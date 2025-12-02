Tal día como HOY 3 de diciembre

R. H. Martes, 2 de diciembre 2025, 15:44 Comenta Compartir

Hoy cumple años:

David Villa Sánchez, exfutbolista, 3 de diciembre de 1981

1810.- Los ingleses se apoderan de la isla Mauricio, en el Océano Índico.

1842.- Espartero ordena el bombardeo de Barcelona para acabar con la sublevación contra su Gobierno.

1926.- Se estrena de la zarzuela «El huésped del Sevillano», del maestro Guerrero, en el teatro Apolo, de Madrid.

1928.- El Gobierno español dona a la Universidad de Madrid los terrenos de «La Moncloa» para la construcción de la Ciudad Universitaria.

1950.- Las fuerzas de la ONU se retiran de Corea.

1967.- El médico sudafricano Christian Barnard realiza el primer trasplante mundial de corazón en Ciudad del Cabo .

1969.- La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba el plan de paz del presidente Richard Nixon para Vietnam.

1970.- Comienza el «proceso de Burgos» contra militantes de ETA, que acabó el 28 de diciembre con nueve sentencias de muerte, 500 años de prisión, multas por valor de 1.500.000 pesetas y una absolución. El general Franco indultó dos días después a los condenados a la pena capital.

1984.- Mueren 3.000 personas por un escape de gas tóxico en una fábrica de la ciudad india de Bhopal.

1989.- Finaliza la «guerra fría» tras la histórica reunión de dos días entre George Bush y Mijail Gorbachov celebrada en Malta, en la que ambos anunciaron un proceso de desarme.

1991.- El Gobierno de Kenia acepta la legalización de los partidos de la oposición tras décadas de partido único.

1992.- El petrolero griego «Mar Egeo» sufre un accidente frente a Coruña y provoca una catástrofe ecológica en cuatro rías gallegas.

1997.- Ciento veinticinco países suscriben en Ottawa la Convención sobre la prohibición del uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas contra personas.

2008.- ETA asesina a tiros a Ignacio Uría Mendizabal, empresario constructor de la línea vasca del tren de alta velocidad.

.- Más de un centenar de países firman en Oslo el tratado que prohíbe las bombas de racimo.

2009.- Un atentado suicida en la capital de Somalia causa la muerte de 15 personas. Entre las víctimas figuran tres ministros.

2013.- La Justicia de EEUU dictamina que la ciudad de Detroit puede ampararse en la ley de bancarrota.

2015.- El atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius es condenado por el asesinato de su novia y volverá a prisión al menos 15 años.

2016.- Fallecen 36 personas en un almacén donde se celebraba un concierto en Oakland (California, EEUU).

2018.- La nave Soyuz MS-11, con tres expedicionarios a bordo, es lanzada desde el cosmódromo de Baikonur (Kazajistán) rumbo a la Estación Espacial Internacional.

El 3 de diciembre nacieron:

1904.- Roberto Marinho, empresario brasileño, presidente del grupo de comunicación O Globo.

1915.- Manuel Tuñón de Lara, historiador español.

1917.- Manuel Solís Palma, político y ex presidente de Panamá.

1928.- Bárbara Probst Solomon, escritora estadounidense.

1930.- Jean-Luc Godard, director de cine francés.

1934.- Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso.

1942.- José Menese, cantaor español.

1944.- Salvador Moncada, médico e investigador hondureño.

1950.- Alberto Juantorena, atleta cubano.

1960.- Daryl Hannah, actriz estadounidense.

1961.- Antonio Canales, bailarín y coreógrafo español.

.- Julianne Moore, actriz estadounidense.

1969.- Francisco Roncero, cocinero español.

1981.- David Villa Sánchez, futbolista español.

1985.- Amanda Seyfried, actriz y cantante estadounidense.

El 3 de diciembre murieron:

1894.- Robert Louis Stevenson, novelista escocés.

1919.- Pierre Auguste Renoir, pintor francés.

1989.- Fernando Martín, jugador español de baloncesto.

1992.- Luis Alcoriza, cineasta español.

1993.- Fernando Sagaseta, político español.

1995.- Josep Bartolí, pintor expresionista español.

2002.- Ivan Illich, filósofo austriaco pionero de la «teología de la liberación».

2003.- Dulce Chacón, escritora española.

2005.- Jaime Lozada Perdomo, político colombiano asesinado.

2007.- Sergio Gómez, cantante mexicano asesinado.

2012.- Enric Lluch i Martín, geógrafo español.

.- Luis Lázaro, guionistas, dramaturgo y actor español.

2013.- Ahmed Fuad Negm, poeta egipcio.

.- Fernando Argenta, presentador de espacios de música clásica.

2014.- Manuel de Céspedes, religioso cubano.

2015.- Scott Weiland, músico estadounidense.

2017.- John Anderson, congresista de EE.UU.

.- Patrick Henry, asesino francés.

.- Manuel Rodríguez Moldes, pintor español.

