Tal día como HOY 25 de noviembre

Arturo Pérez-Reverte, escritor y periodista, 25 de noviembre de 1951.

1491.- Acuerdo por el que Boabdil entrega Granada a los Reyes Católicos, último episodio de la Reconquista. La rendición se hizo efectiva el 6 de enero de 1492.

1915.- Albert Einstein presenta la teoría de la relatividad ante la Academia Prusiana de las Ciencias.

1935.- El rey Jorge II de Grecia, exiliado en 1923, regresa a su país.

1960.- Las hermanas Mirabal mueren asesinadas por el régimen del dictador Rafael Leónicas Trujillo en República Dominicana. La fecha fue elegida para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

1965.- El jefe de las Fuerzas Armadas congoleñas, Joseph Mobutu, da un golpe de Estado y se hace cargo del poder político.

1970.- Yukio Mishima, uno de los grandes escritores de Japón, se suicida haciéndose el «harakiri».

1973.- Oficiales del Ejército griego, mandados por el jefe de la Policía Militar, Dimitrios Ioannidis, derrocan el régimen de los coroneles.

1982.- Apertura de las primeras Cortes españolas de mayoría socialista.

1986.- La UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad las ciudades de Toledo y Cáceres, el conjunto monumental mudéjar de Teruel y el Parque Natural de Garajonay.

1987.- El presidente de la URSS, Mijail Gorbachov es galardonado con el premio Indira Gandhi de la Paz, en reconocimiento a sus propuestas para el desarme.

1988.- María Zambrano es galardonada con el premio Cervantes de Literatura y primera mujer que recibe este galardón.

1991.- Japón se adelanta al resto del mundo y comienza a emitir la programación regular de TV en alta definición (HDTV).

1996.- El dramaturgo Antonio Buero Vallejo es galardonado con el Premio Nacional de las Letras Españolas.

1998.- La Cámara de los Lores rechaza la inmunidad al general chileno Augusto Pinochet por lo que puede ser procesado y extraditado.

1999.- El niño cubano Elián González es rescatado flotando sobre un neumático, tras naufragar la lancha en que huían hacia el estado de Florida, hecho que originó una crisis diplomática EEUU-Cuba.

2002.- EEUU crea el Departamento de Seguridad nacional, un «superministerio» con la misión de combatir el terrorismo.

2009.- La Infanta Elena y Jaime de Marichalar acuerdan el divorcio de su matrimonio con la firma del correspondiente convenio regulador.

2012.- CiU, formación nacionalista catalana, gana las elecciones autonómicas en Cataluña, aunque lejos de la mayoría absoluta.

2017.- Miles de personas marchan en España en la mayor manifestación contra la violencia machista y para reivindicar la protección judicial de la mujer.

.- Leo Messi firma su nuevo contrato con el Barça hasta junio de 2021, con una cláusula de rescisión de 700 millones de euros.

2019.- Aplastante triunfo del bloque prodemócrata en las elecciones locales de Hong Kong, tras las protestas de los últimos meses en esta ciudad china bajo administración especial.

El 25 de noviembre nacieron:

1562.- Félix Lope de Vega, dramaturgo y poeta español.

1845.- José María d'Eca de Queiroz, novelista portugués.

1881.- Angelo Giuseppe Roncalli, Papa Juan XXIII.

1914.- Joe Dimaggio, jugador de Beisbol norteamericano, se casó con Marilyn Monroe.

1915.- Augusto Pinochet, expresidente de Chile.

1925.- María Asquerino, actriz española.

1951.- Arturo Pérez-Reverte, escritor y periodista español.

1952.- Ignacio Fernández Toxo, sindicalista español.

1953.- Manuel Hidalgo, periodista y escritor español.

1955.- «Ramoncín» (José Ramón Martinez), cantante español.

1960.- John F. Kennedy jr, abogado, hijo del asesinado presidente de EEUU.

1981.- Xabi Alonso, futbolista español.

El 25 de noviembre murieron:

1560.- Andrea Doria, almirante y estadista genovés.

1885.- Alfonso XII, rey de España.

1894.- Francisco Serrano, militar y estadista español.

1903.- Sabino Arana, fundador el Partido Nacionalista Vasco.

1958.- Victor de la Serna y Espina, escritor y periodista español.

2005.- George Best, ex futbolista norirlandés.

2016.- Fidel Castro, líder de la Revolución y ex presidente de Cuba.

2017.- Julio Cabrales, poeta nicaragüense.

