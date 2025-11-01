Tal día como HOY 2 de noviembre

Hoy cumple años:

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1789.- La Asamblea Nacional francesa decreta la nacionalización de los bienes del clero.

1907.- Rudyard Kipling, Premio Nobel de Literatura.

1917.- Declaración de Balfour: El Gobierno británico se compromete a apoyar el asentamiento del pueblo judío en Palestina.

1926.- León Trotski es desterrado a Siberia por José Stalin.

1930.- Coronación de Haile Selassie como emperador de Etiopía.

1948.- Harry S. Truman, elegido presidente de Estados Unidos.

1955.- Los investigadores estadounidenses Carlton-Schwerdt y Schaffer obtienen en forma cristalina el virus que causa la poliomielitis.

1956.- El ejército soviético reprime la insurrección húngara de octubre. Imre Nagy es detenido y más tarde ejecutado.

1962.- El presidente John F. Kennedy informa de que las bases soviéticas en Cuba han sido desmanteladas.

1964.- El príncipe Faisal, proclamado rey de Arabia Saudí tras la abdicación de su hermano Saud.

1975.- Asesinado en Ostia (Italia) el director cinematográfico y escritor italiano Pier Paolo Passolini.

1976.- El demócrata Jimmy Carter, elegido 39 presidente de Estados Unidos con el 50,1 % de los votos.

1983.- Se celebra en Sudáfrica el referéndum para la reforma de la Constitución que amplía los derechos políticos de asiáticos y mestizos, pero no de los negros.

1984.- Regresa a la URSS, de donde había huido, la hija única de José Stalin, Svetlana, tras haber permanecido 17 años en Estados Unidos.

1987.- Zhao Ziyang, confirmado como secretario general del Partido Comunista chino.

1990.- Nueva Constitución para Mozambique que consagra el multipartidismo y la economía de mercado.

1999.- Un exempleado mata a siete personas en una oficina de la compañía «Xerox» en Honolulu (Hawai, EEUU).

2001.- EEUU bloquea las cuentas de 28 organizaciones terroristas extranjeras, entre ellas ETA, en el marco de la lucha internacional contra el terrorismo.

.- El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia condena a cinco serbobosnios por crímenes contra la humanidad.

2004.- Se celebran elecciones presidenciales en EEUU y George W.Bush es reelegido.

2006.- El Congreso de los Diputados aprueba la reforma del Estatuto de Andalucía.

.- Un inversor mexicano compra el Cuadro «No 5, 1948» de Jackson Pollock y bate el precio récord del mundo al pagar 109 millones de euros.

El 2 de noviembre nacieron:

1906.- Luchino Visconti, cineasta italiano.

1913.- Burt Lancaster, actor estadounidense.

.- Carmen Amaya y Amaya, bailarina española.

1921.- Fernando Sáez, pintor español.

1925.- Modesto Cuixart, pintor español.

1929.- Richard E. Taylor, científico canadiense, Premio Nobel de Física 1990.

1934.- Enrique Collar, exfutbolista español.

1937.- María Fernanda D'Ocón, actriz española.

1938.- Sofía de Grecia, Reina de España.

1946.- Alan Jones, piloto automovilista australiano de Fórmula 1.

1960.- Said Aouita, atleta marroquí.

1963.- Calixto Bieito, dramaturgo español.

El 2 de noviembre murieron:

1781.- José Francisco de Isla, escritor jesuita español.

1950.- George Bernard Shaw, escritor irlandés, Premio Nobel 1925.

1975.- Pier Paolo Pasolini, cineasta italiano.

1994.- Richard Pottier, realizador cinematográfico francés.

2001.- Emiliano José Alfaro Arregui, militar español.

2002.- Enrique Sarasola, empresario español.

2003.- Fernando Vizcaíno Casas, escritor y abogado español.

2004.- Theo van Gogh, cineasta holandés.

2005.- José Eneriz Lizarriturri, periodista español.

2007.- Igor Moiseyev, coreógrafo ruso.

2008.- Justo Ojeda, empresario taurino español.

2009.- José Luis López Vázquez, actor español.

2010.- Adrián Gómez, banderillero español.