Tal día como HOY 4 de diciembre

José Luis Quintana Álvarez, actual delegado del Gobierno en Extremadura. Exconsejero de la Junta y exalcalde de Don Benito, 4 de diciembre de 1960.

Las efemérides del día:

1808.- Guerra de la Independencia. Napoleón entra en Madrid.

1816.- Estreno de la ópera «Otelo», de Rossini, en Nápoles.

1870.- Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II de Italia, acepta oficialmente su designación para ocupar el trono de España.

1876.- Se crea en Bruselas la compañía de coches cama Wagons-Lits.

1888.- El inventor e industrial estadounidense G.Eastman patenta la cámara Kodak, que puso la fotografía al alcance de todos.

1917.- Finlandia se declara Estado independiente.

1920.- El presidente de EEUU, Thomas Woodrow Wilson, recibe el Nobel de la Paz 1919.

1940.- II Guerra Mundial: Reino Unido moviliza a las mujeres.

1959.- Revienta el muro de la presa de Malpasset (sur de Francia): Más de 400 muertos.

1978.- Aprobada la primera Ley de Partidos Políticos (derogada el 27 junio 2002 por una nueva, constitucional). Dos días después, la Constitución es ratificada en referéndum.

1980.- Mueren en un sabotaje a su avión el primer ministro Francisco Sa Carneiro y el ministro de Defensa Adelino Amaro da Costa y cinco personas más.

1992.- El Gobierno nombra Conde de Barcelona a don Juan de Borbón, capitán general honorífico de la Armada.

.- Tropas estadounidenses, autorizadas por la ONU, llegan a Somalia para pacificar el país.

2002.- Científicos catalanes presentan un estudio internacional que demuestra que el hombre y el ratón tienen en común el 99% de sus genes.

2003.- EEUU suprime los aranceles a la importación de acero.

.- Arrestado en Mont de Marsan (suroeste de Francia) el presunto jefe militar de ETA, Ibón Fernández de Iradi «Susper».

2009.- Santiago Mainar, condenado a 20 años y nueve meses de prisión por el asesinato del alcalde de Fago Miguel Grima (2007).

.- La OTAN respalda el plan para Afganistán del presidente Obama, con el envío de un mínimo de 7.000 soldados adicionales al país en 2010.

2010.- El Gobierno español declara el estado de alarma, por primera vez en la democracia, por el plante masivo de controladores aéreos.

2012.- El tifón «Bopha» toca las costas de Filipinas y en tres días deja más de 1.000 muertos y 800 desaparecidos.

2013.-Hallan en Atapuerca (Burgos), ADN humano de 400.000 años, el más antiguo conocido.

2014.-La guerrilla islamista chechena vuelve a atacar Grozni.

.-Excarcelados los históricos etarras «Santi Potros» y Plazaola de acuerdo con nueva normativa europea

2015.- Mueren 16 personas en un ataque con cócteles molotov contra un restaurante y club nocturno en El Cairo.

2016.- Matero Renzi anuncia su dimisión como primer ministro italiano tras perder el referéndum sobre la reforma de la Constitución.

.- El ecologista Alexander Van der Bellen vence en las presidenciales de Austria.

2017.- El Tribunal Supremo de EEUU autoriza la aplicación integral del tercer veto migratorio del presidente Donald Trump.

2018.- El Gobierno francés congela los precios del gas, electricidad y carburantes para calmar la protesta de los «chalecos amarillos».

El 4 de diciembre nacieron:

1875.- Rainer María Rilke, escritor checo.

1892.- Francisco Franco Bahamonde, Jefe del Estado español de la dictadura (1939-1975).

1898.- Xavier Zubiri, ensayista y filósofo español.

1913.- Matías Prats Cañete, periodista español.

1924.- Feliciano Fuster, ingeniero industrial y empresario español.

1927.- Rafael Sánchez Ferlosio, escritor español.

1945.- María Isabel Llaudés «Karina», cantante española.

1949.- Jeff Bridges, actor estadounidense.

1951.- Julio Robles, torero español.

1954.- Alfredo Evangelista, boxeador uruguayo nacionalizado español.

1965.- Álex de la Iglesia, cineasta.

El 4 de diciembre murieron:

1642.- Cardenal Richelieu, estadista francés.

1679.- Thomas Hobbes, filósofo inglés.

1951.- Pedro Salinas, poeta español.

1980.- Francisco Sa Carneiro, primer ministro de Portugal.

1984.- John Rock, científico estadounidense, descubridor de la píldora anticonceptiva femenina.

1987.- Rouben Mamoulian, cineasta estadounidense.

1993.- Frank Zappa, músico y cineasta estadounidense.

1995.- Robert Parrish, editor, cineasta y actor estadounidense.

2007.- Carlos «Patato» Valdés, músico cubano.

2009.- Jordi Solé Tura, político, uno de los «padres de la Constitución» española.

2014.-Andrea D'Odorico, escenógrafo italiano.

2015.- Jaime Camino, director de cine.

.- Robert Loggia, actor estadounidense.

2016.- Ferreira Gullar, poeta brasileño.

