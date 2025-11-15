Tal día como HOY, 16 de noviembre

Cumpleaños de HOYTal día como HOY, 16 de noviembre
R.H.
Sábado, 15 de noviembre 2025, 15:35
Hoy cumple años:
Pepe Navarro, periodista, 16 de noviembre de 1951.
Fue noticia:
Hace 25 años:
Hace 50 años:
Hace 75 años:
Las efemérides del día:
1665.- Aparece la «Oxford Gacette», publicación decana de la prensa inglesa.
1855.- David Livingstone descubre las cataratas Victoria, en el curso del río Zambeze, en Rhodesia.
1870.- Las Cortes Españolas eligen a Amadeo de Saboya para ocupar el trono de España.
1885.- George Eastman, fundador de la empresa Kodak, inventa en EE.UU. la película de nitrocelulosa para impresionar imágenes.
1918.- Proclamación de la República de Hungría.
1920.- Finaliza en Rusia la Guerra Civil, iniciada en la primavera de 1918.
1933.- EE.UU. reconoce oficialmente a la URSS.
1942.- Segunda Guerra Mundial. Las tropas del Eje invaden Túnez.
1947.- Las tropas británicas se retiran de Palestina.
1955.- Mohamed V de Marruecos vuelve del exilio. Al año siguiente el país recupera la independencia.
1972.- La RFA indemniza a Polonia con 100 millones de marcos, destinados a las víctimas de los experimentos médicos durante el III Reich.
1973.- Despega la tercera tripulación del «Skylab».
1977.- El Consejo de Europa aprueba por unanimidad el ingreso de España en este organismo.
1978.- Mueren 200 personas al estrellarse un avión en Colombo (Sri Lanka).
– En España se firma el Real Decreto-Ley que adelanta la mayoría de edad de los españoles de 21 a 18 años.
1980.- Concluye en Madrid el XV Congreso de la Internacional Socialista, en el que el ex canciller alemán, Willy Brandt, es reelegido presidente y permanecerá en el cargo hasta su muerte, en 1992.
1988.- Elecciones legislativas paquistaníes: gana el Partido Popular, encabezado por Benazir Bhutto.
1989.- Los «Escuadrones de la muerte» salvadoreños asesinan a seis religiosos jesuitas y dos mujeres. Cinco de los jesuitas son españoles, y entre ellos figura el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría.
1994.- El Parlamento de Ucrania aprueba la adhesión del país al Tratado de No Proliferación Nuclear.
1995.- El general retirado, Liamin Zerual gana las primeras elecciones presidenciales pluralistas de Argelia con el 61,34 por ciento de los votos.
1998.- «Reflexiones sobre el ser de España», obra colectiva de la Real Academia de la Historia, Premio Nacional de Historia.
2000.- El presidente de EEUU, Bill Clinton, visita Vietnam, 25 años después de concluir la guerra, y primera de un presidente estadounidense desde que Richard Nixon viajara en 1969.
2001.- Muere el segundo de Osama Bin Laden, Mohmed Atef, cerebro de los atentados del 11-S, tras un bombardeo norteamericano sobre Kabul.
2003.- CiU, con 46 escaños, gana las autonómicas catalanas, frente a los 42 del PSC. ERC, con 23 diputados, se convierte en la llave para gobernar Cataluña.
2004.- Condenado a 6 años el «Gitanillo», el menor acusado de transportar explosivos utilizados en los atentados de Madrid, y primera condena del 11-M.
– La rehén británico-iraquí Margaret Hasán, primera mujer asesinada por sus captores en Irak.
2005.- El Tribunal Supremo de Chile determina que Augusto Pinochet está en condiciones de ser juzgado y que exageró su demencia senil.
2006.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España da luz verde a la OPA de E.ON sobre Endesa.
2008.- El Gobierno de Bagdad aprueba la salida de las tropas estadounidenses de Irak en 2011.
2011.- La UNESCO reconoce como Patrimonio Inmaterial el flamenco, la dieta mediterránea, los castellets catalanes, el canto de la Sibila mallorquín y la cetrería.
2012.- Se inaugura en Cádiz la XXII Cumbre Iberoamericana, la tercera que se celebra en España.
2014.- En Rumanía, el liberal Klaus Iohannis gana las elecciones presidenciales.
2016.- El presidente ruso, Vladimir Putin, revoca la firma de Rusia del Estatuto de Roma, base legal de la Corte Penal Internacional.
2017.- El cuadro de Leonardo Da Vinci «Salvator Mundi» es vendido por 450 millones de dólares, un récord mundial.
.- El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, es galardonado con el Premio Cervantes.
El 16 de noviembre nacieron:
1717.- Jean Le Rond D'Alambert, matemático y físico francés.
1892.- Tazio Nuvolari, automovilista italiano.
1895.- Pau Hindemith, compositor alemán.
1922.- José Saramago, escritor portugués.
1936.- Antonio Gades, bailarín y coreógrafo español.
1938.- Miguel Ángel Gozalo, periodista español.
1943.- Rodolfo Héctor Terragno, político argentino.
1946.- Angel Sánchez Pascual, poeta español.
1947.- Iñaki Anasagasti, político español.
.- Enrique LLongueras, peluquero español.
1964.- Coral Bistuer, taekwondista española.
El 16 de noviembre murieron:
1797.- Federico Guillermo II, rey de Prusia.
1960.- Clark Gable, actor estadounidense.
1970.- Luis Jiménez Asúa, político español.
1989.- Ignacio Ellacuría, sacerdote jesuita español.
1997.- Georges Marchais, dirigente comunista francés.
2001.- Bienvenido Bustamante, músico y compositor dominicano.
2004.- Joan Ramón Mainat, periodista y productor televisivo español.
2005.- Henry Taube, químico canadiense.
2006.- Jordi Sarsanedas, escritor y poeta español.
– Milton Friedman, economista, premio Nobel de Economía 1976.
2007.- Luis Pérez Dávila «Luisillo», bailarín y coreógrafo español.
2009.- Ángel Díaz de Entresotos, abogado y político español.
2014.- Antoni María Badaia i Margarit, filólogo español.