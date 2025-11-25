Tal día como HOY 26 de noviembre

Lydia Bosch, actriz y presentadora de televisión.

Hoy cumple años:

Lydia Bosch, actriz, 26 de noviembre de 1963

Las efemérides del día:

1865.- Se publica «Alicia en el País de las Maravillas», del escritor británico Lewis Carroll.

1942.- Se estrena en Estados Unidos la película «Casablanca», protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman.

1976.- Willy Brandt, presidente del Partido Socialista alemán, asume la Presidencia de la Internacional Socialista.

1987.- España suscribe el Convenio Europeo contra la Tortura y Penas y Tratos Inhumanos o Degradantes.

2001.- El presidente de EEUU, George Bush, pide al Congreso la prohibición total de la clonación humana.

2002.- La Guardia Civil detiene a ocho supuestos miembros del Grapo, en un importante golpe a la organización terrorista.

2004.- El Consejo de Ministros aprueba la reforma del Código Civil para agilizar y simplificar los trámites de la ley de divorcio.

2008.- Una oleada de atentados contra intereses turísticos en Bombay (India) causan 173 muertos y centenares de heridos.

.- El fotógrafo español José Cendón y el periodista británico Colin Freeman son secuestrados en Bosasso (Somalia). Fueron liberados el 4 de enero de 2009.

.- Groenlandia aprueba en referendo la ampliación de su estatuto de autonomía, que reconoce el derecho de autodeterminación de este territorio de Dinamarca.

2009.- Doce diarios catalanes publican un editorial conjunto en defensa del Estatut.

.- Un informe elaborado por una comisión concluye que la iglesia católica ocultó durante años abusos sexuales en connivencia con el Estado irlandés.

2011.- El robot «Curiosity» de la Nasa inicia una travesía en busca de respuestas sobre vida en Marte.

2014.- La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, presenta su dimisión tras ser acusada como posible beneficiaria de regalos de la Gürtel, trama de corrupción ligada al Partido Popular.

2017.- Nepal vota en sus primeras elecciones generales en 18 años.

El 26 de noviembre nacieron:

1810.- William Amstrong, inglés, inventor del acumulador eléctrico.

1909.- Eugene Ionescu, dramaturgo francés de origen rumano.

1918.- Patricio Aylwin, político chileno.

1922.- José María López de Letona, político español.

1931.- Adolfo Pérez Esquivel, activista argentino, Premio Nobel de la Paz en 1980.

1939.- Tina Turner (Anne Mae Bullock), cantante estadounidense.

1940.- Gianni de Michelis, político italiano.

1968.- María Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, hija de la duquesa de Alba.

1976.- Jesús Carballo Martínez, gimnasta español.

1984.- Antonio Puerta, futbolista español.

El 26 de noviembre murieron:

1504.- Isabel I de Castilla, reina española.

1855.- Adam Mickiewicz, poeta y patriota polaco.

1926.- John Moses Browning, inventor estadounidense.

1969.- La Niña de los Peines, cantaora española flamenca.

1981.- Regino Sainz de la Maza, guitarrista español.

1985.- Pablo Serrano, escultor español.

2002.- Polo Montañez, cantautor cubano.

2004.- Fernando Valle, médico portugués, fundador del Partido Socialista luso.

2018.- Bernardo Bertolucci, cineasta italiano.

