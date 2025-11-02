Tal día como HOY 3 de noviembre

R. H. Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:28 Comenta Compartir

Hoy cumple años:

Saúl Craviotto, piragüista, 3 de noviembre de 1984.

Ana Milán, actriz y presentadora, 3 de noviembre de 1973.

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1493.- El navegante Cristóbal Colón descubre la isla «La Deseada» (Antillas Menores) en su segundo viaje.

1893.- Una explosión en el barco «Cabo Machichaco», atracado en el puerto de Santander con 51 toneladas de dinamita, causa la muerte de 590 personas y heridas a unas dos mil.

1906.- El psiquiatra alemán Alois Alzheimer presenta a la comunidad médica «un proceso patológico grave de la corteza cerebral», considerado la primera descripción de la demencia tipo alzheimer.

1935.- En Grecia es restablecido en el trono, mediante plebiscito, el rey Jorge II, hijo mayor del rey Constantino I.

1936.- En Estados Unidos los republicanos obtienen la mayoría en el Congreso, pero Franklin D. Roosevelt (demócrata) es reelegido presidente por un amplio margen sobre su oponente, el republicano Alfred M. Landon.

1943.- El Gobierno español ordena la repatriación de la «División Azul», una unidad de voluntarios españoles formada para luchar contra la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial.

1946.- Se promulga la Constitución de Japón. El emperador pasa a ser símbolo del Estado y de la unidad del pueblo y la soberanía se le otorga al Parlamento.

1957.- La URSS lanza al espacio su segundo satélite (Sputnik II) con la perrita «Laika» a bordo, el primer ser vivo en orbitar la Tierra.

1958.- Se inaugura en París la sede de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

1964.-El demócrata Lyndon B. Johnson, que había sucedido al asesinado John F. Kennedy, es elegido presidente de Estados Unidos.

1973.- Estados Unidos lanza la sonda espacial «Mariner 10», con la misión de explorar Venus y Mercurio.

1982.- Un fuego en el túnel afgano de Salang, en la cordillera de Hindukuch, causa la muerte de al menos un millar de personas, entre soldados soviéticos y civiles afganos. Está considerada una de las mayores tragedias de la guerra de Afganistán.

1986.- Joaquim Chissano, de la etnia Shangana, designado presidente de Mozambique.

1987.- El cantautor británico George Michael publica «Faith», su primer álbum de estudio tras separarse del dúo Wham que formó hasta 1986 con Andrew Ridgeley.

1992.- William Jefferson «Bill» Clinton (demócrata), es elegido 42 presidente de Estados Unidos.

1994. Es lanzado al espacio el transbordador norteamericano Atlantis, con seis astronautas a bordo, entre ellos una mujer.

1996.- El Gobierno de Camboya alcanza un acuerdo de paz con la facción disidente del Jemer Rojo, los seguidores del Partido Popular Revolucionario Jemer o Partido Comunista Jemer de Camboya, en cuya fundación participó en 1960 Pol Pot.

1998.- Se inaugura en Estrasburgo (Francia) el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

.- La empresa de telecomunicaciones estadounidense Iridium lanza al mercado el primer servicio de telefonía vía satélite del mundo.

2000.- El comisario general de la Policía Judicial española, Jesús Higares, es elegido por unanimidad presidente de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

2002.- En Turquía, el Partido de la Justicia y Desarrollo (PJD) logra la mayoría absoluta en las elecciones legislativas y se convierte en la primera formación integrista islámica que accede al poder en este país.

2004.- Hamid Karzai es proclamado primer presidente democrático en Afganistán.

2005.- Las autoridades de Pakistán comunican la detención de tres supuestos terroristas, entre ellos Mustafá Setmarian Nasar, presunto organizador de los atentados del 11M en Madrid.

2006.- La ONU elige la ciudad española de Manises (Valencia) para levantar un centro de apoyo logístico en el Mediterráneo.

2009.- Muere el escritor español Francisco Ayala en Madrid a los 103 años.

2010.- El estudio de cine de Hollywood (Estados Unidos) Metro Goldwyn Mayer (MGM) se declara oficialmente en bancarrota.

2015.- La automovilística Volkswagen revela «irregularidades» en las emisiones de CO2 de 800.000 vehículos.

2017.- La Audiencia Nacional ordena detener al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y a los cuatro exconsellers que viajaron con él a Bélgica y les acusa de promover «un movimiento de insurrección activa» para conseguir la secesión».

El 3 de noviembre nacieron:

1500.- Benvenuto Cellini, escultor y orfebre florentino.

1856.- Marcelino Menéndez y Pelayo, polígrafo español.

1901.- Leopoldo III, rey de Bélgica.

.- André Malraux, escritor y político francés.

1912.- Alfredo Stroessner, político y militar paraguayo.

1921.- Charles Bronson, actor estadounidense.

1931.- Monica Vitti, actriz italiana.

1932.- Albert Reynolds, exprimer ministro irlandés.

1933.- Michael Dukakis, político de EE. UU.

1945.- Jorge Dezcallar de Mazarredo, diplomático español.

1946.- Manuel Patarroyo, médico colombiano.

1973.- Ana Belén García Milán, Ana Milán, actriz y presentadora española.

1976.- Marta Domínguez, atleta española.

1995.- Kendall Nicole Jenner, Kendall Jenne», modelo y empresaria estadounidense.

El 3 de noviembre murieron:

1873.- Antonio de los Ríos Rosas, político español.

1931.- Juan Zorrilla San Martin, poeta uruguayo.

1940.- Manuel Azaña Díaz, expresidente de la República española.

1949.- Salomón Guggenheim, mecenas estadounidense.

1954.- Henri Matisse, pintor francés.

1992.- Armando Tejada Gómez, poeta y folclorista argentino.

1996.- Jean Bedel Bokassa, expresidente de la República Centroafricana y autoproclamado emperador.

1997.- Edmond de Rothschild, banquero multimillonario francés.

2006.- Paul Mauriat, director francés de orquesta.

2009.- Francisco Ayala García-Duarte, escritor español.

2010.- Víktor Chernomirdin, exprimer ministro ruso.

2018.- Sandra Locke, actriz estadounidense. EFE

