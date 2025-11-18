Tal día como HOY 19 de noviembre

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:17 Compartir

Hoy cumple años:

Jodie Foster , una actriz de cine y directora de cine estadounidense, 19 de noviembre de 1962.

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1819.- Inauguración del Museo del Prado, como colección real de pinturas.

1859.- Comienza la guerra de África entre tropas españolas y marroquíes.

1875.- El general Martínez Campos somete los últimos focos de resistencia carlista en Cataluña.

1931.- Adolf Windaus, investigador de Gottingen, hace público que ha sido posible la fabricación, mediante radiaciones, de la vitamina D1 en forma de cristales puros.

1933.- España celebra elecciones generales, las primeras en su historia de sufragio universal y voto femenino.

1977.- Histórico viaje del presidente de Egipto, Anwar el Sadat, a Israel.

1985.- Cumbre en Ginebra entre los máximos dirigentes de EE.UU., Ronald Reagan, y la URSS, Mijail Gorbachov, sobre la reducción de armas nucleares que termina sin acuerdos.

1990.- La OTAN y el Pacto de Varsovia suscriben la declaración que pone fin a la Guerra Fría.

1995.- Victoria del candidato socialdemócrata, el excomunista Aleksander Kwasniewski en las presidenciales de Polonia frente al presidente saliente, Lech Walesa.

1999.- El español Federico Mayor Zaragoza deja la dirección general de la Unesco, tras 12 años.

2001.- Cuatro periodistas occidentales -entre ellos el español Julio Fuentes del diario El Mundo- y un afgano son asesinados entre Jalalabad y Kabul.

2002.- Catástrofe del petrolero «Prestige» con 77.000 toneladas de fuel. Partido en dos, es remolcado mar adentro y se hunde a menos de 250 kilómetros de la costa de Finisterre (A Coruña).

2003.- El Senado aprueba la reforma de la ley de reproducción asistida, modificación que abre por primera vez en España la investigación con células madre embrionarias.

2007.- Detenido Khieu Sampan, expresidente del sanguinario régimen camboyano de los Jemeres Rojos, de los años setenta.

2016.- Finaliza la cumbre del clima de Marrakech (COP22). Se firma el documento para poner en marcha el Acuerdo de París.

El 19 de noviembre nacieron:

1772.- Vicente López Portaña, pintor español.

1831.- James A. Garfield, presidente de EE.UU.

1900.- Anna Seghers, escritora alemana.

1912.- George Emil Palade, biólogo estadounidense, P. Nobel de Medicina 1974.

1913.- Ataúlfo Argenta, director de orquesta español.

1917.- Indira Gandhi, política india.

1918.- Margarita Landi, periodista española.

1938.- Ted Turner, empresario estadounidense.

1942.- Antonio Vallejo Arberola, arquitecto español.

.- Calvin Klein, diseñador estadounidense.

1954.- Abdel Fatah Al Sisi, presidente de Egipto.

1961.- Meg Ryan, actriz norteamericana.

1962.- Jodie Foster, actriz estadounidense

El 19 de noviembre murieron:

1988.- Cristina Onassis, multimillonaria griega.

1998.- Alan J. Pakula, director y productor de cine estadounidense.

2001.- Julio Fuentes, periodista español, muerto en Afganistán.

2005.- Irineu Segarra, religioso y músico español.

2006.- Francis Girod, cineasta francés

2007.- Magda Szabó, novelista húngara.

.- Soledad Ortega Spottorno, fundadora y presidenta de honor de la Fundación Ortega y Gasset.

2013.- Frederick Sanger, bioquímico británico, 'padre de la genómica', Nobel de Química en dos ocasiones.

2014.- Mike Nichols, director de cine estadounidense.

2015.- Ricardo de la Cierva, escritor y exministro de Cultura.

2017.- Jana Novotna, tenista checa.

.- Charles Manson, criminal estadounidense.