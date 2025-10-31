Tal día como HOY 1 de noviembre

R. H. Viernes, 31 de octubre 2025, 15:56 Compartir

Hoy cumple años:

Ignacio Fornés Olmo, 'Nach', rapero, 1 de octubre de 1974.

Dani Guillén, futbolista, 1 de octubre de 1984.

Juan López Lago, periodista de HOY de Región, 1 de octubre de 1974.

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1777.- Firma, en el palacio de La Granja (Segovia), del tratado de límites entre España y Portugal sobre las posesiones en territorio americano.

1792.- Aparece el primer número del «Diario de Barcelona».

1823.- Fernando VII anula todas las leyes del trienio liberal.

1833.- Proclama de Carlos María Isidro reivindicando sus derechos al trono de España, origen de las guerras carlistas.

1883.- Primer ensayo en Madrid de comunicación telefónica. La conexión se efectúa entre el Palacio Real y los Ministerios.

1901.- Constituida la Sociedad General de Autores de España.

1908.- La fábrica Ford Motor Company de Detroit (EEUU) saca al mercado el primer modelo de automóvil biplaza «Ford T» 333.

1910.- Sale el primer número de «El Debate», publicado hasta 1936 y sustituido por el diario «YA».

1928.- Entra en vigor el primer Plan Quinquenal de la URSS, con la colectivización masiva de la agricultura y la industria pesada.

1931.- El Gobierno republicano español reconoce el derecho de voto a las mujeres.

1936.- Franco toma posesión en Burgos de la Jefatura del Estado español, que dos días antes le había otorgado la Junta de Defensa Nacional.

1938.- El Ejército alemán ocupa el territorio de los Sudetes.

1939.- Las tropas alemanas ocupan Varsovia y capitula la última base militar polaca.

1946.- Juicio de Nuremberg: doce acusados son condenados a muerte y tres a cadena perpetua.

1949.- Mao Tse-tung proclama la República Popular China con capital en Pekín.

1954.- Comienza la guerra de liberación de Argelia frente a la ocupación francesa.

1960.- Nigeria, colonia británica, se proclama independiente.

1965.- Pablo VI viaja a EEUU y se convierte en el primer Papa que visita este país.

1969.- Primer vuelo supersónico del avión franco-británico de pasajeros «Concorde».

1982.- El democristiano Helmut Kohl sucede al socialdemócrata Helmut Schmidt al frente del Gobierno de la RFA.

1984.- El exministro Marcelino Oreja asume la Secretaría General del Consejo de Europa, el primer español que accede al cargo.

1985.- Cincuenta muertos y 100 heridos en un ataque aéreo israelí contra el cuartel general de la OLP en Túnez.

1988.- Mijail Gorbachov, elegido por unanimidad Jefe del Estado soviético.

1990.- El Soviet Supremo de la URSS aprueba la Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia.

1995.- El Partido Socialista, liderado por Antonio Guterres, gana las presidenciales portuguesas.

1999.- Se constituye en Yakarta el primer Parlamento elegido democráticamente en Indonesia tras 32 años de dictadura de Suharto.

2004.- Entra en vigor una de las mayores reformas del Código Penal español.

2006.- El Ejército israelí concluye su retirada del sur del Líbano.

2011.- Ekin, formación heredera de la ilegalizada KAS, anuncia su disolución en Gara.

2015.- Asesinadas 9 personas y otras 7 heridas en un centro universitario de Oregón, EEUU. El autor de los disparos fue abatido por la Policía.

2016.- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anuncia su dimisión, tras perder la votación sobre la celebración de un congreso exprés y se acuerda la creación de una gestora.

2017.- Jornada del referéndum independentista en Cataluña, suspendido por el Tribunal Constitucional.

El 1 de octubre nacieron:

1861.- Frederich Remington, escultor y pintor estadounidense.

1889.- Carlos Acuña Núñez, escritor chileno.

1909.- Miquel Batllori, jesuita e historiador español.

1923.- Walter Matthau, actor estadounidense.

1924.- James Carter, expresidente de EEUU.

1934.- Emilio Botín-Sanz de Sautuola, banquero español.

1935.- Julie Andrews, actriz y cantante estadounidense.

1947.- Francisco Álvarez-Cascos, exministro español.

1956.- Theresa May, primera ministra británica.

El 1 de octubre murieron:

1578.- Juan de Austria, vencedor en la Batalla de Lepanto. (Hijo ilegitimo de Carlos I y hermano de Felipe II).

1684.- Pierre Corneille, dramaturgo francés.

1864.- Juan José Flores, militar ecuatoriano, fundador de la República.

1992.- Petra Kelly, política y ecologista alemana.

1999.- Juan de Arespacochaga, político español y exalcalde de Madrid.

2000.- Rodolfo Bay, fundador y presidente de Spantax.

2002.- Walter Annenberg, magnate estadounidense de prensa.

2004.- Richard Avedon, fotógrafo estadounidense. EFE

