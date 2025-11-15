Tal día como HOY, 16 de noviembre

R.H. Sábado, 15 de noviembre 2025, 15:35 Comenta Compartir

Hoy cumple años:

Pepe Navarro, periodista, 16 de noviembre de 1951.

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1665.- Aparece la «Oxford Gacette», publicación decana de la prensa inglesa.

1855.- David Livingstone descubre las cataratas Victoria, en el curso del río Zambeze, en Rhodesia.

1870.- Las Cortes Españolas eligen a Amadeo de Saboya para ocupar el trono de España.

1885.- George Eastman, fundador de la empresa Kodak, inventa en EE.UU. la película de nitrocelulosa para impresionar imágenes.

1918.- Proclamación de la República de Hungría.

1920.- Finaliza en Rusia la Guerra Civil, iniciada en la primavera de 1918.

1933.- EE.UU. reconoce oficialmente a la URSS.

1942.- Segunda Guerra Mundial. Las tropas del Eje invaden Túnez.

1947.- Las tropas británicas se retiran de Palestina.

1955.- Mohamed V de Marruecos vuelve del exilio. Al año siguiente el país recupera la independencia.

1972.- La RFA indemniza a Polonia con 100 millones de marcos, destinados a las víctimas de los experimentos médicos durante el III Reich.

1973.- Despega la tercera tripulación del «Skylab».

1977.- El Consejo de Europa aprueba por unanimidad el ingreso de España en este organismo.

1978.- Mueren 200 personas al estrellarse un avión en Colombo (Sri Lanka).

– En España se firma el Real Decreto-Ley que adelanta la mayoría de edad de los españoles de 21 a 18 años.

1980.- Concluye en Madrid el XV Congreso de la Internacional Socialista, en el que el ex canciller alemán, Willy Brandt, es reelegido presidente y permanecerá en el cargo hasta su muerte, en 1992.

1988.- Elecciones legislativas paquistaníes: gana el Partido Popular, encabezado por Benazir Bhutto.

1989.- Los «Escuadrones de la muerte» salvadoreños asesinan a seis religiosos jesuitas y dos mujeres. Cinco de los jesuitas son españoles, y entre ellos figura el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría.

1994.- El Parlamento de Ucrania aprueba la adhesión del país al Tratado de No Proliferación Nuclear.

1995.- El general retirado, Liamin Zerual gana las primeras elecciones presidenciales pluralistas de Argelia con el 61,34 por ciento de los votos.

1998.- «Reflexiones sobre el ser de España», obra colectiva de la Real Academia de la Historia, Premio Nacional de Historia.

2000.- El presidente de EEUU, Bill Clinton, visita Vietnam, 25 años después de concluir la guerra, y primera de un presidente estadounidense desde que Richard Nixon viajara en 1969.

2001.- Muere el segundo de Osama Bin Laden, Mohmed Atef, cerebro de los atentados del 11-S, tras un bombardeo norteamericano sobre Kabul.

2003.- CiU, con 46 escaños, gana las autonómicas catalanas, frente a los 42 del PSC. ERC, con 23 diputados, se convierte en la llave para gobernar Cataluña.

2004.- Condenado a 6 años el «Gitanillo», el menor acusado de transportar explosivos utilizados en los atentados de Madrid, y primera condena del 11-M.

– La rehén británico-iraquí Margaret Hasán, primera mujer asesinada por sus captores en Irak.

2005.- El Tribunal Supremo de Chile determina que Augusto Pinochet está en condiciones de ser juzgado y que exageró su demencia senil.

2006.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España da luz verde a la OPA de E.ON sobre Endesa.

2008.- El Gobierno de Bagdad aprueba la salida de las tropas estadounidenses de Irak en 2011.

2011.- La UNESCO reconoce como Patrimonio Inmaterial el flamenco, la dieta mediterránea, los castellets catalanes, el canto de la Sibila mallorquín y la cetrería.

2012.- Se inaugura en Cádiz la XXII Cumbre Iberoamericana, la tercera que se celebra en España.

2014.- En Rumanía, el liberal Klaus Iohannis gana las elecciones presidenciales.

2016.- El presidente ruso, Vladimir Putin, revoca la firma de Rusia del Estatuto de Roma, base legal de la Corte Penal Internacional.

2017.- El cuadro de Leonardo Da Vinci «Salvator Mundi» es vendido por 450 millones de dólares, un récord mundial.

.- El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, es galardonado con el Premio Cervantes.

El 16 de noviembre nacieron:

1717.- Jean Le Rond D'Alambert, matemático y físico francés.

1892.- Tazio Nuvolari, automovilista italiano.

1895.- Pau Hindemith, compositor alemán.

1922.- José Saramago, escritor portugués.

1936.- Antonio Gades, bailarín y coreógrafo español.

1938.- Miguel Ángel Gozalo, periodista español.

1943.- Rodolfo Héctor Terragno, político argentino.

1946.- Angel Sánchez Pascual, poeta español.

1947.- Iñaki Anasagasti, político español.

.- Enrique LLongueras, peluquero español.

1964.- Coral Bistuer, taekwondista española.

El 16 de noviembre murieron:

1797.- Federico Guillermo II, rey de Prusia.

1960.- Clark Gable, actor estadounidense.

1970.- Luis Jiménez Asúa, político español.

1989.- Ignacio Ellacuría, sacerdote jesuita español.

1997.- Georges Marchais, dirigente comunista francés.

2001.- Bienvenido Bustamante, músico y compositor dominicano.

2004.- Joan Ramón Mainat, periodista y productor televisivo español.

2005.- Henry Taube, químico canadiense.

2006.- Jordi Sarsanedas, escritor y poeta español.

– Milton Friedman, economista, premio Nobel de Economía 1976.

2007.- Luis Pérez Dávila «Luisillo», bailarín y coreógrafo español.

2009.- Ángel Díaz de Entresotos, abogado y político español.

2014.- Antoni María Badaia i Margarit, filólogo español.

Temas

Cumpleaños de HOY