Tal día como HOY, 18 de noviembre

Hoy cumple años:
Carmen Heras Pablo, exalcaldesa de Cáceres, 18 de noviembre de 1948
Fue noticia:
Las efemérides del día:
1830.- Bélgica se independiza de Holanda.
1901.- Tratado entre Estados Unidos y Gran Bretaña para la construcción del Canal de Panamá.
1905.- Nicolás II reimplanta las antiguas instituciones en Rusia.
1928.- Walt Disney estrena «Steamboat Willie», primera película sonora de dibujos animados, con Mickey Mouse de protagonista.
1952.- La UNESCO acepta el ingreso de España.
1976.- Las Cortes españolas aprueban la Ley de la Reforma Política que abrió el camino a la democracia.
1978.- Tragedia de Jonestown: suicidio de más de 900 seguidores estadounidenses de la secta Templo del Pueblo en Guyana.
1982.- Constitución de las nuevas Cortes de mayoría socialista. Gregorio Peces-Barba y José Federico de Carvajal, presidentes del Congreso y del Senado, respectivamente.
1987.- El informe del Congreso estadounidense sobre el «Irangate» responsabiliza al presidente Ronald Reagan pero descarta la base legal para procesarle.
.- Marcelino Camacho se despide como secretario general de CCOO, tras más de 10 años en el cargo. Le sucede Antonio Gutiérrez.
1993.- Se declara inconstitucional el artículo 21.2 de la Ley de Seguridad Ciudadana que permite a la policía entrar en domicilios sin orden judicial por delito de narcotráfico.
1994.- El Parlamento de Finlandia ratifica la adhesión del país a la Unión Europea.
1995.- El Vaticano considera irrevocable la negativa al acceso de la mujer a la ordenación sacerdotal, según una declaración aprobada por Juan Pablo II.
2004.- La UE emite un comunicado en el que respeta las denominaciones de «valenciano» y «catalán» como expresiones de un mismo idioma.
2008.- Piratas somalíes secuestran un carguero chino, el Delilght, con 36.000 toneladas de trigo en aguas del golfo de Adén, cerca de la costa de Yemen.
2013.- Palestina participa por primera vez en su historia en una votación en la Asamblea General de Naciones Unidas.
El 18 de noviembre nacieron:
1787.- Luis Daguerre, pintor y físico francés.
1836.- Máximo Gómez, figura de la independencia de Cuba.
1871.- Amadeo Vives, compositor español.
1882.- Jacques Maritain, filósofo francés.
1901.- George Horace Gallup, estadístico estadounidense.
1907.- Compay Segundo, cantante y compositor cubano.
1917.- Pedro Infante, cantante y actor mexicano.
1920.- Laureano López Rodó, ex ministro de Franco e impulsor de los Planes de Desarrollo.
1923.- Alan Shepard, astronauta estadounidense.
1927.- Estanislao Basora, futbolista español.
1939.- Margaret Atwood, escritora canadiense.
1940.- Qabus bin Said, sultán de Omán.
1968.- Owen Wilson, actor estadounidense.
El 18 de noviembre murieron:
1917.- Nino Oxilia, escritor y cineasta mexicano.
1922.- Marcel Proust, escritor francés.
1927.- Mulay Yussef, sultán de Marruecos.
1952.- Paul Elouard, poeta francés.
1955.- Arthur Honegger, compositor suizo.
1962 – Niels Bohr, físico danés, Premio Nobel 1922.
1982.- Pedro Mozos, pintor español.
.- Heinar Kippardt, dramaturgo alemán.
1987.- Jacques Anquetil, ciclista francés.
1991.- Gustav Husak, ex presidente y último jefe de Estado de la Checoslovaquia comunista.
1998.- Jeanine Moulin, escritora belga.
1999.- Paul Bowles, escritor estadounidense.
2002.- James Coburn, actor estadounidense.
2004.- Miquel Porter i Moix, historiador y crítico cinematográfico español.
.- Rafael Herrero Mingorance, periodista español.
2007.- Ottomar Rodolphe Vlad Drácula, último descendiente del conde Drácula.
2012.- Emilio Aragón, «Miliki», payaso español.
2017.- José Manuel Maza, magistrado español y fiscal general del Estado.
.- Malcolm Young, guitarrista escocés.