Tal día como HOY 23 de noviembre

Miley Cyrus, actriz y cantante estadounidense, 23 de noviembre de 1992.

Carlinhos Brown, cantante, percusionista, compositor y productor musical brasileño, 23 de noviembre de 1962.

Las efemérides del día:

1248.- Conquista de Sevilla por el rey Fernando III el Santo.

1535.- El Parlamento inglés confirma la supremacía eclesiástica de Enrique VIII.

1811.- Las Cortes de Cádiz aprueban la institución de la Lotería llamada nacional.

1916.- Alexander Trepov reemplaza al protegido de Rasputín, Boris Sturmer, como presidente del Consejo de Ministros ruso.

1928.- Tras 20 meses de preparativos, se juega el primer partido de la Liga de Fútbol en España.

1940.- Segunda Guerra Mundial: Bélgica declara la guerra a Italia.

1941.- Tropas estadounidenses ocupan la Guayana holandesa para proteger las minas de bauxita.

1947.- Robert Schuman forma en París un Gobierno social-republicano-popular.

1957.- Bandas armadas marroquíes del partido Istiqlal atacan las guarniciones fronterizas españolas de Ifni.

1996.- El presidente ruso, Boris Yeltsin, ordena la retirada de las tropas de Chechenia tras la primera guerra en esta república, iniciada el 11 de diciembre de 1994, que causó unos 100.000 muertos.

2002.- La elección de Miss Mundo prevista para el 7 de diciembre en Abuya (Nigeria) se traslada a Londres tras los disturbios en los que murieron unas 200 personas.

2004.- Miles de personas toman Kiev para aclamar como presidente de Ucrania al líder de la oposición, Víctor Yushenko, oficialmente derrotado.

2005.- Ellen Johnson-Sirleaf es proclamada presidenta electa de Liberia.

2006.- Muere envenenado con polonio 210 en Londres Alexander Litvinenko, exagente del KGB ruso, conocido por sus críticas a Vladimir Putin.

2007.- Un barco noruego rescata a los 154 ocupantes de un crucero que chocó con un iceberg en el Océano Antártico.

.- El presidente libanés Emile Lahud pone la seguridad del país en manos del Ejército al expirar su mandato.

2008.- España gana la Copa Davis de tenis tras vencer a Argentina.

2009.- El Gobierno de Filipinas declara el estado de excepción en la provincia de Mindanao tras el asesinato de 57 personas en disputa política.

.- Se registran las primeras colisiones de partículas en el acelerador CERN.

2010.- Corea del Norte ataca con fuego de artillería la isla surcoreana de Yeonpyeong, cerca de su frontera marítima, y causa la muerte de, al menos, dos marines surcoreanos y dos civiles.

.- Se presenta en el Vaticano «La luz del mundo», libro entrevista con el Papa, del periodista alemán Peter Seewald.

2011.- El presidente yemení, Alí Abdalá Saleh, firma la iniciativa que estipula el traspaso pacífico del poder para poner fin a la crisis en el país.

.- Jornada de huelga general en Portugal ante las medidas del Gobierno luso, que no da muestras de ceder a la presión sindical.

2012.- Miles de jordanos se manifiestan en Aman y otras ciudades para pedir la dimisión del primer ministro, Abdala Ensur, por eliminar los subsidios a los combustibles.

El 23 de noviembre nacieron:

1221.- Alfonso X «El Sabio», rey de Castilla y León.

1611.- Francisco Manuel de Melo, escritor hispanoportugués.

1760.- François Noël Babeuf, político francés.

1876.- Manuel de Falla, compositor español.

1883.- José Clemente Orozco, pintor y muralista mexicano.

1922.- Manuel Fraga Iribarne, político español.

1925.- José Napoleón Duarte, expresidente de la República de El Salvador.

1927.- Angelo Sodano, religioso italiano y ex secretario de Estado Vaticano.

1933.- Krysztof Penderecki, director y compositor polaco.

1941.- Franco Nero, actor italiano.

1959.- Joseba Eguibar Artola, político español.

1962.- Carlinhos Brown, cantante y compositor brasileño.

El 23 de noviembre murieron:

1890.- Guillermo II, rey de Holanda.

1931.- Louis Loucher, estadista francés.

1976.- André Malraux, escritor y político francés.

1990.- Teodoro Ignacio Gallego, político español del PCE.

1991.- Klaus Kinski, actor alemán.

1994.- Félix Rotaeta, actor y director español de cine.

1995.- Louis Malle, cineasta francés.

1997.- Jorge Mas Canosa, empresario cubano opuesto a Castro.

2002.- Roberto Matta, pintor y escultor chileno.

2005.- Isabel de Castro, actriz portuguesa.

2006.- Alexander Litvinenko, exagente del KGB ruso.

.- Philippe Noiret, actor francés.

2007.- Vladimir Kriuchkov, exjefe de la KGB.

.- Francesc Candel, escritor y periodista español.

2008.- Richard Hickox, director de orquesta británico.

2011.- Montserrat Figueras, soprano española.

.- Gerald Laing, artista pop inglés.

2012.- José Luis Borau, cineasta, académico de Bellas Artes y de la Lengua español.

.- Julián Díez Lázaro, periodista español.

