
1987.- España suscribe el Convenio Europeo contra la Tortura y Penas y Tratos Inhumanos o Degradantes.
2001.- El presidente de EEUU, George Bush, pide al Congreso la prohibición total de la clonación humana.
2002.- La Guardia Civil detiene a ocho supuestos miembros del Grapo, en un importante golpe a la organización terrorista.
2004.- El Consejo de Ministros aprueba la reforma del Código Civil para agilizar y simplificar los trámites de la ley de divorcio.
2008.- Una oleada de atentados contra intereses turísticos en Bombay (India) causan 173 muertos y centenares de heridos.
.- El fotógrafo español José Cendón y el periodista británico Colin Freeman son secuestrados en Bosasso (Somalia). Fueron liberados el 4 de enero de 2009.
.- Groenlandia aprueba en referendo la ampliación de su estatuto de autonomía, que reconoce el derecho de autodeterminación de este territorio de Dinamarca.
2009.- Doce diarios catalanes publican un editorial conjunto en defensa del Estatut.
.- Un informe elaborado por una comisión concluye que la iglesia católica ocultó durante años abusos sexuales en connivencia con el Estado irlandés.
2011.- El robot «Curiosity» de la Nasa inicia una travesía en busca de respuestas sobre vida en Marte.
2014.- La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, presenta su dimisión tras ser acusada como posible beneficiaria de regalos de la Gürtel, trama de corrupción ligada al Partido Popular.
2017.- Nepal vota en sus primeras elecciones generales en 18 años.
El 26 de noviembre nacieron:
1810.- William Amstrong, inglés, inventor del acumulador eléctrico.
1909.- Eugene Ionescu, dramaturgo francés de origen rumano.
1918.- Patricio Aylwin, político chileno.
1922.- José María López de Letona, político español.
1931.- Adolfo Pérez Esquivel, activista argentino, Premio Nobel de la Paz en 1980.
1939.- Tina Turner (Anne Mae Bullock), cantante estadounidense.
1940.- Gianni de Michelis, político italiano.
1968.- María Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, hija de la duquesa de Alba.
1976.- Jesús Carballo Martínez, gimnasta español.
1984.- Antonio Puerta, futbolista español.
El 26 de noviembre murieron:
1504.- Isabel I de Castilla, reina española.
1855.- Adam Mickiewicz, poeta y patriota polaco.
1926.- John Moses Browning, inventor estadounidense.
1969.- La Niña de los Peines, cantaora española flamenca.
1981.- Regino Sainz de la Maza, guitarrista español.
1985.- Pablo Serrano, escultor español.
2002.- Polo Montañez, cantautor cubano.
2004.- Fernando Valle, médico portugués, fundador del Partido Socialista luso.
2018.- Bernardo Bertolucci, cineasta italiano.