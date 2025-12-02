Tal día como HOY 3 de diciembre

Cumpleaños de HOYTal día como HOY 3 de diciembre
Hoy cumple años:
David Villa Sánchez, exfutbolista, 3 de diciembre de 1981
Fue noticia
Hace 25 años:
Hace 50 años:
Hace 75 años:
Las efemérides del día:
1810.- Los ingleses se apoderan de la isla Mauricio, en el Océano Índico.
1842.- Espartero ordena el bombardeo de Barcelona para acabar con la sublevación contra su Gobierno.
1926.- Se estrena de la zarzuela «El huésped del Sevillano», del maestro Guerrero, en el teatro Apolo, de Madrid.
1928.- El Gobierno español dona a la Universidad de Madrid los terrenos de «La Moncloa» para la construcción de la Ciudad Universitaria.
1950.- Las fuerzas de la ONU se retiran de Corea.
1967.- El médico sudafricano Christian Barnard realiza el primer trasplante mundial de corazón en Ciudad del Cabo .
1969.- La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba el plan de paz del presidente Richard Nixon para Vietnam.
1970.- Comienza el «proceso de Burgos» contra militantes de ETA, que acabó el 28 de diciembre con nueve sentencias de muerte, 500 años de prisión, multas por valor de 1.500.000 pesetas y una absolución. El general Franco indultó dos días después a los condenados a la pena capital.
1984.- Mueren 3.000 personas por un escape de gas tóxico en una fábrica de la ciudad india de Bhopal.
1989.- Finaliza la «guerra fría» tras la histórica reunión de dos días entre George Bush y Mijail Gorbachov celebrada en Malta, en la que ambos anunciaron un proceso de desarme.
1991.- El Gobierno de Kenia acepta la legalización de los partidos de la oposición tras décadas de partido único.
1992.- El petrolero griego «Mar Egeo» sufre un accidente frente a Coruña y provoca una catástrofe ecológica en cuatro rías gallegas.
1997.- Ciento veinticinco países suscriben en Ottawa la Convención sobre la prohibición del uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas contra personas.
2008.- ETA asesina a tiros a Ignacio Uría Mendizabal, empresario constructor de la línea vasca del tren de alta velocidad.
.- Más de un centenar de países firman en Oslo el tratado que prohíbe las bombas de racimo.
2009.- Un atentado suicida en la capital de Somalia causa la muerte de 15 personas. Entre las víctimas figuran tres ministros.
2013.- La Justicia de EEUU dictamina que la ciudad de Detroit puede ampararse en la ley de bancarrota.
2015.- El atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius es condenado por el asesinato de su novia y volverá a prisión al menos 15 años.
2016.- Fallecen 36 personas en un almacén donde se celebraba un concierto en Oakland (California, EEUU).
2018.- La nave Soyuz MS-11, con tres expedicionarios a bordo, es lanzada desde el cosmódromo de Baikonur (Kazajistán) rumbo a la Estación Espacial Internacional.
El 3 de diciembre nacieron:
1904.- Roberto Marinho, empresario brasileño, presidente del grupo de comunicación O Globo.
1915.- Manuel Tuñón de Lara, historiador español.
1917.- Manuel Solís Palma, político y ex presidente de Panamá.
1928.- Bárbara Probst Solomon, escritora estadounidense.
1930.- Jean-Luc Godard, director de cine francés.
1934.- Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso.
1942.- José Menese, cantaor español.
1944.- Salvador Moncada, médico e investigador hondureño.
1950.- Alberto Juantorena, atleta cubano.
1960.- Daryl Hannah, actriz estadounidense.
1961.- Antonio Canales, bailarín y coreógrafo español.
.- Julianne Moore, actriz estadounidense.
1969.- Francisco Roncero, cocinero español.
1981.- David Villa Sánchez, futbolista español.
1985.- Amanda Seyfried, actriz y cantante estadounidense.
El 3 de diciembre murieron:
1894.- Robert Louis Stevenson, novelista escocés.
1919.- Pierre Auguste Renoir, pintor francés.
1989.- Fernando Martín, jugador español de baloncesto.
1992.- Luis Alcoriza, cineasta español.
1993.- Fernando Sagaseta, político español.
1995.- Josep Bartolí, pintor expresionista español.
2002.- Ivan Illich, filósofo austriaco pionero de la «teología de la liberación».
2003.- Dulce Chacón, escritora española.
2005.- Jaime Lozada Perdomo, político colombiano asesinado.
2007.- Sergio Gómez, cantante mexicano asesinado.
2012.- Enric Lluch i Martín, geógrafo español.
.- Luis Lázaro, guionistas, dramaturgo y actor español.
2013.- Ahmed Fuad Negm, poeta egipcio.
.- Fernando Argenta, presentador de espacios de música clásica.
2014.- Manuel de Céspedes, religioso cubano.
2015.- Scott Weiland, músico estadounidense.
2017.- John Anderson, congresista de EE.UU.
.- Patrick Henry, asesino francés.
.- Manuel Rodríguez Moldes, pintor español.