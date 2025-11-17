Tal día como HOY, 18 de noviembre

R.H. Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:46 Comenta Compartir

Carmen Heras Pablo, exalcaldesa de Cáceres, 18 de noviembre de 1948

Las efemérides del día:

1830.- Bélgica se independiza de Holanda.

1901.- Tratado entre Estados Unidos y Gran Bretaña para la construcción del Canal de Panamá.

1905.- Nicolás II reimplanta las antiguas instituciones en Rusia.

1928.- Walt Disney estrena «Steamboat Willie», primera película sonora de dibujos animados, con Mickey Mouse de protagonista.

1952.- La UNESCO acepta el ingreso de España.

1976.- Las Cortes españolas aprueban la Ley de la Reforma Política que abrió el camino a la democracia.

1978.- Tragedia de Jonestown: suicidio de más de 900 seguidores estadounidenses de la secta Templo del Pueblo en Guyana.

1982.- Constitución de las nuevas Cortes de mayoría socialista. Gregorio Peces-Barba y José Federico de Carvajal, presidentes del Congreso y del Senado, respectivamente.

1987.- El informe del Congreso estadounidense sobre el «Irangate» responsabiliza al presidente Ronald Reagan pero descarta la base legal para procesarle.

.- Marcelino Camacho se despide como secretario general de CCOO, tras más de 10 años en el cargo. Le sucede Antonio Gutiérrez.

1993.- Se declara inconstitucional el artículo 21.2 de la Ley de Seguridad Ciudadana que permite a la policía entrar en domicilios sin orden judicial por delito de narcotráfico.

1994.- El Parlamento de Finlandia ratifica la adhesión del país a la Unión Europea.

1995.- El Vaticano considera irrevocable la negativa al acceso de la mujer a la ordenación sacerdotal, según una declaración aprobada por Juan Pablo II.

2004.- La UE emite un comunicado en el que respeta las denominaciones de «valenciano» y «catalán» como expresiones de un mismo idioma.

2008.- Piratas somalíes secuestran un carguero chino, el Delilght, con 36.000 toneladas de trigo en aguas del golfo de Adén, cerca de la costa de Yemen.

2013.- Palestina participa por primera vez en su historia en una votación en la Asamblea General de Naciones Unidas.

El 18 de noviembre nacieron:

1787.- Luis Daguerre, pintor y físico francés.

1836.- Máximo Gómez, figura de la independencia de Cuba.

1871.- Amadeo Vives, compositor español.

1882.- Jacques Maritain, filósofo francés.

1901.- George Horace Gallup, estadístico estadounidense.

1907.- Compay Segundo, cantante y compositor cubano.

1917.- Pedro Infante, cantante y actor mexicano.

1920.- Laureano López Rodó, ex ministro de Franco e impulsor de los Planes de Desarrollo.

1923.- Alan Shepard, astronauta estadounidense.

1927.- Estanislao Basora, futbolista español.

1939.- Margaret Atwood, escritora canadiense.

1940.- Qabus bin Said, sultán de Omán.

1968.- Owen Wilson, actor estadounidense.

El 18 de noviembre murieron:

1917.- Nino Oxilia, escritor y cineasta mexicano.

1922.- Marcel Proust, escritor francés.

1927.- Mulay Yussef, sultán de Marruecos.

1952.- Paul Elouard, poeta francés.

1955.- Arthur Honegger, compositor suizo.

1962 – Niels Bohr, físico danés, Premio Nobel 1922.

1982.- Pedro Mozos, pintor español.

.- Heinar Kippardt, dramaturgo alemán.

1987.- Jacques Anquetil, ciclista francés.

1991.- Gustav Husak, ex presidente y último jefe de Estado de la Checoslovaquia comunista.

1998.- Jeanine Moulin, escritora belga.

1999.- Paul Bowles, escritor estadounidense.

2002.- James Coburn, actor estadounidense.

2004.- Miquel Porter i Moix, historiador y crítico cinematográfico español.

.- Rafael Herrero Mingorance, periodista español.

2007.- Ottomar Rodolphe Vlad Drácula, último descendiente del conde Drácula.

2012.- Emilio Aragón, «Miliki», payaso español.

2017.- José Manuel Maza, magistrado español y fiscal general del Estado.

.- Malcolm Young, guitarrista escocés.

