José Luis Pérez Caminero.
Tal día como HOY, 8 de noviembre

R. H.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:38

Tal día como hoy cumple años:

José Luis Pérez Caminero, exfubolista: 8 de noviembre de 1967.

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Efemérides para el viernes 8 de noviembre de 2024.

1793.- Guerra del Rosellón: Victoria de los españoles al mando del general Ricardos sobre las tropas francesas, en Peyrestortes.

1838.- Federico Chopin y la escritora «George Sand» llegan a Palma de Mallorca, donde vivieron un romance.

1843.- Las Cortes adelantan en un año la mayoría de edad de Isabel II, que sólo tiene 13, para que pueda reinar.

1895.- Descubrimiento de los Rayos X por W. Konrad Roentgen.

1903.- Los republicanos ganan las elecciones municipales en la mayoría de las principales ciudades españolas.

1918.- En Baviera (Alemania), tras el estallido revolucionario, se establece el primer gobierno republicano.

1923.- El general Ludendorff implanta una dictadura militar en Baviera (Alemania).

1926.- Un tifón devasta la isla filipina de Luzón y causa la muerte a 175 personas.

1932.- Elección de Franklin Delano Roosevelt como presidente de EEUU.

1933.- El rey de Afganistán, Nadir Sha, es asesinado en el palacio de Kabul. Le sucede su hijo Zahir Sha.

1936.- Guerra Civil española. Tras la retirada del Gobierno de Madrid, el general Miaja se hace responsable militar y político de la ciudad.

1956.- Israel retira sus tropas del Sinaí.

1960.- En las elecciones presidenciales de EEUU gana el demócrata John F. Kennedy al republicano Richard Nixon.

1983.- Un avión de las Líneas Aéreas Angoleñas se estrella en el aeropuerto de Lubanga y mueren 126 personas.

1988.- El republicano George Bush es elegido presidente de EEUU.

1989.- Elecciones en Jordania, las primeras en 30 años. Los integristas musulmanes son principales triunfadores.

1991.- Los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la OTAN acuerdan en Roma reformar sus estructuras e institucionalizar la apertura a los países del este.

1995.- El Congreso español aprueba el nuevo Código Penal.

2000.- Los restos mortales de la reina María de las Mercedes (1860-1878), primera esposa del rey Alfonso XII, son trasladados a la catedral de la Almudena de Madrid desde el Monasterio de El Escorial.

2001.- En Burundi, 300 personas mueren tras los ataque de los rebeldes hutus.

2002.- El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la resolución 1441, que obliga a Irak a aceptar el regreso de los inspectores de armas.

2005.- El Gobierno de Francia declara el estado de emergencia tras una semana de disturbios en distintos puntos del país.

2008.- Los tres islamistas condenados a muerte por los atentados de Bali en 2002, que costaron la vida a 202 personas, son ejecutados en la isla-prisión de Nusakambangan, al sur de Java (Indonesia).

2013.- La Audiencia Nacional decide la excarcelación de nueve miembros de ETA en cumplimiento del dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la práctica en España de la doctrina Parot.

2014.- Felipe VI asiste en Veracruz (México) a la XXIV Cumbre Iberoamericana, la primera como Rey de España.

2015.- En Birmania, la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi gana las elecciones.

2016.- El republicano Donald Trump es elegido presidente de EEUU en sustitución del demócrata Barack Obama.

Nacimientos

1900.- Margaret Mitchell, escritora estadounidense.

1913.- Emmanuela Dampierre, viuda del infante don Jaime de Borbón y Battenberg.

1916.- Peter Weiss, escritor y dramaturgo alemán.

1922.- Christian Neethling Barnard, médico sudafricano.

1932.- Felipe Mellizo, periodista y escritor español.

1935.- Alain Delon, actor francés de cine.

1936.- Virna Lisi, actriz italiana.

1946.- Guus Hiddink, entrenador de fútbol holandés.

1967.- José Luis Pérez Caminero, futbolista español.

1975.- Ángel Corella, bailarín español.

Defunciones

1674.- John Milton, poeta y novelista inglés.

1873.- Manuel Bretón de los Herreros, dramaturgo español.

1908.- Victorien Sardou, dramaturgo francés.

1940.- Alfonso Hernández Catá, poeta y escritor cubano.

1953.- Iván Bunin, poeta ruso.

1986.- Viácheslav Molotov, político soviético.

1990.- Lawrence Durrell, escritor británico.

2001.- Eulalia del Pino, actriz española.

2006.- Montserrat Vayreda i Trullol, poetisa española.

2009.- Vitali Guinzburg, científico ruso. Premio Nobel en 2003.

2010.- Emilio Eduardo Massera, militar argentino.

2011.- Bill Keane, humorista estadounidense.

2012.- Cándido Velázquez-Gaztelu, ejecutivo español.

2016.- Umberto Veronesi, oncólogo e investigador italiano.EFE

