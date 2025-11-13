Tal día como HOY 14 de noviembre
R.H.
Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:39
Hoy cumple años:
Máximo Valverde, es un actor de cine, teatro y televisión, 14 de noviembre de 1944
Las efemérides del día:
1501.- Enrique VIII de Inglaterra contrae matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos.
1886.- Los aeronautas Capazza y Fondere realizan la primera travesía en globo del Mediterráneo occidental, desde Marsella a Córcega.
1910.- Por primera vez en la historia, un avión despega de la cubierta de un barco, la del británico «Birmingham».
1912.- El conde de Romanones, nombrado presidente del Consejo de Ministros español.
1918.- Thomas Masaryk, elegido presidente de la República de Checoslovaquia.
.- Jozef Pilsudski, nuevo Jefe de Estado de Polonia.
1921.- Constitución del Partido Comunista de España, por la fusión del Partido Comunista y del Partido Obrero.
1922.- Varios seísmos provocan en Chile la muerte de más de 2.000 personas y más de 30.000 heridos.
1924.- Inauguración oficial de la primera emisora de radio española y tercera europea, Radio Barcelona.
1935.- Triunfo conservador en las elecciones británicas.
1936.- El Gobierno alemán declara nulo el Tratado de Versalles.
1940.- Segunda Guerra Mundial: La aviación alemana arrasa Coventry para asestar un golpe decisivo a la industria bélica británica.
1945.- Se abren los procesos contra los criminales de la II Guerra Mundial en la ciudad de Nuremberg (Alemania).
1946.- El poeta y novelista suizo Hermann Hesse, Premio Nobel de Literatura.
1951.- Tres batallones de paracaidistas franceses toman, en menos de 24 horas, Hao Binh (Vietnam).
1975.- Firma de la Declaración de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania, por la cual España abandona el Sahara.
1976.- El español Perico Fernández revalida su título de campeón europeo de boxeo de los pesos ligeros.
1983.- El poeta Rafael Alberti, Premio Miguel de Cervantes.
1988.- España firma el protocolo de adhesión a la Unión Europea Occidental (UEO).
1990.- Alemania y Polonia sellan el tratado que fija la línea delimitada por el curso de los ríos Oder-Nisse como divisoria entre ambos países.
1993.- Aprobada en referéndum (48,4%) la continuación de Puerto Rico como Estado Libre Asociado a Estados Unidos.
1994.- Documento del Papa Juan Pablo II en el que indica que la Iglesia Católica debe pedir perdón por los errores cometidos en los últimos mil años.
1995.- El Ejército de Sri Lanka conquista el cuartel general de la guerrilla tamil en Jafna, en una ofensiva que costó la vida a 1.300 guerrilleros y 300 militares.
1996.- El Congreso de los Diputados aprueba la plena integración de España en la OTAN.
2001.- Accidente de un autobús de jubilados en La Palma del Condado (Huelva), donde fallecen 20 personas y otras 23 resultan heridas.
2006.- El cuadro de Goya «Niños del carretón» es robado durante su traslado desde el museo estadounidense de Toledo a Nueva York.
2007.- Es lanzado al espacio el cohete «Ariane-5» desde la Guayana francesa.
2008.- La eurozona entra en recesión, tras caer el PIB el 0,2 % en el tercer trimestre del año.
2012.- Segunda huelga general contra el Gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular.
El 14 de noviembre nacieron:
1840.- Claude Monet, pintor impresionista francés.
1907.- Pedro Arrupe, sacerdote jesuita español.
1913.- Mariano Navarro Rubio, exgobernador del Banco de España, exministro de Hacienda y académico.
1917.- Rafael Abella, escritor español.
1922.- Butros Galli, egipcio, exsecretario general de la ONU.
1923.- Carlos Seco Serrano, profesor e historiador español.
1926.- Juan Antonio Vallejo Nájera, psiquiatra español.
1927.- Narciso Yepes, músico español.
1935.- Husein, rey de Jordania.
1936.- Josefina Molina, directora española de cine y teatro.
1944.- Máximo Valverde, actor español.
1948.- Carlos, príncipe de Gales y heredero de la Corona británica.
1950.- Matías Prats, periodista español.
1954.- Bernard Hinault, campeón ciclista francés.
El 14 de noviembre murieron:
1716.- Gottfried W. Leibniz, filósofo y matemático alemán.
1946.- Manuel de Falla, compositor español.
1968.- Ramón Menéndez Pidal, filólogo e historiador español.
1981.- William Holden, actor estadounidense.
1989.- Francisco José II, príncipe de Liechtenstein.
1992.- Gregorio Prieto, pintor español.
2004.- Daniel Gil, diseñador gráfico español.
2006.- José María Jover, historiador y académico español.
2011.- Josep Pernau Riu, periodista español.