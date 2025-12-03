Tal día como HOY 4 de diciembre

Cumpleaños de HOYTal día como HOY 4 de diciembre
R. H.
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:45
Hoy cumple años:
José Luis Quintana Álvarez, actual delegado del Gobierno en Extremadura. Exconsejero de la Junta y exalcalde de Don Benito, 4 de diciembre de 1960.
1808.- Guerra de la Independencia. Napoleón entra en Madrid.
1816.- Estreno de la ópera «Otelo», de Rossini, en Nápoles.
1870.- Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II de Italia, acepta oficialmente su designación para ocupar el trono de España.
1876.- Se crea en Bruselas la compañía de coches cama Wagons-Lits.
1888.- El inventor e industrial estadounidense G.Eastman patenta la cámara Kodak, que puso la fotografía al alcance de todos.
1917.- Finlandia se declara Estado independiente.
1920.- El presidente de EEUU, Thomas Woodrow Wilson, recibe el Nobel de la Paz 1919.
1940.- II Guerra Mundial: Reino Unido moviliza a las mujeres.
1959.- Revienta el muro de la presa de Malpasset (sur de Francia): Más de 400 muertos.
1978.- Aprobada la primera Ley de Partidos Políticos (derogada el 27 junio 2002 por una nueva, constitucional). Dos días después, la Constitución es ratificada en referéndum.
1980.- Mueren en un sabotaje a su avión el primer ministro Francisco Sa Carneiro y el ministro de Defensa Adelino Amaro da Costa y cinco personas más.
1992.- El Gobierno nombra Conde de Barcelona a don Juan de Borbón, capitán general honorífico de la Armada.
.- Tropas estadounidenses, autorizadas por la ONU, llegan a Somalia para pacificar el país.
2002.- Científicos catalanes presentan un estudio internacional que demuestra que el hombre y el ratón tienen en común el 99% de sus genes.
2003.- EEUU suprime los aranceles a la importación de acero.
.- Arrestado en Mont de Marsan (suroeste de Francia) el presunto jefe militar de ETA, Ibón Fernández de Iradi «Susper».
2009.- Santiago Mainar, condenado a 20 años y nueve meses de prisión por el asesinato del alcalde de Fago Miguel Grima (2007).
.- La OTAN respalda el plan para Afganistán del presidente Obama, con el envío de un mínimo de 7.000 soldados adicionales al país en 2010.
2010.- El Gobierno español declara el estado de alarma, por primera vez en la democracia, por el plante masivo de controladores aéreos.
2012.- El tifón «Bopha» toca las costas de Filipinas y en tres días deja más de 1.000 muertos y 800 desaparecidos.
2013.-Hallan en Atapuerca (Burgos), ADN humano de 400.000 años, el más antiguo conocido.
2014.-La guerrilla islamista chechena vuelve a atacar Grozni.
.-Excarcelados los históricos etarras «Santi Potros» y Plazaola de acuerdo con nueva normativa europea
2015.- Mueren 16 personas en un ataque con cócteles molotov contra un restaurante y club nocturno en El Cairo.
2016.- Matero Renzi anuncia su dimisión como primer ministro italiano tras perder el referéndum sobre la reforma de la Constitución.
.- El ecologista Alexander Van der Bellen vence en las presidenciales de Austria.
2017.- El Tribunal Supremo de EEUU autoriza la aplicación integral del tercer veto migratorio del presidente Donald Trump.
2018.- El Gobierno francés congela los precios del gas, electricidad y carburantes para calmar la protesta de los «chalecos amarillos».
El 4 de diciembre nacieron:
1875.- Rainer María Rilke, escritor checo.
1892.- Francisco Franco Bahamonde, Jefe del Estado español de la dictadura (1939-1975).
1898.- Xavier Zubiri, ensayista y filósofo español.
1913.- Matías Prats Cañete, periodista español.
1924.- Feliciano Fuster, ingeniero industrial y empresario español.
1927.- Rafael Sánchez Ferlosio, escritor español.
1945.- María Isabel Llaudés «Karina», cantante española.
1949.- Jeff Bridges, actor estadounidense.
1951.- Julio Robles, torero español.
1954.- Alfredo Evangelista, boxeador uruguayo nacionalizado español.
1965.- Álex de la Iglesia, cineasta.
El 4 de diciembre murieron:
1642.- Cardenal Richelieu, estadista francés.
1679.- Thomas Hobbes, filósofo inglés.
1951.- Pedro Salinas, poeta español.
1980.- Francisco Sa Carneiro, primer ministro de Portugal.
1984.- John Rock, científico estadounidense, descubridor de la píldora anticonceptiva femenina.
1987.- Rouben Mamoulian, cineasta estadounidense.
1993.- Frank Zappa, músico y cineasta estadounidense.
1995.- Robert Parrish, editor, cineasta y actor estadounidense.
2007.- Carlos «Patato» Valdés, músico cubano.
2009.- Jordi Solé Tura, político, uno de los «padres de la Constitución» española.
2014.-Andrea D'Odorico, escenógrafo italiano.
2015.- Jaime Camino, director de cine.
.- Robert Loggia, actor estadounidense.
2016.- Ferreira Gullar, poeta brasileño.