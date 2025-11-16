Tal día como HOY, 17 de noviembre

R.H. Domingo, 16 de noviembre 2025, 15:34 Comenta Compartir

Hoy cumple años:

Alberto Romero Tomás 'Berto Romero', actor y humorista, 17 de noviembre de 1974.

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1659.- Francia y España firman el Tratado de los Pirineos o Paz de los Pirineos que puso fin a un conflicto iniciado en 1963 durante la guerra de los Treinta Años.

1869.- Se inaugura oficialmente en Egipto el Canal de Suez, una de las vías artificiales de navegación más grandes del mundo que conecta Europa, África y Asia.

1905.- El Imperio de Corea y el Imperio de Japón firman el conocido como Tratado de Eulsa por el que la península de Corea es ocupada y declarada protectorado japonés.

1946.- Tailandia devuelve los territorios de Camboya y Laos, anexionados en 1941, para poder ser admitida en la ONU.

1947.- Los físicos estadounidenses John Bardeen, Walter Houser Brattain y William Shockley inventan el «transistor», término que fue sugerido por el ingeniero también estadounidense John R.Pierce. El invento fue registrado días después.

1950.- El decimocuarto Dalai Lama, Tenzin Gyatso, es entronizado como rey absoluto del Tíbet, tras la invasión del Ejército Popular de Liberación de China en 1949.

1970.- La sonda no tripulada soviética Luna-17 puso el robot Lunojod 1 en la superficie lunar, fue el primer aparato automático controlado a distancia desde la Tierra.

.- El inventor estadounidense Douglas Engelbart patenta el ratón (mouse) de ordenador PC.

1973.- Se produce en Atenas la revuelta estudiantil de la Universidad Politécnica que supuso el principio del fin de la dictadura de los coroneles que cayó en 1974 tras siete años en el poder.

1975.- El bajista Steve Harris funda la banda británica de heavy metal «Iron Maiden», una de las más importantes de su género.

1989.- Una manifestación estudiantil pacífica en Praga se convierte en una protesta multitudinaria contra el régimen comunista. Es el inicio de la Revolución de Terciopelo, que el 29 de diciembre culmina con la caída del régimen comunista en Checoslovaquia.

1991.- El Parlamento de Macedonia aprueba su nueva Constitución, con la que se proclama Estado independiente, democrático y social.

.- Guinea Ecuatorial vota masivamente a favor de una reforma constitucional y de una apertura hacia el pluralismo político y sindical.

1997.- En Melilla mueren once personas y 40 resultan heridas como consecuencia de la rotura del depósito de agua de la ciudad.

.- Terroristas islámicos asesinan a 58 turistas extranjeros y a cuatro egipcios en el Valle de los Reyes (Egipto). La organización integrista «Yamá Islamiya» se atribuye el atentado.

2001.- Se celebran en Kosovo las primeras elecciones legislativas libres desde que la provincia yugoslava de Kosovo fue puesta bajo protectorado de la UNMIK, la misión de la ONU en 1999.

2002.- Israel anula el acuerdo de Hebrón, suscrito en 1997 por el que compartían con los palestinos el control de la capital del sur de Cisjordania.

2003.- La estadounidense Britney Spears se convierte en la cantante más joven en recibir una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.

2004.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se somete al control del Senado, es la primera vez que lo hace un jefe del Ejecutivo español.

2006.- Italia entrega a España a Rabei Osman El Sayed, alias «El Egipcio», para ser juzgado como presunto autor de los atentados del 11-M en Madrid.

2008.- Mikel Garikoiz Aspiazu, «Txeroki», considerado el jefe militar de la organización terrorista ETA, y Leire López Zurutuza, supuesta miembro de la banda, son detenidos en Francia.

2018.- La compañía estadounidense Ocean Infinity halla el submarino argentino ARA San Juan, desaparecido en aguas del Atlántico con 44 tripulantes a bordo.

2019.- El piloto español de motociclismo, Jorge Lorenzo, pentacampeón del mundo en 250 cc (2006 y 2007) y en MotoGP (2010, 2012 y 2015), se retira de la competición tras participar en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, en el circuito Ricardo Tormo.

El 17 de noviembre nacieron:

1887.- Bernard Law Montgomery, militar británico.

1905.- Rodrigo Usigli, autor teatral y actor mexicano.

1905.- Astrid de Suecia, reina consorte de Bélgica.

1919.- Luis Martínez de Irujo y Artázcoz, noble español, primer esposo de la duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart.

1923.- Pablo Porta Bussoms, abogado español y dirigente de la FIFA.

1925.- Rock Hudson, actor estadounidense de cine.

1936.- Luis Rafael Sánchez, escritor puertorriqueño.

1942.- Martin Scorsese, director estadounidense de cine.

1957.- Dany Levy, director de cine suizo.

1966.- Sophie Marceau, actriz francesa.

1974.- Alberto Romero Tomás , Berto Romero , actor y humorista español.

El 17 de noviembre murieron:

1494.- Giovanni Pico della Mirándola, humanista italiano.

1875.- Hilario Ascásubi, poeta criollo argentino.

1945.- Manuel Hugué, escultor y pintor español.

1998.- Fernando Quiñones, escritor

1986.- José María Ruiz Gallardón, político y abogado español.

1999.- Enrique Urquijo, cantante español.

2002.- Abba Eban, ex ministro israelí de Asuntos Exteriores y uno de los padres de la diplomacia israelí.

2005.- Arcadio Baquero Goyanes, periodista, crítico teatral y grafólogo español.

2006.- Ferenc Puskas, futbolista húngaro.

2008.- Ennio de Concini, guionista italiano.

2010.- Isabelle Caro, modelo francesa.

2011.- Jorge Rueda, fotógrafo español.

2013.- Doris Lessing, escritora británica.

2017.- Totò Riina, jefe de la mafia siciliana.

2018.- Arnaldo Roche Rabell, pintor puertorriqueño.

Temas

Cumpleaños de HOY