HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY 19 de noviembre

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:17

Hoy cumple años:

Jodie Foster, una actriz de cine y directora de cine estadounidense, 19 de noviembre de 1962.

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1819.- Inauguración del Museo del Prado, como colección real de pinturas.

1859.- Comienza la guerra de África entre tropas españolas y marroquíes.

1875.- El general Martínez Campos somete los últimos focos de resistencia carlista en Cataluña.

1931.- Adolf Windaus, investigador de Gottingen, hace público que ha sido posible la fabricación, mediante radiaciones, de la vitamina D1 en forma de cristales puros.

1933.- España celebra elecciones generales, las primeras en su historia de sufragio universal y voto femenino.

1977.- Histórico viaje del presidente de Egipto, Anwar el Sadat, a Israel.

1985.- Cumbre en Ginebra entre los máximos dirigentes de EE.UU., Ronald Reagan, y la URSS, Mijail Gorbachov, sobre la reducción de armas nucleares que termina sin acuerdos.

1990.- La OTAN y el Pacto de Varsovia suscriben la declaración que pone fin a la Guerra Fría.

1995.- Victoria del candidato socialdemócrata, el excomunista Aleksander Kwasniewski en las presidenciales de Polonia frente al presidente saliente, Lech Walesa.

1999.- El español Federico Mayor Zaragoza deja la dirección general de la Unesco, tras 12 años.

2001.- Cuatro periodistas occidentales -entre ellos el español Julio Fuentes del diario El Mundo- y un afgano son asesinados entre Jalalabad y Kabul.

2002.- Catástrofe del petrolero «Prestige» con 77.000 toneladas de fuel. Partido en dos, es remolcado mar adentro y se hunde a menos de 250 kilómetros de la costa de Finisterre (A Coruña).

2003.- El Senado aprueba la reforma de la ley de reproducción asistida, modificación que abre por primera vez en España la investigación con células madre embrionarias.

2007.- Detenido Khieu Sampan, expresidente del sanguinario régimen camboyano de los Jemeres Rojos, de los años setenta.

2016.- Finaliza la cumbre del clima de Marrakech (COP22). Se firma el documento para poner en marcha el Acuerdo de París.

El 19 de noviembre nacieron:

1772.- Vicente López Portaña, pintor español.

1831.- James A. Garfield, presidente de EE.UU.

1900.- Anna Seghers, escritora alemana.

1912.- George Emil Palade, biólogo estadounidense, P. Nobel de Medicina 1974.

1913.- Ataúlfo Argenta, director de orquesta español.

1917.- Indira Gandhi, política india.

1918.- Margarita Landi, periodista española.

1938.- Ted Turner, empresario estadounidense.

1942.- Antonio Vallejo Arberola, arquitecto español.

.- Calvin Klein, diseñador estadounidense.

1954.- Abdel Fatah Al Sisi, presidente de Egipto.

1961.- Meg Ryan, actriz norteamericana.

1962.- Jodie Foster, actriz estadounidense

El 19 de noviembre murieron:

1988.- Cristina Onassis, multimillonaria griega.

1998.- Alan J. Pakula, director y productor de cine estadounidense.

2001.- Julio Fuentes, periodista español, muerto en Afganistán.

2005.- Irineu Segarra, religioso y músico español.

2006.- Francis Girod, cineasta francés

2007.- Magda Szabó, novelista húngara.

.- Soledad Ortega Spottorno, fundadora y presidenta de honor de la Fundación Ortega y Gasset.

2013.- Frederick Sanger, bioquímico británico, 'padre de la genómica', Nobel de Química en dos ocasiones.

2014.- Mike Nichols, director de cine estadounidense.

2015.- Ricardo de la Cierva, escritor y exministro de Cultura.

2017.- Jana Novotna, tenista checa.

.- Charles Manson, criminal estadounidense.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  2. 2

    Abascal sobre Guardiola: «O pasan por el aro o habrá que votar las veces que haga falta»
  3. 3

    Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra
  4. 4

    La Junta propone cerrar la oferta pública de empleo de este año con más de 3.000 plazas
  5. 5 El restaurante extremeño «de barrio» que ha conquistado a la Guía Repsol con sus platos de caza
  6. 6 Heridas 34 personas en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado
  7. 7

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  8. 8 Sanidad alerta de la retirada de hasta siete productos cárnicos por riesgo de listeria
  9. 9 La Policía interviene en una nueva pelea en la zona de la Conce de Cáceres
  10. 10 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tal día como HOY 19 de noviembre

Tal día como HOY 19 de noviembre