Tal día como HOY, 5 de noviembre

R. H. Martes, 4 de noviembre 2025, 15:44 Compartir

Hoy cumple años:

Aitana Sánchez-Gijón, actriz, 5 de noviembre de 1968.

Eva González Fernández, presentadora de televisión y Miss España 2003, 5 de noviembre de 1980.

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1414.- Comienza el Concilio de Constanza, en el que se pone fin al llamado Cisma de Occidente.

1712.- Felipe V de España firma un acta de renuncia a la Corona de Francia para él y sus descendientes.

1912.- El demócrata Thomas Woodrow Wilson es elegido presidente de Estados Unidos.

1914.- Gran Bretaña, Francia y Rusia declaran la guerra al imperio otomano.

1916.- El emperador alemán Guillermo II y el emperador austríaco Francisco José I proclaman el reino independiente de Polonia.

1920.- Hallado en Santiago de Compostela un retrato de Carlos IV pintado por Goya.

1928.- El republicano Herbert Clark Hoover es elegido presidente de los Estados Unidos.

1940.- Franklin Delano Roosevelt es reelegido por tercera vez presidente de Estados Unidos.

1942.- Segunda Guerra Mundial. El Gobierno francés de Vichy y el del Reino Unido firman un armisticio por el que Madagascar pasa a manos de los aliados.

1968.- El republicano Richard Nixon es elegido presidente de Estados Unidos, con el 43,4 % de los votos.

1992.- El Parlamento de Georgia nombra a Eduard Shevardnadze jefe del Estado y le otorga poderes especiales.

1996.- Bill Clinton, reelegido presidente de EEUU, con un 49 % de los votos, frente al 41 % de su rival, el republicano Robert Dole. En el Congreso, los republicanos consiguen 225 escaños y 209 de los demócratas. Clinton es el primer demócrata reelegido desde Franklin Delano Roosevelt, en 1936.

1998.- Sale el primer número del diario «La Razón», con una tirada de 500.000 ejemplares. Su fundador y presidente del Consejo de Dirección es Luis María Ansón.

2001.- Las tenistas Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez condecoradas con la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, por el presidente Aznar.

.- La novela de Jean-Christophe Rufin, «Rouge Brésil», obtiene el premio Goncourt.

2002.- El Tribunal Supremo reúne en un solo procedimiento las demandas presentadas por el Gobierno y la Fiscalía General del Estado que propugnan la ilegalización de Batasuna.

2006.- Un tribunal de Bagdad condena a la horca al ex dictador iraquí Sadam Hussein por la matanza de 148 chiíes en 1982.

.- Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, es elegido presidente de Nicaragua.

2007.- Primera visita de los Reyes de España a Ceuta y Melilla.

El 5 de noviembre nacieron:

1854.- Paul Sabatier, químico francés, P. Nobel 1912.

1913.- Vivien Leigh, actriz británica.

1926.- John Berger, ensayista y pintor británico.

1929.- Emilio Lledó Iñigo, filósofo, catedrático y académico español.

1938.- César Luis Menotti, entrenador de fútbol argentino.

1940.- Elke Sommer, actriz de cine alemana.

1941.- Art Garfunkel, cantante y músico estadounidense.

1943.- Sam Shepard, escritor y actor estadounidense.

1948.- Bernard-Henri Lévy, filósofo y escritor francés.

1959.- Bryan Adams, cantante y compositor canadiense.

El 5 de noviembre murieron:

1867.- Leopoldo O'Donell, militar y estadista español.

1973.- Joaquín Maurin, político español.

1991.- Robert Maxwell, editor británico de prensa.

1991.- Fred Mac Murray, actor estadounidense.

1999.- José María Caffarell, actor español.

2001.- Rodolfo Bravo, actor chileno.

2002.- Joaquín Navarro Perona, «El Fifo», ex futbolista del Real Madrid.

2005.- Federico Carlos Sainz de Robles, jurista español.

2007.- Nils Liedholm, ex futbolista sueco.

2009.- Félix Luna, historiador argentino.

2010.- Francisco Martínez Socias, Paco Marsó, productor de cine español.

2011.- Loulou de la Falaise, diseñadora de joyas inglesa.

Temas

Cumpleaños de HOY