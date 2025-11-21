Tal día como HOY 22 de noviembre

Hoy cumple años:

Paloma San Basilio , cantante española, 22 de noviembre de 1950.

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1873.- El transatlántico francés «Ville du Havre» se hunde por abordaje en su travesía a Nueva York y mueren 226 personas.

1918.- Rusia suspende las hostilidades con Alemania, en aplicación del Tratado de Brest-Litovsk.

1934.- Comienza su vuelo a África el ingeniero y piloto Ramón Torres, primer aviador español que cruzó el Sahara.

1943.- Líbano obtiene la independencia.

1955.- La URSS hace estallar en Siberia una bomba de hidrógeno.

1963.- Asesinado a tiros en Dallas el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy.

1966.- Las Cortes españolas aprueban por aclamación la Ley Orgánica del Estado, que modifica la legislación política.

1975.- Juan Carlos I de Borbón jura como Rey de España.

– España y Portugal firman un tratado de amistad que sustituye al Pacto Ibérico.

1986.- El príncipe Felipe preside en Oviedo, por primera vez en solitario, los Premios Príncipe de Asturias.

1989.- Asesinados en Beirut el presidente de Líbano, René Muawad, y otras 14 personas al estallar un potente artefacto.

1990.- Margaret Thatcher anuncia su dimisión como primera ministra del Reino Unido.

1991.- Polonia, Checoslovaquia y Hungría firman en Bruselas los acuerdos de asociación a la UE.

1995.- Simón Peres se convierte en el jefe del XII Gobierno de Israel al jurar el cargo ante el Parlamento en Jerusalén.

.- La dirección del FIS reconoce la legitimidad de Liamin Zerual como presidente de Argelia tras boicotear las elecciones la formación integrista.

2000.- Detectado en Galicia el primer caso de «vacas locas» de España.

2002.- Los obispos españoles aprueban el documento sobre el terrorismo.

2005.- El Bundestag elige a la conservadora Ángela Merkel nueva canciller. Es la primera mujer en la historia de Alemania que llega al cargo.

2006.- El Hospital Clínico de Barcelona efectúa con éxito, por primera vez en España, un trasplante renal de un donante vivo y con grupo sanguíneo incompatible con el receptor.

2007.- Los trabajadores franceses del transporte concluyen la huelga que paralizó durante ocho días París.

2010.- El Gobierno alemán anuncia la suspensión del servicio militar obligatorio a partir del 1 de julio de 2011.

– Mueren 351 personas y 750 resultan heridas en una estampida en Phnom Penh, capital de Camboya, durante el Festival del Agua.

2012.- El presidente egipcio, Mohamed Mursi, blinda sus poderes ejecutivos y legislativos.

El 22 de noviembre nacieron:

1869.- André Gide, escritor francés. Premio Nobel en 1947.

1890.- Charles De Gaulle, militar y estadista francés.

1901.- Joaquín Rodrigo, compositor español.

1918.- Blas Piñar, político español.

1938.- Esperanza Roy, actriz española.

1940.- Terry Gilliam, actor, director e ilustrador estadounidense.

1942.- Héctor Antonio Aguilar Quinteros, comentarista deportivo hispano-argentino conocido como Héctor del Mar.

1944.- Miguel García Posada, catedrático y crítico literario español.

1947.- Alfredo Cristiani, expresidente de El Salvador.

1948.- Radomir Antic, exjugador y entrenador de fútbol serbio.

1950.- Paloma San Basilio, cantante española.

1958.- Jamie Lee Curtis, actriz estadounidense.

1967.- Boris Becker, tenista alemán.

1968.- Irina Privalova, atleta rusa.

1984.- Scarlett Johansson, actriz estadounidense de ascendencia europea.

El 22 de noviembre murieron:

1908.- Claude Paul Taffanel, músico francés.

1916.- Jack London, escritor estadounidense.

1921.- Christiane Nilsson, cantante lírica sueca.

1929.- Jaime Ferrán, microbiólogo español.

1937.- Philip Laszlo, pintor británico.

1963.- John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos.

.- Aldous Huxley, escritor inglés.

1994.- Luis Olarra, empresario español.

1996.- María Casares, actriz española.

1998.- José Antonio Plaza, periodista español.

2001.- Luis Antonio Santaló Sors, matemático español.

2002.- Beatriz de Borbón y Battemberg, hija de Alfonso XIII.

2007.- Maurice Bejart, coreógrafo francés.

.- Lola Massieu, pintora española.

2011.- Lynn Margulis, científica estadounidense.

.- Paul Motian, batería estadounidense de jazz.

.- Svetlana Stalin, hija del dictador soviético Yosif Stalin.

2012.- Bryce Courtenay, escritor sudafricano.

