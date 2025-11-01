Tal día como HOY 2 de noviembre

Cumpleaños de HOYTal día como HOY 2 de noviembre
Hoy cumple años:
Sofía de Grecia, reina consorte de España hasta 2014, 2 de noviembre de 1938: 86 años.
Las efemérides del día:
1789.- La Asamblea Nacional francesa decreta la nacionalización de los bienes del clero.
1907.- Rudyard Kipling, Premio Nobel de Literatura.
1917.- Declaración de Balfour: El Gobierno británico se compromete a apoyar el asentamiento del pueblo judío en Palestina.
1926.- León Trotski es desterrado a Siberia por José Stalin.
1930.- Coronación de Haile Selassie como emperador de Etiopía.
1948.- Harry S. Truman, elegido presidente de Estados Unidos.
1955.- Los investigadores estadounidenses Carlton-Schwerdt y Schaffer obtienen en forma cristalina el virus que causa la poliomielitis.
1956.- El ejército soviético reprime la insurrección húngara de octubre. Imre Nagy es detenido y más tarde ejecutado.
1962.- El presidente John F. Kennedy informa de que las bases soviéticas en Cuba han sido desmanteladas.
1964.- El príncipe Faisal, proclamado rey de Arabia Saudí tras la abdicación de su hermano Saud.
1975.- Asesinado en Ostia (Italia) el director cinematográfico y escritor italiano Pier Paolo Passolini.
1976.- El demócrata Jimmy Carter, elegido 39 presidente de Estados Unidos con el 50,1 % de los votos.
1983.- Se celebra en Sudáfrica el referéndum para la reforma de la Constitución que amplía los derechos políticos de asiáticos y mestizos, pero no de los negros.
1984.- Regresa a la URSS, de donde había huido, la hija única de José Stalin, Svetlana, tras haber permanecido 17 años en Estados Unidos.
1987.- Zhao Ziyang, confirmado como secretario general del Partido Comunista chino.
1990.- Nueva Constitución para Mozambique que consagra el multipartidismo y la economía de mercado.
1999.- Un exempleado mata a siete personas en una oficina de la compañía «Xerox» en Honolulu (Hawai, EEUU).
2001.- EEUU bloquea las cuentas de 28 organizaciones terroristas extranjeras, entre ellas ETA, en el marco de la lucha internacional contra el terrorismo.
.- El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia condena a cinco serbobosnios por crímenes contra la humanidad.
2004.- Se celebran elecciones presidenciales en EEUU y George W.Bush es reelegido.
2006.- El Congreso de los Diputados aprueba la reforma del Estatuto de Andalucía.
.- Un inversor mexicano compra el Cuadro «No 5, 1948» de Jackson Pollock y bate el precio récord del mundo al pagar 109 millones de euros.
El 2 de noviembre nacieron:
1906.- Luchino Visconti, cineasta italiano.
1913.- Burt Lancaster, actor estadounidense.
.- Carmen Amaya y Amaya, bailarina española.
1921.- Fernando Sáez, pintor español.
1925.- Modesto Cuixart, pintor español.
1929.- Richard E. Taylor, científico canadiense, Premio Nobel de Física 1990.
1934.- Enrique Collar, exfutbolista español.
1937.- María Fernanda D'Ocón, actriz española.
1938.- Sofía de Grecia, Reina de España.
1946.- Alan Jones, piloto automovilista australiano de Fórmula 1.
1960.- Said Aouita, atleta marroquí.
1963.- Calixto Bieito, dramaturgo español.
El 2 de noviembre murieron:
1781.- José Francisco de Isla, escritor jesuita español.
1950.- George Bernard Shaw, escritor irlandés, Premio Nobel 1925.
1975.- Pier Paolo Pasolini, cineasta italiano.
1994.- Richard Pottier, realizador cinematográfico francés.
2001.- Emiliano José Alfaro Arregui, militar español.
2002.- Enrique Sarasola, empresario español.
2003.- Fernando Vizcaíno Casas, escritor y abogado español.
2004.- Theo van Gogh, cineasta holandés.
2005.- José Eneriz Lizarriturri, periodista español.
2007.- Igor Moiseyev, coreógrafo ruso.
2008.- Justo Ojeda, empresario taurino español.
2009.- José Luis López Vázquez, actor español.
2010.- Adrián Gómez, banderillero español.