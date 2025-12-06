Tal día como HOY 7 de diciembre

Hoy cumple años:

Bertín Osborne, cantante y presentador de televisión, 7 de diciembre de 1953.

Martina Klein, modelo y presentadora de televisión, 7 de diciembre de 1976.

1493.- Colón funda en la isla La Española la primera ciudad occidental del nuevo mundo: la Isabela (actual Santo Domingo), en honor a la reina de España.

1545.- Juan de Carvajal funda El Tocuyo (Venezuela)

1716.- Aplicación por primera vez en España de la franquicia postal, creada para las cartas de los Ministerios y Tribunales de Madrid.

1835.- Inauguración de la primera línea férrea alemana, de Nuremberg a Furth, con 6 kilómetros de recorrido.

1842.- Primer concierto de la Orquesta Filarmónica de Nueva York.

1896.- Guerra de Cuba. Muere el patriota cubano Antonio Maceo en el combate de Punta Brava.

1916.- I Guerra Mundial: Fuerzas alemanas del mariscal Mackensen entran en Bucarest.

1918.- Agitación revolucionaria en Berlín. Los espartaquistas llaman a la insurrección.

1923.- Ley que establece en España los parques nacionales.

1937.- La República autoriza el culto católico en España, con carácter privado.

1939.- Rusia desencadena una gran ofensiva y conquistan varias ciudades finlandesas.

1941.- II Guerra Mundial. Ataque aeronaval japonés a Pearl Harbour, sin previa declaración de guerra, en el que murieron 2.400 estadounidenses, con lo que Japón entra en guerra.

.- II Guerra Mundial. Panamá declara la guerra a Japón.

1943.- Josip Broz «Tito» forma su propio Gobierno en Yugoslavia.

1945.- Japón emprende la reforma de los grandes latifundios feudales.

1958.- Rómulo Betancourt es elegido presidente de Venezuela

1961.- Se promulgan en España las normas de aplicación del Seguro de Desempleo.

1972.- Despega el Apolo XVII, último vuelo tripulado estadounidense a la Luna.

1980.- El general Ramalho Eanes, reelegido presidente de Portugal.

1982.- Se utiliza por primera vez una inyección letal para ejecutar la pena de muerte en Texas (EE.UU.)

1983.- Chocan en la pista de despegue del aeropuerto de Barajas un Boeing 727 de Iberia y un DC 9 de Aviaco, tragedia en la que mueren 93 de los 135 pasajeros.

1984.- Camilo José Cela es galardonado con el Premio Nacional de Literatura por su novela «Mazurca para dos muertos».

1985.- Clausura en el Vaticano del Sínodo de Obispos, con discurso del Papa y decisión de adoptar un catecismo único.

.- La reina Sofía de España llega a México en solidaridad para solidarizarse con los damnificados por el terremoto que asoló la ciudad.

1986.- Reagan asume en un mensaje radiofónico la responsabilidad del «Irangate».

1987.- Juan Pablo II y el patriarca de Constantinopla, Dimitrius I, firman en el Vaticano una declaración en la que expresan su deseo de llegar a la unidad.

1988.- Gorbachov anuncia en la Asamblea de la ONU una reducción unilateral de los efectivos militares soviéticos en Europa.

1995.- Una sonda lanzada desde la nave espacial estadounidense Galileo atraviesa la atmósfera de Júpiter.

1996.- Regresan los cinco astronautas tras batir todas las marcas de permanencia orbital del programa Shuttle de transbordadores espaciales: 17 días, 15 horas y 53 minutos.

2003.- El partido Rusia Unida del primer ministro Putin gana las elecciones parlamentarias.

.- El expresidente de Nicaragua Arnoldo Alemán condenado a 20 años de prisión por corrupción.

.- La Unesco declara el Carnaval de Barranquilla Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

2004.- Hamid Karzai asume la Presidencia de Afganistán tras 25 años de guerra.

2005.- El exgeneral croata Ante Gotovina, uno de los criminales de guerra más buscados por el TPIY, detenido en Tenerife (España).

.- La Corte de Apelación de Santiago despoja de su impunidad al exdictador chileno Augusto Pinochet por la Operación Colombo.

2010.- El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, que ha revelado miles de documentos confidenciales estadounidenses, detenido en Inglaterra por supuestos delitos de agresión sexual.

2011.- La Caja de Ahorros del Mediterráneo, nacionalizada por la crisis, adjudicada al Banco de Sabadell.

2012.- El líder de Hamás, Jaled Meshal, viaja a Gaza y hace una histórica visita al poner pie por primera vez en Palestina tras 45 años exiliado.

2013.-La policía ucraniana acordona el edificio de la TV en Kiev.

El 7 de diciembre nacieron:

1542.- María Estuardo, reina de Escocia y de Francia.

1863.- Pietro Mascagni, músico italiano.

1921.- Thilda Thamar, actriz argentina.

1924.- Mario Soares, expresidente de Portugal.

1928.- Noam Chomsky, lingüista y escritor estadounidense.

1936.- Armando Manzanero, compositor y cantante mexicano.

1953.- Bertín Osborne, cantante español.

1956.- Larry Bird, baloncestista estadounidense.

1957.- Violeta Cela, actriz española.

El 7 de diciembre murieron:

1847.- Francisco Manuel Sánchez de Tagle, poeta mexicano.

1894.- Fernando de Lesseps, ingeniero francés.

1942.- Manuel García Morente, filósofo español.

1947.- Tristán Bernard, escritor francés.

1971.- Fernando Quiroga, cardenal español.

1975.- Thornton Wilder, escritor estadounidense.

1985.- Robert Graves, escritor británico.

1996.- José Donoso, escritor chileno.

2004.- María Rosa Gallo, actriz argentina.

2007.- Sebastiá Sorbías, escritor español.

