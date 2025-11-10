HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY 11 de noviembre

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:16

Comenta

Hoy cumple años:

Luz Casal, cantante española, 11 de noviembre de 1958

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1484.- Díaz de Montalvo concluye la recopilación «Ordenanza de Leyes de Castilla», encomendada por los Reyes Católicos.

1523.- Garcilaso de la Vega, nombrado Caballero de la Orden de Santiago.

1673.- El maestre de campo polaco John Sobieski derrota a los turcos en Chotin, lo que le llevó al Trono de Polonia en 1674.

1918.- Firma del armisticio que puso fin a la «Gran Guerra» europea, en el bosque de Compiegne, a cien kilómetros de París.

1926.- El británico Bernard Shaw, Premio Nobel de Literatura.

1940.- II Guerra Mundial: aviones torpederos británicos dejan fuera de combate a más de la mitad de la flota italiana, en el golfo de Tarento.

1944.- Los aliados reconocen el Gobierno albanés de Enver Hoxha.

1965.- Declaración unilateral de independencia de Rhodesia.

1966.- El Consejo de Ministros concede el indulto total para las responsabilidades políticas en la Guerra Civil española.

1973.- Egipto e Israel firman el alto el fuego en la carretera de Suez a El Cairo.

1979.- Javier Rupérez, secretario de Relaciones Exteriores de UCD, es secuestrado por ETA.

1987.- El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de la URSS en Moscú, Boris Yeltsin, es destituido por «graves fallos».

1992.- La Iglesia anglicana de Inglaterra aprueba la ordenación sacerdotal de las mujeres.

1994.- El Parlamento austriaco ratifica la incorporación de Austria a la Unión Europea el 1 de enero de 1995.

1995.- El lehendakari José Antonio Ardanza inaugura el metro de Bilbao, diseñado por el arquitecto británico Norman Foster.

1996.- Cosme Delclaux Zubiria, perteneciente a una de las familias financieras e industriales de Vizcaya, es secuestrado por ETA.

1997.- La UNESCO aprueba en París la Declaración Universal sobre el Genoma Humano, el Patrimonio Genético de la Humanidad y los Derechos Humanos.

1998.- Los Reyes de España presiden el acto de reapertura de la catedral de San Salvador de Zaragoza, conocida como La Seo, tras 20 años de obras de restauración.

1999.- Setenta y una personas mueren y diez resultan heridas al derrumbarse un edificio de viviendas en Foggia (Italia).

2000.- Mueren 155 personas en el incendio de un funicular subterráneo en los Alpes austriacos.

2004.- El presidente palestino Yaser Arafat muere de madrugada en un hospital militar de París.

.- Lituania, primer país de los 25 miembros de la UE que ratifica la Constitución Europea.

2005.- La Unión Cristianodemócrata (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD) llegan a un acuerdo para formar Gobierno de coalición en Alemania, que preside Angela Merkel.

2009.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la ilegalización de HB-EH-Batasuna decidida por la justicia española en 2003.

2010.- El dirigente kurdo, Yalal Talabani, es reelegido presidente de Irak.

El 11 de noviembre nacieron:

1885.- George S. Patton, militar estadounidense.

1898.- René Clair, director francés de cine.

1911.- Roberto Matta, pintor franco-español nacido en Chile.

1917.- Manuel Alexandre Abarca, actor español.

1926.- José Manuel Caballero Bonald, escritor español.

1928.- Carlos Fuentes, escritor y diplomático mexicano.

1929.- Hans Magnus Enzensberger, escritor y poeta alemán.

1936.- Alberto Vázquez-Figueroa, escritor español.

1944.- Pepe Sancho, actor español.

1945.- Daniel Ortega, presidente sandinista de Nicaragua.

1946.- Cayetano López Martínez, físico español.

1948.- Victoria Prego, periodista española.

1958.- Luz Casal, cantante española.

1962.- Demi Moore, actriz estadounidense.

1964.- Anabel Alonso, actriz española.

1974.- Leonardo DiCaprio, actor estadounidense.

El 11 de noviembre murieron:

1882.- Estanislao Figueras, expresidente español.

1855.- Soren Kierkegaard, filósofo y escritor danés.

1976.- Alexander Calder, escultor estadounidense.

1978.- Luis Zarraluqui Villalba, periodista y abogado español.

2003.- Miquel Martí i Pol, poeta español.

2004.- Yaser Arafat, líder palestino y presidente de la ANP.

2007.- Delbert Mann, director de cine estadounidense.

2008.- María Elena Marqués, actriz mexicana.

2009.- Antonio Borrero Moreno «Chamaco», torero español.

2010.- Dino de Laurentiis, productor de cine italiano.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta suprime el teletrabajo durante las jornadas de paro convocadas por USO
  2. 2 Isabel Gemio reivindica sus raíces extremeñas y presume orgullosa de su pueblo
  3. 3 Sanguijuelas del Guadiana agota las entradas para su concierto en la Alcazaba en cuestión de minutos
  4. 4

    El Gobierno confina las aves de corral en 99 municipios extremeños por la gripe aviar
  5. 5 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  6. 6

    Estos son los ciclos de FP con más demanda en Extremadura
  7. 7 Una ciudad extremeña, la más rentable para comprar una casa en España
  8. 8 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  9. 9 Whanau: así nace una comparsa del Carnaval de Badajoz 2026
  10. 10 El Mérida desquicia al Castilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tal día como HOY 11 de noviembre

Tal día como HOY 11 de noviembre