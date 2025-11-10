Tal día como HOY 11 de noviembre

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:16 Comenta Compartir

1484.- Díaz de Montalvo concluye la recopilación «Ordenanza de Leyes de Castilla», encomendada por los Reyes Católicos.

1523.- Garcilaso de la Vega, nombrado Caballero de la Orden de Santiago.

1673.- El maestre de campo polaco John Sobieski derrota a los turcos en Chotin, lo que le llevó al Trono de Polonia en 1674.

1918.- Firma del armisticio que puso fin a la «Gran Guerra» europea, en el bosque de Compiegne, a cien kilómetros de París.

1926.- El británico Bernard Shaw, Premio Nobel de Literatura.

1940.- II Guerra Mundial: aviones torpederos británicos dejan fuera de combate a más de la mitad de la flota italiana, en el golfo de Tarento.

1944.- Los aliados reconocen el Gobierno albanés de Enver Hoxha.

1965.- Declaración unilateral de independencia de Rhodesia.

1966.- El Consejo de Ministros concede el indulto total para las responsabilidades políticas en la Guerra Civil española.

1973.- Egipto e Israel firman el alto el fuego en la carretera de Suez a El Cairo.

1979.- Javier Rupérez, secretario de Relaciones Exteriores de UCD, es secuestrado por ETA.

1987.- El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de la URSS en Moscú, Boris Yeltsin, es destituido por «graves fallos».

1992.- La Iglesia anglicana de Inglaterra aprueba la ordenación sacerdotal de las mujeres.

1994.- El Parlamento austriaco ratifica la incorporación de Austria a la Unión Europea el 1 de enero de 1995.

1995.- El lehendakari José Antonio Ardanza inaugura el metro de Bilbao, diseñado por el arquitecto británico Norman Foster.

1996.- Cosme Delclaux Zubiria, perteneciente a una de las familias financieras e industriales de Vizcaya, es secuestrado por ETA.

1997.- La UNESCO aprueba en París la Declaración Universal sobre el Genoma Humano, el Patrimonio Genético de la Humanidad y los Derechos Humanos.

1998.- Los Reyes de España presiden el acto de reapertura de la catedral de San Salvador de Zaragoza, conocida como La Seo, tras 20 años de obras de restauración.

1999.- Setenta y una personas mueren y diez resultan heridas al derrumbarse un edificio de viviendas en Foggia (Italia).

2000.- Mueren 155 personas en el incendio de un funicular subterráneo en los Alpes austriacos.

2004.- El presidente palestino Yaser Arafat muere de madrugada en un hospital militar de París.

.- Lituania, primer país de los 25 miembros de la UE que ratifica la Constitución Europea.

2005.- La Unión Cristianodemócrata (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD) llegan a un acuerdo para formar Gobierno de coalición en Alemania, que preside Angela Merkel.

2009.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la ilegalización de HB-EH-Batasuna decidida por la justicia española en 2003.

2010.- El dirigente kurdo, Yalal Talabani, es reelegido presidente de Irak.

El 11 de noviembre nacieron:

1885.- George S. Patton, militar estadounidense.

1898.- René Clair, director francés de cine.

1911.- Roberto Matta, pintor franco-español nacido en Chile.

1917.- Manuel Alexandre Abarca, actor español.

1926.- José Manuel Caballero Bonald, escritor español.

1928.- Carlos Fuentes, escritor y diplomático mexicano.

1929.- Hans Magnus Enzensberger, escritor y poeta alemán.

1936.- Alberto Vázquez-Figueroa, escritor español.

1944.- Pepe Sancho, actor español.

1945.- Daniel Ortega, presidente sandinista de Nicaragua.

1946.- Cayetano López Martínez, físico español.

1948.- Victoria Prego, periodista española.

1958.- Luz Casal, cantante española.

1962.- Demi Moore, actriz estadounidense.

1964.- Anabel Alonso, actriz española.

1974.- Leonardo DiCaprio, actor estadounidense.

El 11 de noviembre murieron:

1882.- Estanislao Figueras, expresidente español.

1855.- Soren Kierkegaard, filósofo y escritor danés.

1976.- Alexander Calder, escultor estadounidense.

1978.- Luis Zarraluqui Villalba, periodista y abogado español.

2003.- Miquel Martí i Pol, poeta español.

2004.- Yaser Arafat, líder palestino y presidente de la ANP.

2007.- Delbert Mann, director de cine estadounidense.

2008.- María Elena Marqués, actriz mexicana.

2009.- Antonio Borrero Moreno «Chamaco», torero español.

2010.- Dino de Laurentiis, productor de cine italiano.

