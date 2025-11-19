Tal día como HOY, 20 de noviembre

Martes, 18 de noviembre 2025 | Actualizado 19/11/2025 15:44h. Compartir

Hoy cumple años:

Manuel Amigo Mateos, exconsejero de la Junta de Extremadura (PSOE), 20 de noviembre de 1951.

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Las efemérides del día:

1500 – España: Llegan encadenados a Cádiz Cristóbal Colón y sus hermanos quienes habían sido arrestados por el Gobernador de las Indias Francisco de Bobadilla.

1520.- La expedición marítima de Magallanes atraviesa el estrecho que tomará su nombre.

1545.- Carlos V deroga las Leyes Nuevas de Indias.

1815.- Las potencias europeas extienden a favor de Suiza un documento en el que garantizan su perenne neutralidad e inviolabilidad.

1843.- Dimite el Gobierno provisional español tras declarar la mayoría de edad de Isabel II.

1848.- El príncipe Luis Napoleón jura su cargo de presidente de la República francesa.

1929.- Primera exposición de Salvador Dalí en París.

1936.- Fusilamiento en la cárcel de Alicante de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española.

– Muere en el frente de Madrid el dirigente anarquista Buenaventura Durruti.

1945.- Comienza el proceso de Nuremberg contra ocho organizaciones hitlerianas y 24 dirigentes nazis acusados de crímenes de guerra.

1947.- La princesa Isabel de Inglaterra contrae matrimonio con el príncipe Felipe Mounbatten.

1959.- Creación de la EFTA, de la que forman parte Gran Bretaña, Suecia, Noruega, Dinamarca, Austria, Suiza y Portugal.

1969.- Manifestación de más de 250.000 personas en Washington por la paz en Vietnam.

1975.- Muere el general Francisco Franco, Jefe del Estado Español desde 1939.

1982.- Se disuelve la organización política de extrema derecha Fuerza Nueva.

1984.- Asesinato por el GAL en San Sebastián el dirigente de Herri Batasuna Santiago Brouard.

1985.- Microsoft saca al mercado la versión 1.0 de Windows, la primera del sistema operativo más popular.

1989.- La Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño.

– Extremistas de derecha tirotean a un grupo de dirigentes de HB en un restaurante madrileño, atentado que le costó la vida al diputado de HB, Josu Muguruza.

1992.- Un incendio causa graves daños en el castillo de Windsor (Inglaterra), una de las residencias de la reina Isabel.

2000.- Los ministros de Defensa de la UE aprueban los efectivos y medios de la Fuerza de Reacción Rápida europea.

2002.- El Congreso aprueba una histórica declaración de condena de la dictadura franquista y de reconocimiento moral a las víctimas de la Guerra Civil y de la represión política posterior.

2011.- El PP logra la mayoría absoluta en las elecciones generales con 186 escaños, el mejor resultado de su historia; el PSOE consigue 110 diputados, su peor resultado en 34 años de democracia.

2017.- Amsterdam acogerá la Agencia Europea de Medicamentos.

El 20 de noviembre nacieron:

1897.- José Mora Otero, uruguayo, presidente durante doce años de la Organización de Estados Americanos (OEA).

1907.- Henri-Georges Clouzot, cineasta francés.

1912.- Otto de Habsburgo-Lorena, archiduque de Austria.

1915.- Silverio Pérez Gutiérrez, torero mexicano.

1923.- Nadine Gordimer, escritora sudafricana, P. Nobel 1991.

1925.- Robert F. Kennedy, político estadounidense.

.- Maya Plisetskaya, bailarina y coreógrafa española de origen ruso.

1936.- Eduard Punset, político, economista y divulgador científico.

1956.- Bo Derek, actriz norteamericana.

1959.- Sean Young, actriz norteamericana.

El 20 de noviembre murieron:

1865.- Francisco Manuel da Silva, compositor brasileño.

1910.- Leon Tolstoi, escritor ruso.

1936.- José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española.

1959.- Consuelo Portella Audet «La Chelito», cantante y bailarina española.

1963.- Luis Cernuda, poeta español.

1975.- Francisco Franco, jefe del Estado español.

1978.- Giorgio Chirico, pintor italiano.

1989.- Leonardo Sciascia, escritor italiano.

1997.- Luis Apostua, periodista español.

1999.- Amintore Fanfani, político italiano, ex presidente del gobierno.

2004.- Antonio Artero Coduras, guionista y director de cine español.

2006.- Robert Altman, cineasta norteamericano.

2007.- Ian Smith, ex primer ministro de Rhodesia

2011.- Javier Pradera, periodista.

2014.- Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba, aristócrata española.

2016.- Konstantinos Stefanópulos, presidente de Grecia (1995-2005).

Temas

Cumpleaños de HOY