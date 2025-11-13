HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Máximo Valverde HOY
Tal día como HOY 14 de noviembre

R.H.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:39

Máximo Valverde, es un actor de cine, teatro y televisión, 14 de noviembre de 1944

Las efemérides del día:

1501.- Enrique VIII de Inglaterra contrae matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos.

1886.- Los aeronautas Capazza y Fondere realizan la primera travesía en globo del Mediterráneo occidental, desde Marsella a Córcega.

1910.- Por primera vez en la historia, un avión despega de la cubierta de un barco, la del británico «Birmingham».

1912.- El conde de Romanones, nombrado presidente del Consejo de Ministros español.

1918.- Thomas Masaryk, elegido presidente de la República de Checoslovaquia.

.- Jozef Pilsudski, nuevo Jefe de Estado de Polonia.

1921.- Constitución del Partido Comunista de España, por la fusión del Partido Comunista y del Partido Obrero.

1922.- Varios seísmos provocan en Chile la muerte de más de 2.000 personas y más de 30.000 heridos.

1924.- Inauguración oficial de la primera emisora de radio española y tercera europea, Radio Barcelona.

1935.- Triunfo conservador en las elecciones británicas.

1936.- El Gobierno alemán declara nulo el Tratado de Versalles.

1940.- Segunda Guerra Mundial: La aviación alemana arrasa Coventry para asestar un golpe decisivo a la industria bélica británica.

1945.- Se abren los procesos contra los criminales de la II Guerra Mundial en la ciudad de Nuremberg (Alemania).

1946.- El poeta y novelista suizo Hermann Hesse, Premio Nobel de Literatura.

1951.- Tres batallones de paracaidistas franceses toman, en menos de 24 horas, Hao Binh (Vietnam).

1975.- Firma de la Declaración de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania, por la cual España abandona el Sahara.

1976.- El español Perico Fernández revalida su título de campeón europeo de boxeo de los pesos ligeros.

1983.- El poeta Rafael Alberti, Premio Miguel de Cervantes.

1988.- España firma el protocolo de adhesión a la Unión Europea Occidental (UEO).

1990.- Alemania y Polonia sellan el tratado que fija la línea delimitada por el curso de los ríos Oder-Nisse como divisoria entre ambos países.

1993.- Aprobada en referéndum (48,4%) la continuación de Puerto Rico como Estado Libre Asociado a Estados Unidos.

1994.- Documento del Papa Juan Pablo II en el que indica que la Iglesia Católica debe pedir perdón por los errores cometidos en los últimos mil años.

1995.- El Ejército de Sri Lanka conquista el cuartel general de la guerrilla tamil en Jafna, en una ofensiva que costó la vida a 1.300 guerrilleros y 300 militares.

1996.- El Congreso de los Diputados aprueba la plena integración de España en la OTAN.

2001.- Accidente de un autobús de jubilados en La Palma del Condado (Huelva), donde fallecen 20 personas y otras 23 resultan heridas.

2006.- El cuadro de Goya «Niños del carretón» es robado durante su traslado desde el museo estadounidense de Toledo a Nueva York.

2007.- Es lanzado al espacio el cohete «Ariane-5» desde la Guayana francesa.

2008.- La eurozona entra en recesión, tras caer el PIB el 0,2 % en el tercer trimestre del año.

2012.- Segunda huelga general contra el Gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular.

El 14 de noviembre nacieron:

1840.- Claude Monet, pintor impresionista francés.

1907.- Pedro Arrupe, sacerdote jesuita español.

1913.- Mariano Navarro Rubio, exgobernador del Banco de España, exministro de Hacienda y académico.

1917.- Rafael Abella, escritor español.

1922.- Butros Galli, egipcio, exsecretario general de la ONU.

1923.- Carlos Seco Serrano, profesor e historiador español.

1926.- Juan Antonio Vallejo Nájera, psiquiatra español.

1927.- Narciso Yepes, músico español.

1935.- Husein, rey de Jordania.

1936.- Josefina Molina, directora española de cine y teatro.

1944.- Máximo Valverde, actor español.

1948.- Carlos, príncipe de Gales y heredero de la Corona británica.

1950.- Matías Prats, periodista español.

1954.- Bernard Hinault, campeón ciclista francés.

El 14 de noviembre murieron:

1716.- Gottfried W. Leibniz, filósofo y matemático alemán.

1946.- Manuel de Falla, compositor español.

1968.- Ramón Menéndez Pidal, filólogo e historiador español.

1981.- William Holden, actor estadounidense.

1989.- Francisco José II, príncipe de Liechtenstein.

1992.- Gregorio Prieto, pintor español.

2004.- Daniel Gil, diseñador gráfico español.

2006.- José María Jover, historiador y académico español.

2011.- Josep Pernau Riu, periodista español.

