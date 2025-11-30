Tal día como HOY 1 de diciembre

Hoy cumple años:

Woody Allen, director de cine, 1 de diciembre de 1935

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1640.- Portugal se separa de la Corona española, hecho que conmemora el país vecino con el «Día de la restauración de la independencia».

1846.- Aparece en Manila «La Esperanza», primer diario publicado en Filipinas.

1911.- Mongolia se proclama Estado independiente de China.

1927.- Primera transmisión de imágenes por telégrafo entre Berlín y Viena.

1934.- Es asesinado Serguei Mironovich Kírov, secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética.

1943.- Segunda Guerra Mundial: Finaliza la Conferencia de Teherán, en la que participaron Churchill (Gran Bretaña), Roosevelt (EE.UU.) y Stalin (URSS).

1970.- ETA realiza su primer secuestro, el de Eugenio Beihl, cónsul alemán en San Sebastián.

1977.- Se suprime en España la censura cinematográfica.

1988.- Se celebra el primer Día Mundial de la lucha contra el SIDA.

1989.- El presidente soviético, Mijail Gorbachov, visita a Juan Pablo II en el Vaticano. Acuerdo para oficializar las relaciones entre ambos estados.

2002.- Doscientas mil personas protestan en Santiago de Compostela por el vertido en aguas gallegas del petrolero «Prestige».

2013.- La oposición ucraniana toma la plaza de la Independencia de Kiev para exigir la dimisión del presidente Yanukóvich.

.- Fallecen cuatro personas y otras 60 resultan heridas al descarrilar un tren en Nueva York, cerca del Bronx.

2014.- Carlos Fabra, político español del PP, ingresa en prisión para cumplir condena de 4 años por cuatro delitos fiscales.

2016.- El príncipe Vajiralongkorn es proclamado rey de Tailandia.

2017.- Michael Flynn, exasesor de Seguridad Nacional del presidente de EEUU, Donald Trump, reconoce que mintió sobre la trama rusa.

2018.- Las violentas protestas de los «chalecos amarillos» en París se saldan con cerca de 300 detenidos.

2019.- Nace World War Zero (Guerra Mundial Cero): grupo de famosos y políticos capitaneados por el ex secretario de Estado estadounidense John Kerry para exigir acciones ante la crisis climática.

El 1 de diciembre nacieron:

1897.- Miguel Fleta, tenor español.

1935.- Woody Allen, actor y director estadounidense de cine.

.- Curro Romero, matador de toros español.

1949.- Sebastián Piñera Echenique, político chileno.

1955.- Verónica Forqué, actriz española.

1963.- Soraya Rodríguez, política socialista española.

1971.- Emily Mortimer, actriz británica.

2001.- Aiko, hija de los príncipes de Japón Naruhito y Masako.

El 1 de diciembre murieron:

1825.- Alejandro I, zar de Rusia.

1947.- José Lázaro Galdiano, filántropo español.

1987.- James Baldwin, escritor y activista por los derechos civiles afroestadounidense.

2008.- Mikel Laboa, cantautor vasco.

2010.- Socorro Bonilla Castellón, actriz, promotora y empresaria teatral nicaragüense.

2013.- Alfonso Armada, exgeneral condenado por el golpe de Estado del 23-F.

.- Alejandro Urdapilleta, actor argentino.

2018.- Juan del Águila Molina, abogado español fundador de Cajamar.

2019.- Javier Aguirre Fernández, cineasta español.

