Tal día como HOY 21 de noviembre

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:56 Compartir

Hoy cumple años:

Julio Parejo , torero, 21 de noviembre de 1987.

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1839.- Francisco Martínez de la Rosa es elegido presidente de la Academia Española.

1855.- Suecia, Inglaterra, Francia y Turquía se coaligan frente a Rusia.

1920.- Fuerzas paramilitares del Ejército británico abren fuego en el estadio dublinés de Croke Park contra el público y los jugadores, que disputaban un partido de fútbol gaélico, causando 14 muertos y decenas de heridos.

1941.- Segunda Guerra Mundial. Destituido el general Weygand, gobernador general del África francesa (dependiente del Gobierno de Vichy), por preparar un levantamiento de las colonias de Africa del norte a favor del general De Gaulle.

1944.- Guerrilleros albaneses conquistan Tirana.

1947.- Disueltos en Polonia los partidos de la oposición anticomunista.

1949.- La ONU acuerda que se otorgue plena independencia a las antiguas colonias italianas.

1959.- La ONU prohíbe las pruebas nucleares, pese a la oposición francesa.

1962.- China anuncia el alto el fuego y la retirada de sus fuerzas a 20 kilómetros de la línea de control india de 1959.

1974.- La ONU remite la cuestión del Sáhara occidental al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.

1989.- Los parlamentarios socialistas Félix Pons y Juan José Laborda son elegidos presidentes del Congreso y del Senado, respectivamente.

1990.- Los 34 países europeos que componen CSCE, salvo Albania, junto a EEUU y Canadá, suscriben la Carta de París, que pone fin a la guerra fría.

1991.- El egipcio Butros Gali es elegido secretario general de la ONU.

1994.- Treinta y nueve aviones de la OTAN bombardean el aeropuerto de Udbina, en la rebelde Krajina serbia (Croacia), en represalia del ataque serbio al enclave musulmán bosnio de Bihac.

1995.- Acuerdo de Dayton (EEUU) para los Balcanes: Los presidentes de Serbia, Slobodan Milosevic; Croacia, Franjo Tudjman, y Bosnia, Alia Izetbegovic, firman un «acuerdo marco» de paz que pone fin a una guerra de cuatro años.

2000.- El ex ministro socialista Ernest Lluch es asesinado por ETA en Barcelona,

– La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España hace los últimos billetes en pesetas.

2002.- Se estrella en Toledo (España) un prototipo del avión europeo de combate «Erofighter 2000».

2003.- La ONU deja de gestionar en Irak en programa «Petróleo por Alimentos».

2007.- Jacques Chirac es imputado por desvío de fondos públicos en presuntos empleos «de favor» en la Alcaldía de París cuando era primer edil (1977-95).

2010.- La escritora Soledad Puértolas ingresa en la Real Academia de la Lengua.

2011.- El Banco de España interviene el Banco de Valencia.

2013.- Rescatadas en una vivienda de Londres tres mujeres que permanecieron esclavizadas 30 años.

– Medio centenar de personas fallecen al derrumbarse un centro comercial en Riga (Letonia).

El 21 de noviembre nacieron:

1694.- Francois Marie Arouet, Voltaire, filósofo francés.

1922.- María Casares, actriz española.

1941.- Julio Anguita, dirigente comunista español.

1945.- Manolo Sanlúcar, guitarrista flamenco y compositor.

1946.- Emma Cohen, actriz española.

1956.- José Ramón de la Morena, periodista deportivo español.

1961.- Policarpo Díaz «El potro de Vallecas», boxeador español.

1973.- Inés Sastre, modelo y actriz española.

El 21 de noviembre murieron:

1695.- Henry Purcell, compositor inglés.

1874.- Mariano Fortuny, pintor español.

1916.- Francisco José I, emperador de Austria-Hungría.

1946.- Eduardo Marquina, poeta y dramaturgo español.

1992.- Kaisone Phomvihane, presidente de Laos.

1994.- Santiago Charlar, cantautor uruguayo.

1995.- Rafael Farina, cantaor de flamenco.

2000.- Ernest Lluch, ex ministro socialista español, asesinado por ETA en Barcelona.

2001.- Abdul Aziz Shah, rey de Malasia.

2002.- Príncipe japonés Takamado.

.- José Goñi Gaztambide, canónigo, historiador y archivero de la catedral de Pamplona (España).

2004.- Jenaro Pildain, cocinero español «rey del bacalao»

2006.- Pierre Amine Gemayel, ministro libanés.

2007.- Fernando Fernán Gómez, actor, escritor y cineasta español.

Temas

Cumpleaños de HOY