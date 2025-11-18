Tal día como HOY 19 de noviembre
Martes, 18 de noviembre 2025, 16:17
Hoy cumple años:
Jodie Foster, una actriz de cine y directora de cine estadounidense, 19 de noviembre de 1962.
Las efemérides del día:
1819.- Inauguración del Museo del Prado, como colección real de pinturas.
1859.- Comienza la guerra de África entre tropas españolas y marroquíes.
1875.- El general Martínez Campos somete los últimos focos de resistencia carlista en Cataluña.
1931.- Adolf Windaus, investigador de Gottingen, hace público que ha sido posible la fabricación, mediante radiaciones, de la vitamina D1 en forma de cristales puros.
1933.- España celebra elecciones generales, las primeras en su historia de sufragio universal y voto femenino.
1977.- Histórico viaje del presidente de Egipto, Anwar el Sadat, a Israel.
1985.- Cumbre en Ginebra entre los máximos dirigentes de EE.UU., Ronald Reagan, y la URSS, Mijail Gorbachov, sobre la reducción de armas nucleares que termina sin acuerdos.
1990.- La OTAN y el Pacto de Varsovia suscriben la declaración que pone fin a la Guerra Fría.
1995.- Victoria del candidato socialdemócrata, el excomunista Aleksander Kwasniewski en las presidenciales de Polonia frente al presidente saliente, Lech Walesa.
1999.- El español Federico Mayor Zaragoza deja la dirección general de la Unesco, tras 12 años.
2001.- Cuatro periodistas occidentales -entre ellos el español Julio Fuentes del diario El Mundo- y un afgano son asesinados entre Jalalabad y Kabul.
2002.- Catástrofe del petrolero «Prestige» con 77.000 toneladas de fuel. Partido en dos, es remolcado mar adentro y se hunde a menos de 250 kilómetros de la costa de Finisterre (A Coruña).
2003.- El Senado aprueba la reforma de la ley de reproducción asistida, modificación que abre por primera vez en España la investigación con células madre embrionarias.
2007.- Detenido Khieu Sampan, expresidente del sanguinario régimen camboyano de los Jemeres Rojos, de los años setenta.
2016.- Finaliza la cumbre del clima de Marrakech (COP22). Se firma el documento para poner en marcha el Acuerdo de París.
El 19 de noviembre nacieron:
1772.- Vicente López Portaña, pintor español.
1831.- James A. Garfield, presidente de EE.UU.
1900.- Anna Seghers, escritora alemana.
1912.- George Emil Palade, biólogo estadounidense, P. Nobel de Medicina 1974.
1913.- Ataúlfo Argenta, director de orquesta español.
1917.- Indira Gandhi, política india.
1918.- Margarita Landi, periodista española.
1938.- Ted Turner, empresario estadounidense.
1942.- Antonio Vallejo Arberola, arquitecto español.
.- Calvin Klein, diseñador estadounidense.
1954.- Abdel Fatah Al Sisi, presidente de Egipto.
1961.- Meg Ryan, actriz norteamericana.
1962.- Jodie Foster, actriz estadounidense
El 19 de noviembre murieron:
1988.- Cristina Onassis, multimillonaria griega.
1998.- Alan J. Pakula, director y productor de cine estadounidense.
2001.- Julio Fuentes, periodista español, muerto en Afganistán.
2005.- Irineu Segarra, religioso y músico español.
2006.- Francis Girod, cineasta francés
2007.- Magda Szabó, novelista húngara.
.- Soledad Ortega Spottorno, fundadora y presidenta de honor de la Fundación Ortega y Gasset.
2013.- Frederick Sanger, bioquímico británico, 'padre de la genómica', Nobel de Química en dos ocasiones.
2014.- Mike Nichols, director de cine estadounidense.
2015.- Ricardo de la Cierva, escritor y exministro de Cultura.
2017.- Jana Novotna, tenista checa.
.- Charles Manson, criminal estadounidense.