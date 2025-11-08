Tal día como HOY, 9 de noviembre

Trinidad Nogales, directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.

R. H. Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

Tal día como hoy cumple años:

Trinidad Nogales Barrasate, directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, ex consejera de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura. Nació el 9 de noviembre de 1960.

Juan Carlos Jiménez, rejoneador, 9 de noviembre de 1978.

Florentino Fernández, 'Flo', humorista, 9 de noviembre de 1972.

Belén Esteban, colaboradora de televisión, 9 de noviembre de 1973.

Fue noticia:

Hace 25 años :

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Efemérides para el sábado 9 de noviembre de 2025

1799.- Tiene lugar el golpe de estado del 18 de Brumario del año VIII de la República francesa. Napoleón Bonaparte disuelve el Directorio, anula la Constitución y establece el Consulado.

1909.- Un incendio destruye el Teatro de la Zarzuela de Madrid (España).

1918.- El emperador Guillermo II, último emperador alemán y rey de Prusia, abdica tras la derrota de Alemania en la I Guerra Mundial. El diputado socialista Philip Scheideman proclama la instauración de la República. Nace la República de Weimar.

1922.- El dramaturgo español Jacinto Benavente obtiene el Premio Nobel de Literatura.

1923.- Fracasa en Alemania el intento de golpe de Estado organizado por Adolf Hitler y Ludendorff.

1925.- En Alemania, se fundan las Schutzstaffel o SS (Escuadrones de Protección) en el seno del Partido Nacionalsocialista Obrero alemán (NSDAP) y se constituyen en un grupo paramilitar de elite.

1937.- Tropas japonesas ocupan la ciudad china de Shanghai.

1938.- En Alemania tiene lugar la Kristallnacht o «Noche de los cristales rotos», la primera gran matanza organizada por los nazis contra los judíos, en la que más de 90 murieron y alrededor de 30.000 fueron detenidos y posteriormente enviados a campos de concentración.

1939.- Atentado frustrado contra Adolf Hitler en Munich. El Führer salió ileso de los más de 40 atentados que padeció.

1940.- Se estrena en el Palau de la Música Catalana de Barcelona el Concierto de Aranjuez, una composición musical para guitarra y orquesta del maestro Joaquín Rodrigo.

1945.- Comienza en París (Francia) la conferencia de los Estados aliados para tratar sobre las reparaciones de guerra e imponer sanciones a Alemania tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial.

1948.- El príncipe Juan Carlos de Borbón llega a España procedente de Portugal para iniciar su formación académica bajo la supervisión del general Francisco Franco, jefe del Estado.

1953.- Se proclama la independencia de Camboya, que era protectorado de Francia desde 1863 y que, junto a Vietnam y Laos, formó parte de Indochina francesa.

1965.- En Estados Unidos, ocho estados de la Costa Este y dos provincias de Canadá sufren un corte de luz durante más de 12 horas, suceso conocido como el «gran apagón», que afectó a alrededor de 30 millones de personas.

.- Ferdinand Marcos es elegido presidente de Filipinas.

1967.- La NASA lanza al espacio, para un vuelo de prueba, el Saturno V, el mayor cohete construido por el hombre.

1985.- El soviético Gari Kasparov se proclama decimotercer campeón del mundo de ajedrez al derrotar en Moscú a su compatriota Anatoli Karpov.

1987.- Una banda de delincuentes franceses secuestran, en la localidad malagueña de Estepona (España), a la niña de cinco años Melodie Nakachian, hija del magnate libanés afincado en España Rymond Nakachian. Fue liberada once días más tarde por la policía.

1989.- Es abierto y derribado el «muro de Berlín», la frontera entre la República Democrática Alemana (RDA) y la República Federal de Alemania (RFA) desde 1961.

1990.- El rey Birendra de Nepal promulga la nueva Constitución, que suprime los poderes absolutos de la monarquía y restaura la democracia.

1993.- El rey Juan Carlos I de España, que entre sus títulos dinásticos ostenta el de Rey de Jerusalén, interviene ante el Parlamento de Israel.

1996.- Es inaugurado en Hasi Remel (Argelia) el gasoducto Magreb-Europa. Un total de 1.430 kilómetros de tuberías que unirán los yacimientos con la península Ibérica.

2000.- Es desmantelada en París la cúpula de los Grupos de Resistencia Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO).

2005.- La Agencia Espacial Europea (ESA) lanza al espacio, en un cohete Soyuz, su primera sonda Venus Express, con destino al planeta Venus.

2011.- El asteroide «2005 YU55» pasa a unos 324.000 kilómetros de la Tierra, es el que más se ha aproximado a la órbita terrestre en 35 años.

2014.- En Cataluña (España) más de dos millones de ciudadanos participan en una consulta alternativa sobre la eventual independencia de la región autónoma, que ha sido impugnada por el Gobierno y suspendida por el Tribunal Constitucional.

2015.- La Unesco vota en contra de aceptar a Kosovo como miembro de esta organización de Naciones Unidas.

2017.- China y Estados Unidos acercan posturas y firman acuerdos comerciales por valor de 253.500 millones de dólares.

Nacimientos

1818.- Iván Turguenev, novelista ruso.

1874.- Julio Romero de Torres, pintor español.

1888.- Jean Omer Marie Gabriel Monnet, economista francés, considerado uno de los «padres de Europa».

1909.- María Josefina Teodora Pla Guerra, conocida como «Josefina Pla», escritora española.

1911.- Luis Antonio Santaló Sors, matemático español, pionero de la geometría integral.

1914.- Hedy Lamarr, actriz austriaca e inventora y precursora del Wifi.

1926.- Ricardo de la Cierva, historiador español.

.- Vicente Aranda, cineasta español.

1930.- Paco Morán, actor español.

.- Ignacio Ellacuría, teólogo y filósofo español.

1936.- Emilio de Ybarra y Churruca, banquero español.

1939.- Marco Bellocchio, director italiano de cine.

1960.- Sito Pons, motociclista español.

Defunciones

1940.- Arthur Neville Chamberlain, exprimer ministro inglés.

1947.- Mariano Benlliure, escultor español.

1953.- Dylan Thomas, escritor galés.

1970.- Charles de Gaulle, estadista francés.

1991.- Yves Montand, actor y cantante francés.

1997.- Helenio Herrera, exfutbolista de origen hispano-argentino y nacionalidad francesa.

2004.- Emlyn Hughes, futbolista inglés.

.- Stieg Larsson, escritor y periodista sueco.

2007.- José Moreno, actor español.

2010.- José Luis Mármol Peris-Mencheta, periodista español.

2016.- Cristina Ortíz Rodríguez, «La Veneno», vedette española.

2019.- Robert Norris, actor estadounidense.

Temas

Cumpleaños de HOY