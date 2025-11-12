Tal día como HOY 13 de noviembre

R.H. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:07 Comenta Compartir

Hoy cumple años:

José Muñoz, guitarra de Estopa, 13 de noviembre de 1978

Javier Expósito Solís, torero, 13 de noviembre de 1980

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Las efemérides del día:

1494.- Derrota de los guanches en los alrededores de La Laguna, que supuso la conquista por los españoles de la isla canaria de Tenerife.

1797.- Gaspar Melchor de Jovellanos es nombrado ministro de Gracia y Justicia.

1842.- Estalla una insurrección que motivó el bombardeo de Barcelona por orden de Espartero, regente de España.

1898.- Manifiesto de Joaquín Costa en el que reclama una revolución desde el poder para salvar a España.

1905.- El príncipe Carlos de Dinamarca gana el plebiscito que le convierte en rey de Noruega con el nombre de Haakon VII.

1907.- El francés Paul Cornu lleva a cabo el primer vuelo en helicóptero de la historia.

1918.- Primera Guerra Mundial: firma del armisticio entre Hungría y los aliados.

1922.- El Gobierno español disuelve las Juntas Militares de Defensa y prohíbe asociarse a los militares.

1945.- La Asamblea Constituyente proclama unánimemente a Charles De Gaulle jefe del Gobierno provisional francés.

1949.- El Partido Nacional de Oliveira Salazar obtiene todos los escaños del Parlamento portugués.

1954.- Golpe de Estado en Egipto: Gamal Abdel Nasser derroca al presidente Alí Naguib.

1970.- Golpe de Estado en Siria: Hafez al Assad asume el poder.

1985.- Erupción del volcán Nevado del Ruiz en los Andes colombianos. Mueren 25.000 personas.

1986.- La URSS anuncia la retirada de todos sus misiles nucleares de alcance medio de la península de Kola y la mayor parte de los de Leningrado y la zona del Báltico.

1992.- Desaparecen las niñas de Alcasser, tres menores de entre 14 y 15 años que fueron vistas por última vez el 13 de noviembre de 1992 y aparecieron muertas el 27 de enero de 1993.

1994.- Disolución del centenario Partido Socialista italiano.

1996.- La Cumbre Mundial sobre la Alimentación aprueba la Declaración de Roma contra la desnutrición en el Tercer Mundo.

2002.- El petrolero griego Prestige, de bandera de Bahamas, zozobra frente a las costas de Galicia (España) con 77.000 toneladas de fuel-oil y 27 tripulantes a bordo. El día 19 se parte en dos y se hunde provocando la mayor catástrofe ecológica en España.

2007.- En España, los duques de Lugo, la infanta Elena y Jaime de Marichalar, acuerdan el cese temporal de su convivencia matrimonial.

2010.- La líder birmana Aun Sang Suu Kyi es puesta en libertad tras cumplir siete años y medio de arresto domiciliario continuado y cerca de 16 de cautiverio discontinuo.

2013.- En España son absueltos los tres acusados por la catástrofe del Prestige, el mayor desastre ecológico ocurrido en la costa gallega.

2015.- En París (Francia) una cadena de atentados del Estado Islámico (EI) deja 130 muertos y más de 300 heridos. El presidente francés declara el estado de emergencia.

2017.- Las FARC quedan fuera definitivamente de la lista terrorista de la Unión Europea (UE).

2018.- Londres y Bruselas llegan a un acuerdo a «nivel técnico» sobre el «brexit».

2019.- En Venecia, el fenómeno conocido como agua alta o subida de las mareas provoca una elevación del agua de 187 centímetros y la peor inundación desde 1966.

El 13 de noviembre nacieron:

1819.- Estanislao Figueras, estadista español.

1850.- Robert Louis Stevenson, novelista escocés.

1896.- Félix Dafauce, actor español.

1914.- Julio Caro Baroja, historiador y antropólogo español.

1916.- José Ortega Spottorno (hijo de Ortega y Gasset), editor español.

1921.- José Antonio Vaca de Osma y Esteban de la Reguera, diplomático ensayista y poeta español.

1923.- Pío Cabanillas Gallas, abogado y político español.

1929.- Jaime Gil de Biedma, escritor español.

1939.- Fernando Navarrete, realizador de televisión español.

1943.- José María García, periodista deportivo español.

1955.- Whoopi Goldberg, actriz estadounidense.

1979.- Ricardo Scamarccio, actor italiano.

El 13 de noviembre murieron:

1460.- Enrique «El Navegante», príncipe portugués.

1868.- Gioachino Rossini, compositor italiano.

1974.- Vittorio de Sicca, actor y director italiano de cine.

2002.- Juan Alberto «Pepe» Schiaffino, futbolista uruguayo.

2004.- Harry Lampert, estadounidense creador del superhéroe de cómic Flash.

2007.- Paul Norris, dibujante de cómic estadounidense.

2008.- Francisco Ignacio Taibo, escritor y periodista mexicano.

2009.- Santiago Perinat Mazeres, militar y escritor español.

2010.- Luis García Berlanga, cineasta español.

2011.- Joaquín Laría «Kin Laría», músico español.

.- María Jesús Valdés Díaz, actriz española.

2017.- Bobby Doerr, jugador de béisbol estadounidense.

2019.- Raymond Poulidor, ciclista francés.

Temas

Cumpleaños de HOY